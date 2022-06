A Lions Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 3x3-as bajnokságról tartottak sajtótájékoztatót kedden a Tudomány és Technika Házában, ahol Bene Szilárd, a megyei kosárlabda-szövetség ügyvezetője, Hajdú László, a ház tulajdonosa és Kiss László, az Első Miskolci Lions Klub elnöke számolt be az előkészületekről és az érdekességekről.

Százakat várnak

Megtudtuk, hogy a belvárosi show-ra június 25-én, szombaton 10 és 17 óra között kerül sor a ház és a sportcsarnok előtt. A kiírók célja az, hogy a műfajt közelebb vigyék a sportág helyi és vidéki művelőihez, valamint a helyi lakosokhoz. A tavalyi 3x3-as eseményen kétszázan vetélkedtek, ezt a létszámot akarják most megugrani. Elhangzott, hogy a szervezők azért karolják fel ezt a labdajátékot, hogy segítségével életet leheljenek a Tudomány és Technika Háza, a sportcsarnok és a Népkert által határolt területbe.

Fotó: ÁJ

– Az előrejelzések szerint garantáljuk a jó időt és hangulatot, tornánkra pedig elsősorban az amatőröket várjuk, de örülünk az egyesületi tagoknak is – mondta a szervezők nevében Hajdú László, majd hozzátette: – Egyszerűek a feltételek: a 3x3-as akár az üres grundokon is űzhető, hát még az ilyen előkelő városrészen, mint amit mi ajánlunk. Az ingyenes tornára bárkit hívunk és várunk, meggyőződésünk, hogy a családi program mindenkinek elnyeri majd a tetszését. A legjobbak nem járnak rosszul, hiszen a támogatók révén díjazásban részesülnek, és jutalmat kapnak a büntető- és a hárompontosdobó verseny legjobbjai is.