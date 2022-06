Először a távoli Mongóliába szólítja a sportolókat az ötkarikás versenynaptár. Az Ulánbátorban rajtoló sorozat éppen két esztendő múlva ér véget, a sikeres teljesítők pedig tatamira léphetnek a 2024-es, július 26-án kezdődő és augusztus 11-én befejeződő XXXIII. nyári olimpia dzsúdótornáján.

Tizennégy plusz egy

A rendszer alig változik a legutóbbi sorozathoz képest, a kereteken viszont változtatnak, és a hölgyeknek kedveznek: 2024-ben ugyanis mindkét nem képviselői egyenlő létszámmal lehetnek jelen az olimpián, és erre először kerül sor a sportág történetében. Az ötkarikás játékok keretében, a francia fővárosban tizenöt számban rendeznek versenyt. A tizennégy súlycsoportot a férfiak 60, 66, 73, 81, 90, 100, +100 kilós, valamint a nők 48, 52, 57, 63, 70, 78 és +78 kilogrammos tornája képezi, továbbá vegyes csapatviadalt (férfi 73, 90, +90, női 57, 70 és +70 kg) is tartanak. A számok nyelvére fordítva: 372 olimpiai kvóta talál gazdára, ebből 186 a férfi és ugyancsak 186 a női. A kvótákból 343-at az olimpiai kvalifikációs ranglista alapján és különböző szempontok szerint osztanak ki. Ezek közül az a legfontosabb, hogy a rangsor zárásakor minden súlycsoport legjobb tizenhét sportolója megszerzi az indulási jogát. Fontos tudnivaló, hogy átfedések nem lehetnek, vagyis egy országból csak egy dzsudoka delegálhatja magát Párizsba. Létezik még „ferde út” is: ez a nemzetközi szövetség esetleges meghívását vagy a műfajban hátrányos helyzetben lévő kontinenseknek adandó zöldkártyát jelent. Utóbbiban tizenöt sportoló részesülhet a sportág nemzetközi szövetsége úgynevezett háromoldalú bizottságának döntése alapján. Azt már bejelentették, hogy zöldkártyát elsősorban azok az országok kaphatnak, amelyek versenyzői nem tudtak indulási jogot szerezni, míg a rendező jogán Franciaországnak hivatalból tizennégy kvóta jár.

Először Budapesten

– Az olimpiai, általam csak erőltetett menetnek hívott sorozat első európai eseménye a Grand Slam Hungary lesz – mondta Flórusz János, a DVTK cselgáncsszakosztályának vezetőedzője. – A kontinentális rajt tehát már nem várat magára sokáig: július 8. és 10. tulajdonképpen a nyakunkon van. Klubunk Gercsák Szabina révén érintett: tanítványom korábban már lemaradt a 2016-os, Rio de Janeiróban tartott és a 2021-re halasztott, Tokióban rendezett olimpiáról is, így azt kell mondanom, hogy Párizs adja számára talán az utolsó vagy az utolsó előtti esélyt arra, hogy ötkarikás viadalon képviselje színeinket. Mivel huszonhat esztendős lesz, így a 2028-as, Los Angelesben tartandó játékok Szabina esetében szinte lőtávolon kívül esnek, hogy a 2032-es, Brisbane-ben sorra kerülő eseményt már ne is említsem. Szóval mindent egy lapra kell feltennie, nekem pedig az a dolgom, hogy a legjobb tudásom alapján hozzásegítsem a kiküldetésének kiharcolásához. A két hét múlva kezdődő budapesti Grand Slam 70 kilós súlycsoportjával indítjuk rohamunkat, azt azonban még nem tudom, hogy melyik lesz az első külföldi versenyünk. Három hónapos szakaszokat tervezünk, és figyelembe vesszük azt is, hogy a hölgyek között éppen Szabina mezőnye a legsűrűbb: majdani ellenfelei között „csőstül” lesz olimpiai- és világbajnok, valamint Európa-bajnok is.

Pakson tér vissza

– Sáfrány Péter a július 15–16-án Pakson sorra kerülő junior-Európa-kupán tér vissza a versenyzéshez – mondta Bartha Ákos, a Miskolci VSC trénere, a 20 esztendős korosztályos világbajnok dzsudoka mestere. – Az köztudott, hogy Peti agyrázkódása miatt hónapokat hagyott ki, majd felépülése után fokozatosan kezdtük a munkát, és szépen haladunk előre. Ami a párizsi olimpiai sorozatot illeti: egyesületünk Sáfrány révén lesz érintett, azt viszont még nem tudom, hogy melyik kvalifikációs tornán vesz részt először, erről várhatóan hamarosan döntünk.

Jó tudni a sorozatról

Olimpiai kvalifikációs pontokat világbajnokságon, World Judo Masters-viadalon, Grand Slam- és Grand Prix-versenyen, Continental Open-tornán és kontinensbajnokságon lehet szerezni. Az olimpiai kvalifikációs időszak 2022. június 24-től 2024. június 23-ig tart.

(A borítóképen: Gercsák Szabina (jobbra) Fotó: ÉM)