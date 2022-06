Az NB III.-as labdarúgó-bajnokságban, a Keleti csoportban a 8. helyet szerezte meg a Putnok FC csapata az előző szezonban. Az észak-borsodiak játékosai három hét pihenőt kaptak az évad után, melyből kettőt teljes pihenéssel tölthettek, a harmadik héten már egyéni feladatokkal kellett készülniük a labdarúgóknak. Tegnaptól, szerdától azonban már együtt dolgozik a csapat a 2022/23-as bajnoki évadra. Még bő két hete történt, hogy egyeztetett a csapat vezetősége és a szakmai stáb, a tárgyalások sikeresnek bizonyultak, így biztossá vált, hogy Szala Ákos edző és szakmai csapata Putnokon folytatja a munkát.

– Tavaly nyáron elég keszekusza módon kezdtük el a felkészülést, tizenhét új játékossal, és mi, a stáb is újak voltunk Putnokon – kezdte Szala Ákos, aki egyúttal megköszönte azt, hogy továbbra is bizalmat szavaztak neki a klubnál. – Az azt megelőző csapatból csupán négyen maradtak, Sramkó Ronald, Katona Bence, Madarász János, illetve Pápai Krisztián. Éppen emiatt napok alatt, nagyon gyorsan kellett összerakni a keretet, sokat dolgozott rajta mindenki. Elsődleges célként azt fogalmazták meg felém a klub elöljárói, hogy próbáljuk meg benntartani a csapatot az NB III.-ban, viszont mi magasabb célban gondolkodtunk és azt tűztük ki magunk elé, hogy kerüljünk be a legjobb nyolc közé. Mindezt arra alapoztam, hogy egyrészt bíztam a játékosokban és természetesen magunkban is. Nagyon alázatos játékosokkal dolgoztam az elmúlt évben, ez is kellett ahhoz, hogy megvalósítsuk az elképzelt tervet. Ezt nem várta tőlünk senki, azonban bebizonyítottuk, hogy kemény munkával minden elérhető.

Több szűrőn

A PFC szakvezetőjének elmondása szerint a jelenlegi átigazolás során is bizonyos szempontok alapján választották ki a játékosokat.

– Nagyon fontos, hogy legyen meg az adott labdarúgóban a sikeréhség, az, ami a mi csapatunkat jellemezte az előző szezonban – mondta Szala Ákos. – Több szűrő is van, melyeken egy játékosnak át kell mennie ahhoz, hogy nálunk játsszon. Részben ezek emberi tényezők, a mentalitás és persze a futballtudás. Most, a holtidényben tudatosan, posztra erősítettünk, merthogy a következő szezonban még feljebb akarunk lépni a tabellán, annak ellenére vagy éppen amiatt, mert a legutóbbi évünk összességében egy elfogadható évad volt. Az edzőmeccseinket is erős ellenfelek ellen kötöttük le, szándékosan: játsszunk például többek között a Nyíregyháza, a Puskás tartalék és a Kecskemét ellen is.

A putnokiak edzője megemlítette még azt is, hogy az első PFC-s szezonja során rengeteg tanult.

– Ez, azt hiszem, természetes, hiszen még csak 30 éves vagyok – fogalmazott. – Önmagában a 38 bajnoki mérkőzés, az azokra való felkészülés, a videóelemzés sokat jelentettek. Mindig vannak új dolgok, úgy a játékban, mint a különböző összefüggések terén.

Szala Ákos szóba hozta az újonnan bevezetett úgynevezett fiatalszabályt is, amely szerint egy 2004-ben vagy annál később született játékosnak a pályán kell lennie, a meccs folyamán végig, akár cserével is.

– A taktikánkban egyes elemeket újragondolunk, illetve gondolkodunk más szerkezetben is, ennek elsajátítására elegendő lesz a rajtig hátralévő idő. Bízom abban, hogy meg tudjuk majd valósítani azt, amit szeretnénk – reménykedett az edző.

Bár már vannak új játékosok a putnokiaknál, három labdarúgó még érkezhet az egykori bányászvárosba. A Putnok a nyári edzőmeccseket egyébként jórészt idegenben vívja meg, ugyanis a centerpályát felújítják a létesítményben. Ám ez csak júliusban lesz használható, a csapat az utolsó felkészülési mérkőzésen, a július 24-i, Mezőkeresztes elleni találkozón veheti majd újra birtokba, vagyis egy héttel a bajnoki rajt előtt.

A Putnok FC keretéről Maradtak: Katona Bence, Juhos Dávid, Sághy Félix, Pápai Krisztián, Hadházi Sándor, Fülöp Krisztián, Nádimov Norbert, Buda Péter, Dobrovolszki Jenő, Nagy Zsolt, Szics Olekszij, Dlehány Bence, Csutora Mihály, Gellén Balázs, Roman Petrecsko.

Új igazolás: Csiki Norbert (AG Hajdúszoboszló), Holló Péter (Hidasnémeti VSC).

Távoztak: Riznicsenko Viktor (?), Laczkó Krisztián (?), Cserepka András (?).

(A borítóképen: Szala Ákos (balra) és csapata is jól teljesített az előző szezonban)