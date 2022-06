A törökországi Ankarában zajló öttusa-világkupán csütörtökön a női elődöntőket rendezték. A keddi selejtezőből, az 57 hölgy induló közül 36-an maradtak állva, számukra szerdán a rangsoroló vívást rendezték, és ebben a világkupán rajthoz álló két magyar közül Réti Kamilla remekül szerepelt, 21 asszót megnyert, Guzi Blanka viszont csak 13 alkalommal tudott tust bevinni az ellenfeleknek. Mindennek a döntőbe jutást és a finálébeli szereplést illetően nagy jelentősége van, ugyanis a rangsoroló vívás eredményét nemcsak az elődöntőbe vitték magukkal a versenyzők, hanem ez a végső helyezésekért zajló szombati 18 fős csatába is elkíséri őket.

A csütörtöki elődöntőben a két magyar két külön csoportban szerepelt. Réti kezdte korábban a napot, a délelőtt folyamán az A jelű 18 fős mezőnyben az úszásban – csakúgy, mint a keddi selejtezőben, ezúttal sem jeleskedett – 2:33,96 perccel az utolsó helyen végzett, a két nappal ezelőttitől is rosszabb időt produkált, és ezzel az ebben a számban elért 18. hellyel a vívással elért 3. pozícióból nyolcat zuhant vissza. Vagyis a futás-lövészetet csak a 11. helyről kezdhette meg, és ahhoz, hogy előbbre tudjon lépni, bekerüljön a biztos döntős szereplést jelentő első hét közé, nagyot kellett mennie. És ez ahogy sikerült neki a selejtezőben, összejött az elődöntőben is: összesen öt versenyzőt előzött meg a kombinált számban, amelyben a 2. leggyorsabbnak bizonyult, 11:52,00 perccel, és ez a csoport 6. helyét és biztos fináléba kerülést jelentett a számára.

Azonos pontszámmal

A miskolci Swimming PC versenyzője, Guzi Blanka, a B csoport 18 tagja között délután az úszással kezdett, és mivel tudta, hogy ezen a napon a döntőbe jutásért nagyot kell alakítani, a medencében is odatette magát, a keddi vízbe esős rajt után két nappal jól szállt be ebbe a számba, 2:19,88 perces ideje több mint 10 (!) másodperccel volt jobb, mint a keddi lubickolás, és az ötödik legjobb volt ebben a csoportban. Mivel azonban a szerdai vívása miatt Guzi csak a 16. helyről kezdte a napot, így alig lépett előre, mindössze a 13. helyről várhatta a kombinált számot, ráadásul azzal a tudattal, hogy a mögötte indulók közül többen is remek laser-runosok. Ez a futás-lövészet során igazolást is nyert, mert miközben a miskolci klub sportolója többeket leelőzött, ketten őt is utolérték. A kombinált számban óriási harc dúlt, és Guzi 11:42,20 perccel, a kettős tusa ötödik legjobb idejével, a 9. helyen ért célba, hajszállal megelőzve az olasz Aurora Tognettit. Mindketten azonos pontszámmal, 1059 egységgel zártak, és mint kiderült, ez a pár centis előny döntőbe jutást ért a Swimming PC versenyzője számára. Ugyanis a két elődöntős csoport első hét helyezettjein kívül a mögöttük végzett versenyzők közül az a négy sportoló kerülhetett be a fináléba, akik a legtöbb pontot gyűjtötték. Az A csoportból a 8. helyen zárt 1061 és a 9. helyen végzett 1060 pontos öttusázó, a B-ből pedig a 8. pozícióban végzett 1060 pontos és az utána következő Guzi Blanka.

„Nagyon-nagyon nehéz nap volt, talán ilyen nehéznek ezt a 90 perces verziót még nem éltem meg, mint ma. Úszás után minden erőm elment, ájulás szélén voltam, nagyjából sikerült csak összekaparni magam, ez látszódott mind a futás-, mind a lövészetrésznél. Nagy szenvedés és küzdés volt. A végén egy nagy hajrával és csütörtökön végre – a szerdával ellentétben – egy adag szerencsével sikerült befejeznem a versenyt, így nagyon hálás vagyok, hogy bejutottam a döntőbe” – mondta Guzi Blanka.