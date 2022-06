Vitelki Zoltán edző irányításával már el is kezdték a felkészülést a július utolsó hétvégéjén kezdődő harmadosztályú bajnoki küzdelmekre.

– A tavaszi szezon tulajdonképpen olyan volt, mint az őszi, kiegyensúlyozottnak mondható – mondta Vitelki Zoltán, amikor arra kértük, hogy értékelje az előző évad második felét. – Sajnos, voltak olyan mérkőzések, amelyeken fájó vereségeket szenvedtünk, gondolok itt elsősorban azokra a meccsekre, amikor hazai pályán maradtunk pont nélkül. Ha ez az 1-2 mérkőzés megvan, akkor 1-2 hellyel előrébb is végezhettünk volna a tabellán. De összességében az egész bajnokságban nyújtott teljesítményünk kielégítőnek mondható, ugyanis hoztunk olyan meccseket is, idegenben, amelyeknek előzetesen nem mi voltunk az esélyesei.

Nemcsak az edző szerint felelt meg az elvárásoknak a csapat, hanem a vezetőség szerint is.

– A vezetők elégedettségüket fejezték ki, és így folytatjuk a közös munkát, amit már el is kezdtünk – jelentette ki Vitelki Zoltán. – Mivel július 31-én indul az új évad, és már hat hét sincs hátra a rajtig, hétfőtől, amolyan rávezető jelleggel megkezdtük az edzéseket. Nem a komplett kerettel, de remélhetőleg ezen a héten sok minden tisztázódik, és a jövő hétfőtől közel teljes kerettel dolgozunk majd.

Két csatár

Kérdőjelek elsősorban azért vannak, többek között azért is, mert néhány játékos NB II.-es csapatnál vesz részt próbajátékon.

– A tavalyi évad jó eredményében jelentős szerepe volt annak, hogy csatáraink gól­erősek voltak, ha helyzetbe kerültek, akkor azokat jó százalékkal használták ki. Erre azért felfigyeltek, és Bartusz Dániel, valamint Gottfried Dániel magasabb osztályból kapott megkeresést – mondta Vitelki Zoltán. – Az ő sorsuk ezen a héten valószínűleg eldől, és ennek függvényében alakítjuk majd a keretet. Az biztos, hogy csapat nagy része egyben marad, de fiatal labdarúgókat mindenképpen szeretnénk igazolni, ugyanis egy 18 év alatti labdarúgót minden meccsen szerepeltetni kell. Egy ilyen játékost már igazoltunk, a 2005-ös születésű Sebestyén Dávid a Miskolci VSC-től érkezett hozzánk. De további fiatalokra van szükség, még 2-3 ilyen korú játékosra, hogy legyen alternatíva, ha valakit a formája, vagy sérülés miatt cserélni kell meccs közben.

A már említett játékos mellett a kapus Tóth Csaba a Hajdúböszörményi TE gárdájától tér vissza Tiszaújvárosba, és szó van arról is, hogy a DVTK-ból Tóth Borisz is Újvárosba igazol. Vannak próbajátékosok is a Tiszaújvárosnál, és vannak, akik már biztosan távoznak. És nem mellékesen az edzői stábban egy hely még kiadó, ugyanis erőnléti edzőt keresnek.

– Igazából célokat megfogalmazni akkor lehet, amikor a keretet teljesnek tekintjük, de mivel az előző évadban jó pozícióban végzett a csapat, az elvárás az, hogy ezúttal is a mezőny első harmadában végezzünk – mondta Vitelki Zoltán. – Ha a jelenleg távol lévő támadóink közül egy vagy mind a kettő távozik, akkor az ő pótlásuk megoldása lesz a következő napok nagy feladata.

A Termálfürdő FC Tiszaújváros keretéről Maradók, az első edzésen részt vettek: Lőrincz Patrik, Bussy Dávid, Molnár Máté, Pap Zsolt, Tóth Simon, Nagy Péter, Galambvári Gergő, Erős Tibor, Gönczi Sándor, Lehóczki Balázs, Horváth Tamás.

Maradók, később csatlakoznak: Gelsi László, Géringer László, Vitelki Balázs, Nagy Dávid, Bocsi Patrik, Mahalek Marcell (sérült, műtét vár rá).

Kölcsönből vissza: Vasiljevic Nikola (Nyíregyháza SFC-től, sérült).

Újak: Tóth Csaba (Hajdúböszörményi TE), Sebestény Dávid (Miskolci VSC), Molnár Dávid (utánpótlásból), Illés Dávid (utánpótlásból), György Kristóf (utánpótlásból), Kundrák Ádám (Puskás AFC utánpótlás, próbajátékon), Dankó Nándor (Diósgyőri VTK utánpótlás, próbajátékon).

Kérdéses: Tóth Borisz (Diósgyőri VTK), Bartusz Dániel (próbajátékon vesz részt), Gottfried Dániel (próbajátékon vesz részt).

Távozók: Benke Norbert (?), Herceg Péter (?).

(A borítóképen: Egy tiszaújvárosi gól a 2021/22-es évad 79 találata közül)