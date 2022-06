Azzal, hogy a hét végén lezajlottak az osztályozó visszavágói az NB ­III.-ért, illetve befejeződtek a megyei II. osztály küzdelmei, kialakult, hogy hogyan is néz majd ki a labdarúgó megyei I. osztály mezőnye a 2022/2023-as évadban. A harmadosztályért zajló oda-vissza párharcban 7–1-es összesítéssel alulmaradt a Békés megyei Körösladánnyal szemben a Cigánd SE alakulata, ami azt jelenti, hogy az idei megyei I.-es bajnok bodrogköziek továbbra is ebben az osztályban szerepelnek majd. Ennek az is a következménye, hogy – jelen állás szerint – nem csupán a KKFC Mezőcsát (16. hely), a Borsodnádasdi LASE (15. hely), az Emődi ÁIDSE (14. hely) és az Aszaló SE (13. hely) esett ki a megyei II. osztályba, hanem az Edelény-Borsodszer együttese is (12. hely). Az NB III.-tól két Borsod-Abaúj-Zemplén megyei gárda búcsúzott, a Keleti csoportban 18. helyen zárt Hidasnémeti VSC, illetve a 19. pozícióban végző Tállya KSE.

A megyei II. osztály Észak csoportjában az már korábban kiderült, hogy az aranyérmet az Ózd-SVF SE csapata szerezte meg, amely így jogot nyert a magasabb osztályban való indulásra. Mivel az észak-borsodiak az adminisztratív feltételeknek is megfelelnek, már egy ideje készülhetnek a megyei I.-re.

A megyei II. osztály Kelet csoportjában a hét végi utolsó, 30. forduló előtt kérdés volt, hogy az Erdőhorváti vagy a Tokaj FC lesz a bajnok. Szombaton előbbi döntetlent játszott, utóbbi viszont nyert, pontazonosság alakult ki a felek között (74-74 pont), azonban a Horváti több győzelmének köszönhetően (24–23 – amely az első számú rangsoroló tényező) az első helyen végzett. Igen ám, csakhogy az aranyérmes zempléniek nem rendelkeznek a megyei I.-es induláshoz szükséges amatőr licenccel, így augusztusban ugyanúgy a megyei II.-ben lesznek csak jogosultak indulni. A megyei II. osztály Közép csoportjában ugyancsak az utolsó körben dőlt el, hogy a bükkzsérciek vagy a nyékládháziak futnak be az első helyre. Szombaton a Zsérc csupán ikszelt idegenben, míg a nyékiek hozták hazai összecsapásukat, így a Miskolchoz közeli település gárdája lett az aranyérmes, egy ponttal megelőzve riválisát. Egyébként a nyékiek kértek licencet a megyei I. osztály következő évadára, a bükkzsérciek nem.

Rangsor készül

Ezek alapján mindössze egy kérdés adott, mégpedig az, hogy a Keleti csoportban győztes Erdőhorváti helyén mely egyesület fog indulni. A nevezési határidő a megyei I. osztály 2022/2023-as évadára július 1., péntek 12 óra, majd még egy rövid idő rendelkezésre áll hiánypótlásra is. Amikor lezajlik minden szakasz és lejár minden határidő, az MLSZ megyei igazgatóságán látni fogják, hogy a különböző osztályokba hány nevezés érkezett.

Amennyiben a megyei élvonal esetében ez a szám 15 lesz, akkor következik majd az, hogy fel kell tölteni a létszámot 16 csapatosra.

A feltöltés gyakorlata az, hogy a megyei II.-es bajnokok után első körben a második helyen végzettek, az ezüstérmesek következnek a sorban, azok közül is csak az amatőr licenccel rendelkezők. A másodikoknál készül egy rangsor a megszerzett/megszerezhető pontok alapján, amiben a tokajiak a legjobbak, így vélhetően ők lesznek a megyei I. osztály következő évadában a 16. csapat. De, mint azt jeleztük, mindez csak néhány hét múlva válhat hivatalossá, a nevezések beérkezte után. A megyei versenynaptár alapján a megyei I. osztály (és a megyei II. osztály) következő évada augusztus 13–14-én startol, ugyanis egy héttel korábban országos kupafordulót tartanak.