A tavaszi idény után most is összeszedtük azokat a szokottnál is éleslátóbb, súlyosabb, vagy egyszerűen csak sokkal humorosabb lefújás utáni értékeléseket, melyeket tényleg jó visszaolvasni mondjuk egy focimentes nyári napon, mert egyből visszahozzák a „mennyei megyei” hangulatát.

Következzenek a futballedzők értékelései a Kelet csoport megyei II. szezonjából:

Gregó Imre (Abaújszántó): „El kell gondolkodnunk a folytatásról. Nekem is meg a játékosoknak is.”

Hidegh Lajos (Taktaharkány): „Gratulálok a hazai csapatnak. Nekünk pedig el kell gondolkodni a jövőről...”

Klenyár Péter (Mezőzombor): „Egyes nézők és játékosok többet gondolnak magukról! Ezért itt megköszönöm az eddigi bizalmat. További sok sikert a Mezőzombornak nélkülem...”

Rebecsák Norbert (Erdőhorváti): „Szégyellem magam, de remélem ugyanígy éreznek a csapatból is egy páran!”

Nagy Zsolt Csaba (Sátoraljaújhely): „Saját magunkat vertük meg.”

Klenyár Péter (Mezőzombor): „Jó lenne, ha felébredne a többi csapatrészünk is...”

Paronai Tamás (Pácin): „Mindkét csapat érezhette magát a mennyben, és a pokolban is, de végül a földön maradtunk.”

Kovács Gábor (Sárospatak): „No comment...”

Nagy László (Szerencs): „Gratulálok a Tokajnak. A többi az öltözőn belülre tartozik...”

Liszkai Attila (Tiszaladány): „Szégyellem magam a csapat helyett is. Nagy volt a mellény…”

Klenyár Péter (Mezőzombor): „Ez már borzasztó...”

Hidegh Lajos (Taktaharkány): „Ez a meccs olyan volt, mint az egész tavaszi szezon: voltak fellángolásaink, sok helyzetünk, amit ki is hagytunk és győzelem helyett ismét veszítettünk ...”

Szűcs Ádám (Mád): „Az első félidő még csak-csak, de a második katasztrófa...”

Nagy Zsolt Csaba (Sátoraljaújhely): „Múlt heti játékunk megismételte önmagát.”