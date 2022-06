A negyedik helyen zárta a férfi NB I. Liga 2021/22-es küzdelemsorozatát a MEAFC-Miskolc együttese. Ez, a felsőházi négyesben való részvétel nagy előrelépés a megyeszékhely gárdájától, ugyanis egy évaddal korábban „csak” a hatodikok voltak. Az egyetemi klubnál elégedettek Bagó László vezetőedző munkájával, így a szakember folytatja ténykedését a következő szezonban is a MEAFC-nál.

Augusztus 1-jén

– Örülök, hogy megegyeztünk, hogy maradok, hogy vihetem tovább a dolgokat – kommentálta az Északnak mindezt a tréner, aki így folytatta: – A stábunk bővül, Kovács Zoltánra számítok, számítunk játékosként is, trénerként is. Szeretnénk felemelni az edzésszámot, ez alapvető változás lesz, így őt is bevonjuk, megvan a rutinja hozzá. Zoli 38 éves, heti két edzést tud vállalni, plusz a mérkőzést, viszont úgy tervezzük, hogy heti nyolc foglalkozást tartunk majd. Négy labdást délután, kettőt délelőtt, és ezeket kiegészítené két kondiedzés. A nyári munkát augusztus 1-jén szeretnénk indítani, a bajnokság október elején kezdődik. A csapatlétszámról egyelőre nincs információnk, az biztos, hogy kiesett ebből az osztályból a GLP Nyíregyháza, az NB II.-ből feljutott a TF, az Extraligától elbúcsúzott, így NB I.-es lett a Dunaújváros, aminek a helyét, mint NB I.-es aranyérmes, a MÁV Előre foglalja el az élvonalban.

Bagó László két szezont már lehúzott az egyetemistáknál, és értékelte a legutóbbi évadot.

– A terv az első évadban az volt, hogy bennmaradjunk, ez összejött – jegyezte meg a szakember. – A legutóbbi indulás előtt azt gondoltuk, lehetőségünk lehet a legjobb négy közé kerülésre, ját­szunk majd az Extraligába jutásért. Ezt is megvalósította a csapat. Elsősorban annak köszönhetően, hogy a középszakaszban sorba nyertük a meccseket, bár egy kicsit nehezen állt össze a csapatjátékunk. A felkészülés során megsérült négyes ütőnk, Kapusi Zoltán, aki alapember lett volna. Lehetőségünk volt külföldi játékost hozni, az orosz feladó, Lipatov itt volt a szezonkezdésre, aztán menet közben, sérülések és egyéb gondok miatt ismét igazoltunk, a szintén orosz Menchukot, átlóban. Az ő érkezésével kísérleteztünk, mi lenne, ha Berkes Zoli, aki center, négyes ütő lenne. Miután strandröplabdázik, elég ügyes és rutinos játékos, ezt a feladatot is megoldotta. Surányi István sajnos bizonyos okok miatt nem volt olyan állapotban, amire számítottunk, megviselték a külső körülmények.

Megsérült, nem jön

A felsőházi, az 1–4. helyért megrendezett rájátszásban mind a hat összecsapását elveszítette az együttes...

– Kicsit elvesztettük a fonalat – jegyezte meg Bagó László. – Az okokat feltártuk, a döntéseket meghoztuk a végén, ennek folyománya az edzésszámemelés. Ilyen színvonalhoz sokkal több munka szükségeltetik, és persze ehhez a munkához olyan embereket kell keresni, akik tudnak ennyit edzeni, fiatalok. A két orosz játékosunkat elengedtük, pótlásuk folyamatban van. Szintén feladót és átlót szerettünk volna, de úgy néz ki, hogy csak egy új feladónk lesz, a szerződéstervezetet már elküldtük számára. Átlót, úgy néz ki, végül nem hozunk. Volt korábban egy jelöltünk erre a posztra, egy brazil srác, azonban komoly sérülést szenvedett, hónapokig eltart a felépülése, így ő nem tud jönni.

A többi csapattól is

A következő bajnoksággal kapcsolatos elképzeléseikről is szót ejtett Bagó László.

Valami hasonlót képzelünk el, mint legutóbb, játsszunk ismét a felkerülésért

- Bagó László

– Valami hasonlót képzelünk el, mint legutóbb, játsszunk ismét a felkerülésért, visszább lépni nem szeretnénk – hangoztatta a szakmai munka irányítója. – Mint már jeleztem, lesznek többen fiatalok, akiket előrébb tudunk tolni, de mellettük megtartjuk a rutinos magot. Az pedig a szezon közben fog kiderülni, hogy az új igazolásaink mennyire válnak be. Persze, sok függ attól is, hogy a többi csapat miként erősít. Bízunk abban, hogy ezúttal nem lesznek nagy hullámvölgyek, és ebben az esetben biztosan előrébb fogunk tartani mind játékban, mind – remélhetőleg – eredményben.

A tények: mentek, maradtak, jöttek Távozók: Dmitrij Lipatov, Igor Menchuk, Surányi István, Pallós Gergő, Orosz István, Bubenkó Ákos.

Maradók: Kovács Zoltán, Kozsla Ádám, Csizmadia János, Kapusi Zoltán, Berkes Zoltán, Karóczi Szabolcs, Simkó Dániel.

Újonnan becsatlakozók: Szabó Péter (utánpótlásból, center), Tóth Tibor (utánpótlásból, négyes ütő), Oláh Mózes (utánpótlásból, feladó), Komlósi Márk (Vegyész RC, szélső ütő).

(A borítóképen: A felsőházi rájátszás nem a tervek szerint sikerült a MEAFC számára)