A 17 esztendős tehetség – aki az elmúlt szezonban a fejlődése szempontjából rendkívül hasznos jégidőt kapott a felnőtt csapatban az európai jégkorong egyik legrangosabb utánpótlás ligájában fejlődhet tovább.

– Szerintem jól alakult az elmúlt szezonom, kihoztam belőle a maximumot. Úgy érzem, nagyon nagy fejlődésen mentem keresztül ebben az időszakban. Köszönettel tartozom a felnőtt játékosoknak, akikkel játszottam, befogadóak voltak és sokat segítettek, jó tanácsokkal láttak el a szezon során. A felnőtt csapattal végzett munkámnak köszönhető az is, hogy decemberben bekerültem az U20-as válogatott világbajnokságra utazó keretébe tizenhat évesen. Nagyon hálás vagyok Tokaji Viktornak és a DVTK-nak, hogy lehetőséget biztosítottak nekem arra, hogy a felnőtt hoki szintjén fejlődhessek. A szezon után Jukka Kontsas jelezte, hogy próbajátékot kínál a SaiPa U18-as finn első osztályban szereplő csapata, akik a legjobb tizenkét finn együttessel mérkőznek meg a következő szezon során. Szerencsére nagyon jól sikerült a próbajáték és felvettek a csapatukba. Jelenleg is Finnországban vagyok, elkezdtük a felkészülést. A jövő héten viszont befejeződnek az edzések és július 20-án kezdődnek, szóval valamivel ezelőtt megyek vissza. A SaiPa U18-as csapatában folytatom, az úgynevezett SM-sarja ligában, valamint lehetőséget fogok kapni az U20-as, úgyszintén finn első osztályban szereplő csapatban. Mindenképpen egy meghatározó játékos szerepét szeretném betölteni az U18-as együttesben, valamint minél több játéklehetőséget szeretnék kiharcolni az U20-as korosztályban. Technikailag és erőnlétileg kell még fejlődnöm, amire itt is minden lehetőségem meglesz. Természetesen fő célom, hogy az U18-as és U20-as vb keretbe bekerüljek és képviselhessem a hazámat.

Névjegykártya Farkas Olivér

Születési hely: Miskolc

Születési idő: 2005. április 1.

Súly: 78 kg

Magasság: 189 cm

Poszt: hátvéd Pályafutása

2022/2023: SaiPa U18/U20

2021/2022: DVTK Jegesmedvék, DVTK Jegesmedvék U21

2020/2021: TPS U16, DVTK Jegesmedvék U21

2019/2020: DVTK Jegesmedvék U18

