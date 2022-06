Ezúttal nehezebb feladat lesz a pódiumon végezni, mint a legutóbbi versenyen. Legalábbis az 55. Mecsek Rally előtt így látja a helyzetet Bodolai László. A miskolci ralis az elmúlt hónapokban folyamatosan tagja volt a közvetlen élmezőnynek, ezt a sorozatot pedig Pécs környékén sem szeretné megszakítani. A Salgó Rally 7. helyezéssel melegített be, ezután viszont Boldogkőváralján a 4., a Dunakanyarban pedig az 5. helyen zárt.

– Azt már látjuk, hogy sok ellenfelünk lesz az előttünk álló hétvégén – tekintett előre az 55. Mecsek Rallyra Bodolai László. – A programban találunk olyan pályákat, ahol már mentünk, belső kamerás felvételek segítségével felidéztük ezeket a gyorsokat, de egyébként is igyekeztünk a lehető legjobban felkészülni. Abban azért reménykedünk, hogy az időjárás kiszámítható lesz, ellenkező esetben az erőviszonyokat alaposan felboríthatja. Ha napos, akkor legyen napos, ha esik, akkor essen mindenkinek, egyébként az elmúlt hetek munkáit a kukába dobhatjuk.

Hosszabb teszt

Az MK II-es, R5-ös Fiestával egyébként egyre jobb barátságot köt Bodolai László. Korábban is Forddal versenyzett, de az új autót azért mégis meg kellett szokni. Éppen ezért a Mecsek Rally rajtja előtt egy hosszabb tesztet is tartottak, hiszen a versenyző néhány új beállítást is szeretett volna kipróbálni.

– Erre elsősorban azért volt szükség, hogy a kanyarsebességünk stabilabb legyen – árulta el a rajt előtti programról Bodolai László. – A technikával egész biztos, hogy nem lesz probléma, mert az elmúlt futamokon is megbízható volt. A szakaszokat viszont egyáltalán nem lehet a Dunakanyarban kijelölt pályákhoz hasonlítani. Sokkal inkább Szuhához, hiszen Trefortpusztánál és Pécsváradnál is szűk, tempós, erdészeti úton közlekedünk majd. Ezek elvileg fekszenek nekünk, ezért a ráhangolódás során is több időt foglalkoztunk ezekkel a gyorsokkal. A többin pedig majd meglátjuk, hogy ki mennyit mer vállalni az élmezőny tagjai közül.

Külön érdekesség lesz az 55. Mecsek Rally nyitónapjának második köre, hiszen ekkor két gyorsaságit már koromsötétben fog teljesíteni a mezőny. Erre nyilván minden párosnak külön kell készülnie.

– Ezzel kapcsolatban őszinte leszek: nagyon el vagyunk szokva az éjszakai versenyzéstől, mert ritkán adatik meg – szögezte le Bodolai László. – A sötét nem a barátunk, de természetesen igyekszünk a lehető legjobban megoldani ezt a feladatot. Némi előnyt azért jelenthet, hogy előtte nappali körülmények között is végigmegyünk ezen a két szakaszon, tehát már nem lesz ismeretlen számunkra. Azt nem hiszem, hogy az első körös időn lehet majd javítani, de talán azt a szintet meg tudjuk ugrani másodszorra is. Emellett nagyon oda kell figyelni a lassító érintésekre, mert súlyos másodperceket lehet bukni az időbüntetésekkel, ami akár helyezésekbe is kerülhet. Ezen a futamon egyáltalán nem fér bele a hibázási lehetőség, mert aki ront, annak nem lesz esélye a legjobbak között zárni. Az elmúlt években rendre a hatodik-hetedik helyen fejeztük be a Mecsek Rallyt, ezért éppen itt az ideje, hogy most előrébb végezzünk.

A Mercarius Rally1 Bajnokság állása

1. Vincze Ferenc, Németh Gergely (Škoda Fabia R5) 89,8 pont

2. Velenczei Ádám, Vánsza Zsolt (Škoda Fabia Rally2 Evo) 86,8

3. Mads Østberg, Patrik Barth (Citroën C3 Rally2) 74,8

4. Bodolai László, Deák Attila (Ford Fiesta R5 MK II) 54

5. Német Gábor, Szabó István (Škoda Fabia R5 Evo) 52,8

6. Turán Frigyes, Farnadi Ágnes (Volkswagen Polo R5) 46

(A borítóképen: Bodolai László a Dunakanyarban | Fotó: ME)