Sok munkával járó esemény megszervezésébe kezdett bele néhány hónappal ezelőtt Sashalmi László, a diósgyőri kosárlabdaklub egykori elnöke. Arra vállalkozott, hogy egy olyan eseményt hoz tető alá, amelyen a múlt nagyjai visszatérnek Miskolc jelenébe.

– A DVTK Aréna avatóján merült fel az ötlet, hogy a régi idők nagyjait el kellene hívni Miskolcra – mondta Sashalmi László, aki arra a kérdésre, hogy azért született-e a gondolat, mert a létesítmény megnyitójára csak nagyon kevesen kaptak meghívást a korábban itt szerepelt neves és eredményes játékosok közül, így folytatta: – Ezt így nem mondanám, de kétségtelen, hogy az elején szóba jött, hogy az első ezüstérmet szerzett csapat játékosait jó lenne vendégül látni, hiszen közülük csak kevesen voltak jelen az aréna avatóján. Az apropót ehhez az szolgáltatta, hogy éppen az idén 30 éve annak, hogy ezt az érmet megszerezte az akkor DKSK néven szerepelt csapat. Az alapgondolat után létrehoztam egy Facebook-csoportot, DKSK, azok a szép ’90-es évek néven, hogy ezzel is igyekezzem összeterelni a korábbi időszak résztvevőit, játékosait, dolgozóit, szurkolóit. Őszintén szólva engem is meglepett, hogy mennyi pozitív visszajelzést kaptam, és hogy mennyien csatlakoztak ehhez a csoporthoz. Ekkor merült fel az, hogy szélesítsük a kört, és nemcsak az 1991/92-es csapat tagjait hívjuk meg, hanem egy egész évtizedet öleljünk fel. Úgyhogy tulajdonképpen a 90-es évek szereplői adják majd a diósgyőri kosárlabdaünnep résztvevőit.

Díjtalan

A helyszín szombaton délután 14 órától a miskolci városi sportcsarnok lesz, ahol a tervek szerint egy 180 perces program zajlik majd.

– Az eredeti gondolat az volt, hogy a DVTK Aréna legyen a rendezvény helyszíne, hogy a régi játékosoknak megmutathassuk a klub működésének jelenlegi helyét, de a több mint 3 ezres csarnokot megtölteni aligha tudtuk volna. A méreteiben jóval kisebb miskolci városi sportcsarnok mellett szólt az is, hogy a korábbi játékosok emocionálisan ehhez a helyhez kötődnek, hiszen a többségük itt játszott emlékezetes meccseket, és így a régi sikereik helyszínére tudnak visszatérni – mondta Sashalmi László, aki arra a kérdésre, hogy mekkora részvételre számít, a következőket mondta: – Szinte mindenkit sikerült megtalálnunk, megszólítanunk, jellemzően a légiósokat nehezebben. Sajnos, nem tud mindenki eljönni, lesznek, akik hiányoznak majd, de a visszajelzések alapján a többség örömmel elfogadta a meghívást. Nem csak játékosokat invitáltunk, edzőket, klubvezetőket, dolgozókat, korábbi támogatókat is. Remélem, mindenkit meghívtunk, nem hagytunk ki senkit, de ha valaki úgy gondolja, hogy igen, akkor őt most ezúton is szívesen hívjuk, kérjük, hogy jöjjön el erre a rendezvényre, amelyre a belépés díjtalan.

Az eseményen elbúcsúztatják Király Sándort, aki a 90-es években 9 idényben volt a piros-fehérek vezetőedzője, most pedig 10, a diósgyőri utánpótlás irányításában eltöltött esztendő után hagyja el a várost.

– A terv az, hogy a mostani diósgyőri kosárlabdaünnep nem egyszeri alkalom lesz a találkozásra – mondta Sashalmi László. – Nem akarok nagyon előreszaladni, de szó van arról, hogy jövőre is rendezünk hasonlót, ugyanis egy év múlva lesz 30 esztendeje annak, hogy először Magyar Kupát nyert a DKSK női kosárlabdacsapata. Szerencsére a város legeredményesebb klubjának történelme sok sikeres időszakot tartalmaz, akár hagyományteremtő is lehet ez a kezdeményezésünk. Nagyon fontosnak tartom, hogy túl a múlt idézésén, ez a rendezvény lehetőséget ad arra, hogy a régi sikerek alkotóival találkozhassanak, ismeretséget köthessenek a mai fiatalok, nemcsak azok a gyerekek, akik ma a kosárlabda-utánpótlásban sportolnak, hanem mindenki más is.

A tények

A programokról szólva azt tudtuk meg Sashalmi Lászlótól, hogy túl azon, hogy a 30 évvel ezelőtt bajnoki ezüstérmet szerzett csapat tagjait köszöntik, a 90-es évek sikereit felidézik majd videón és élő riportokkal is. Ezek mellett lesz egy mérkőzés, a Diósgyőri legendák csapata a K8 magyar ligaválogatott ellen játszik szenior női mérkőzést (utóbbi a budapesti szeniorbajnokság legjobb csapata). Ezenkívül köszöntik majd a DVTK idén érmet szerzett felnőtt- és utánpótláscsapatait, valamint Boros Árpádot, aki a klub korábbi elnökeként éppen az idén lett Miskolc díszpolgára.