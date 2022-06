Nem sikerült jól Szilágyi Patrik visszatérése, hiszen az új BMW még nem állt készen a versenyzésre, de mindenképpen jó teszt volt számára a Dunakanyar Rally. Az elmúlt hetekben nagyon sok minden történt, az utolsó pillanatban kiderült, hogy mi okozhatta az autó fékhibáját is. Most Patrik újra megpróbálja, életében először versenyez majd a Mecsekben, ahol a kategória társak hiányában csak jól kell, hogy érezze magát.

Sokat dolgoztak

- A Dunakanyar után otthon folytatódott a szerelés, hiszen a versenyen nagyon sok technikai probléma jött elő – tekintett vissza az előző futamra Szilágyi Patrik. - A kuplung miatt estünk ki, ez orvosoltuk először, visszakerült a kocsiba a régi, jól megszokott szériából átalakított szinterkuplung. A fékekkel nagyon sokat küzdöttünk, rengeteget variáltunk, mert az új fékkel sem volt jó. A sok küzdelem után cseréltük ki a munkahengereket is, amiről nem gondoltuk, hogy rosszak. Sokat próbálgattuk, de így sem lett teljesen tökéletes. Már látjuk a fényt, sejtjük mi a baj, de lehet, ez már csak a verseny után oldódik meg. A futómű beállításában is sikerült előrébb lépnünk, reméljük a Mecsek Rallyn már sokkal jobb versenyt futunk. Teljesen új futam lesz ez is számomra, korábban egyszer voltam Pécsen versenyt nézni, amikor az IRC futamot rendezték. Ez valahogy mindig kimaradt az életemből lehet, azért mert ez a verseny van a legtávolabb tőlem, viszont lesz egy helyi navigátorom Kiskuti Adrián személyében, aki remélhetőleg sokat hozzá tud tenni a versenyzésemhez.

Hőség lesz

A legnagyobb kihívást lehet nem is az ismeretlen pályák jelentik majd. Az időjósok komoly kánikulát ígérnek a hétvégére, ami mind a versenyzők, mind pedig az autók számára egy nehezítő dolog lehet.

- A 35 fok mellett a nagy harcra biztosan nem kell számítanunk, hiszen Kiss Zsolti és mi leszünk csak a kategóriában – folytatta a BMW-s versenyző. - Nem tudom, a többiek merre járnak, vagy mi az oka, hogy nem neveztek, biztosan közre játszik, hogy messze van a verseny. Ennek ellenére Zsoltival jól elleszünk, a Dunakanyaron is sokat beszélgettünk. Legyen meg a jó érzés, csak ez számít. Érjünk célba, szerezzünk sok tapasztalatot és tapsoljanak meg a végén, ez a lényeg. Az első nap óvatosan fogunk kezdeni, a szombati program viszont nagyon tetszik, ott lehet a BMW-vel jókat kocsizni.