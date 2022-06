Összesen hat magyar klubcsapat jelezte indulási szándékát a nemzetközi röplabdakupák 2022/23-as idényében. A magyar szövetség tájékoztatása szerint ezúttal is a nőknél nagyobb a részvételi kedv: a bajnok és kupagyőztes Vasas Óbuda a Bajnokok Ligájában, a bajnoki ezüstérmes Swietelsky-Békéscsaba és a bronzérmes Szent Benedek RA a CEV-kupában, míg az előző idényben ötödik Fatum-Nyíregyháza a Challenge Kupában szerepel majd. Közülük a Magyar Kupában ezüstérmes Szent Benedek nemzetközi kupaújonc.

Június 28-án

A férfiaknál a bajnoki ezüst­érmes Fino Kaposvár SE a CEV-kupába, a bajnoki negyedik Vegyész RC Kazincbarcika pedig a Challenge Kupába nevezett. A férfiaknál a bajnok Pénzügyőr SE és a bronzérmes MAFC-BME, míg a nőknél a negyedik 1. MCM-Diamant Kaposvár jelezte, nem tudja vállalni a nemzetközi kupaszereplést. Az MRSZ kiemelte, a Vasas szándéknyilatkozatot küldött az európai szövetségnek, hogy amennyiben az esetleges visszalépések következtében lehetősége van, akkor a főtáblás szereplést is vállalja a BL-ben. A húszcsapatos csoportkörben a legutóbbi szezonban a Nyíregyháza, a 2019/20-as idényben pedig épp a fővárosiak révén volt magyar résztvevő. A magyar bajnok a május végén kiadott európai kuparangsor alapján csak a selejtezőben indulhat.

A BL-selejtező, valamint a többi nemzetközi kupasorozat sorsolását június 28-án, kedden tartják Luxembourgban.

Bőven akadnak

– Mint minden ilyen alkalommal, úgy ezúttal is átgondoltuk a nemzetközi kupaindulás lehetőségét, hiszen azért egy oda-vissza vágós párharc, valamennyi költséget egybevéve, milliós kiadást jelent – közölte az Észak-Magyarországgal Tóth Milán, a Vegyész RC sportigazgatója. – Ugyanakkor egy olyan klubnak, amelyik vezető szerepet tölt be itthon a sportágban, ahol van szurkolói bázis, és ahol a játékosok is igénylik azt, hogy megmérjék magukat más röplabda-kultúrájú ellenfelekkel, meg kell tegyen mindent azért, hogy kiléphessen a nemzetközi színtérre. Az európai szövetség, a CEV ugyan a Challenge Kupában, a harmadik számú kontinentális sorozatban is jutalmazza a legjobbakat, a legjobb nyolc klubot, azonban addig nem egyszerű eljutni. Még annak ellenére sem, hogy a sportág legerősebb nemzetei – mint például a lengyelek, az olaszok vagy az Ukrajna megtámadása miatt kitiltott oroszok – itt nem szerepelnek. Azonban rajtuk kívül is bőven vannak olyan országok, amelyek mind válogatott-, mind klubszinten előttünk járnak: a csehek, a franciák, a törökök, a portugálok, a görögök vagy a szlovének.

Másképpen tervezték

A Barcika egy évvel ezelőtt nagy reményekkel indult neki ugyanennek a sorozatnak. A sorsolás kedvezőnek tűnt, hiszen a selejtezőben olyan ellenfelet kaptak az osztrák UVC Weberzeile Ried személyében, amely verhetőnek tűnt, azonban a két meccs alapján 5:3-as összesítéssel a „sógorok” jutottak tovább.

– Kétségtelen, hogy másképpen terveztük a tavalyi szereplésünket, mert olyan ágra kerültünk, ahol akár három kört is mehettünk volna – tette hozzá Tóth Milán. – Sajnos, a kinti, ausztriai mérkőzést elrontottuk, s ugyan a visszavágón mindent megtett a csapat, nem tudtunk olyan eredményt elérni, ami a továbbjutásunkat jelentette volna. Bízom, bízunk abban, hogy az akkor elkövetett hibákat nem fogjuk megismételni.

A sportvezető hozzátette azt is: bizonyára, miként egy esztendővel ezelőtt, úgy most is, már a selejtezőben be kell majd szállnia a Vegyésznek, nem lesz automatikusan tagja a 32-es mezőnynek. Az észak-borsodiak egyelőre csupán távozókat jelentettek be (Lukasz Ciupa, Bibók Balázs, Csizmadia Tamás), de folyamatosan dolgoznak a keret megerősítésén. A VRCK nyári felkészülése augusztus 1-jén veszi kezdetét, a nemzetközi kupanapok majd a június 28-i sorsolás során válnak majd ismertté.