Hat győzelemmel, öt döntetlennel, tíz vereséggel, a megszerzett 23 ponttal a 6. helyet szerezte meg a női labdarúgó NB I. előző, 2021/2022-es idényében a Diósgyőri VTK csapata.

A bajnokság előtt

Arról, hogy ez a pozíció mennyire tükrözi a csapat valós tudását, vagy ebben szerepet játszott-e az is, hogy hosszú ideig nagyon sokan hiányoztak a keretből, Bém Gábor vezetőedzőt kérdeztük.

– Amikor tavaly nyáron elkezdtük átalakítani a csapatot, akkor volt tizenöt külföldi játékosunk, akik közül nyolc labdarúgónak megköszöntem az eddigi munkát, és további pályafutásukhoz sok sikert kívántam – kezdte a tréner. – Sajnos, ekkor még nem volt ismert az a szabály, hogy az idei bajnokságban csak négy külföldi játékos lehet egyszerre a pályán, ezt közvetlenül a bajnokság előtt tette közzé az MLSZ. A légiósok helyére magyar játékosokat szerettünk volna igazolni, viszont nem volt könnyű dolgunk, mert ekkorra már a meghatározó labdarúgók leszerződtek más csapatokhoz. A bajnokság őszi időszakának második felében, októberben a válogatottszünetben elengedtem a válogatott játékosokat, és a visszatérésnél szinte mindenki a Covid áldozata lett. Emellé még hozzájött Nagy Melinda súlyos keresztszalag-szakadása és Jáhn Klaudia térdsérülése, akit szintén megműtöttek, valamint André Antónia combhajlítóizom-sérülése és Zahár Flóra bokatörése. Sajnos, a pótlásukra nem volt meg a lehetőség. Tavasszal még ehhez hozzájött Maria Palama és Chrysanthi Voila külső bokaszalag-szakadása is. Az is hátráltatta a munkánkat, hogy a már lekötött hét felkészülési mérkőzésből a Covid miatt csak kettőt tudtunk lejátszani, így játékban le voltunk maradva. Egy edző pályafutása során szerintem minden 20 évben történik ennyi balszerencse. A bajnokság során egymás után kétszer ugyanabban az összeállításban nem tudtunk szerepelni.

Nem hozott biztonságot

Megkérdeztük, hogy amit elképzelt játékban, taktikában, azt mennyire tudta megvalósítani a csapat.

– Ami a támadótaktikánkat illeti, ott volt előrelépés, hiszen minden csapat ellen tudtunk gólt szerezni, és a magas védekezőtaktikánk is bevált, mert sok labdát szereztünk a támadóharmadban – közölte Bém Gábor. – A védekezésünkben voltak hibák. Az egyéni hibák mellett, nem mindig tudtuk felvenni a mélységből beinduló játékosokat, és a beívelt labdák hárításával is meggyűlt a bajunk. Az említett sérülések és betegségek miatt gyakran kellett a védelmet átszervezni, ami nem hozott biztonságot és állandóságot.

Érdeklődtünk arról is, vajon mik a legfontosabb tapasztalatok a számára a női focit, a csapatot illetően, amelyet egy éve vett át.

– A taktikai felkészítésre nagy hangsúlyt fektettünk, mert ebben láttuk leginkább az elmaradást, fizikálisan sokat léptünk előre, mert a fokozatos terhelések mellett nem voltak izomsérülések – jegyezte meg Bém Gábor. – A csapat mentalitásán érzek hiányt, mert jó pár mérkőzést nem tudtunk megnyerni, holott sok játékost adtunk a különböző válogatottaknak. Sok játékos önmagához képest alulteljesített, de pozitívumként emelném ki, hogy ebben az évben lett ismét válogatott Palama és Bradic. Élvezem a lányokkal a közös munkát, és azzal az alázattal, érzelemmel, szenvedéllyel végzem továbbra is a munkám, mint ha a felnőttcsapattal küzdenék az NB I.-be jutásért.

Nem tudnak, nem akarnak

A létszámemelés következtében mit, milyen célokat lehet kitűzni, mi a véleménye arról, hogy több csapat lesz az NB I.-ben? – tettük fel ezen kérdést is.

– Ezt majd a bajnokság eldönti, hogy emelkedni fog-e a színvonal, vagy nem, de a létszámemeléssel még több tehetséges fiatal játékos juthat lehetőséghez – hangsúlyozta a diósgyőriek szakvezetője. – Nagyon fontos a tömegesítés, mert a nemzetközi szinthez képest legalább húsz év hátrányban vagyunk. A jelenlegi célokról nem tudunk még beszélni, mert folyamatosan tárgyalunk játékosokkal, de behatároltak az anyagi lehetőségeink. Több olyan csapat is van, amelyekkel nem tudunk és nem is akarunk versenyezni anyagilag, inkább azt az utat járjuk, hogy az akadémiáról építünk be játékosokat, bár még ez is gyerekcipőben jár.

A vezetőedzőt faggattuk arról még, hogy kik azok, akik nem folytatják, nem maradnak a klubnál, és mi a felkészülés programja.

– Folyamatosan tárgyalunk játékosokkal és keressük a lehetőséget az új keret kialakítására. Július 4–5-én tesztekkel, orvosi vizsgálatokkal kezdünk. A felkészülésünk 5 hetes ciklusában 7 edzőmérkőzést tervezünk, és lesznek olyan hetek is, ahol napi két edzéssel készülünk. Tervünkben van még egy egyhetes soproni edzőtábor is – nyilatkozta Bém Gábor.

A DVTK gólszerzői a 2021/2022-es évadban: 13: Biljana Bradic

6: Hanna Marie Barker, Krisztin Sára

5: Maria Palama

2: Chrysanthi Voila

1: Balázs Csilla, Boros Kinga, Nagy Melinda, Sain Anna, Bianca Sandu

A DVTK – Soroksár (2–1, gólszerző: Bradic, Krisztin) összecsapáson Lovász Emma jogosulatlanul lépett pályára, a vendégek óvtak, és az MLSZ versenybizottsága 3–0-s gólkülönbséggel nekik adta a 3 pontot.