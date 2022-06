Az Észak-Magyarország szerkesztőségének vendége volt dr. Magyar Mátyás, a DVTK labdarúgócsapatában és egyéb diósgyőri sportszervezetekben tulajdonrésszel rendelkező gazdasági társaság többségi tulajdonosa. Vele beszélgettünk.



Mennyire hagyatkozik a menedzsmentre egy-egy döntés meghozatalakor? És szívesen meghallgatnánk azt is, hogy napjainkban kikből áll a DVTK fejszervezete…

Természetesen minden téren zajlanak olykor napi, illetve heti egyeztetések az adott területek vezetőivel. A legfontosabb kérdésekben Sántha Gergellyel egyeztetünk, hiszen ő vezeti a DVTK labdarúgócsapatát működtető céget, illetve az ezt tulajdonló gazdasági társaságot is, amelynek több diósgyőri sportágban is van érdekeltsége. Sántha Gergely feladata a cég operatív működtetése, szakmai kérdésekbe ő sosem szól bele. A szakmai részlegen a vezetőedzőnek és a sportigazgatónak a szava, véleménye számít fontosnak. És persze van a klubszintű menedzsment, ezen a szakmai stábból a sportigazgató vesz részt.



Mégis van sportigazgató?

Csak volt, mert Benczés Miklós lemondása után, a feladatait átvevő dr. Bajúsz Endre szakmai vezetői beosztásban dolgozik a csapat mellett.



Nem túl kockázatos olyan valakire bízni ezt a fajta munkát, akinek nincs ebben tapasztalata? Mert persze volt NB I.-es játékos a szakmai vezető, de az elmúlt évtizedben a futball­adminisztrációban dolgozott, és nem játékosokkal és ügynökökkel tárgyalt naphosszat...

Van benne kockázat, de abban is lett volna, ha kívülről hozunk újat, olyat, aki hozza a saját ügynökhálózatát. Endre tiszta lappal indul itt, kapcsolatrendszere neki is van, és szakmai hozzáértése is. Úgyhogy én nem féltem őt, már csak azért sem, mert van, akitől segítséget tud kérni.



Benczés Miklóstól? Mert sokan úgy tudják, hogy ő nem távozott, csak lemondott.

Lemondott, és ha valaki látja őt Diósgyőrben, az azért van, mert vannak olyan ügyek, amelyeket őt vitt, és ebben zajlik az információ­átadás. Miklós jelenleg a felmon­dási idejét tölti, és a mostani hónap végén szűnik meg a szerződése a DVTK-val.



Ő maga eddig nem indokolta a lemondását, távozását, hiába kérdeztük erről, azt felelte, hogy még nem tudja, hogy akar-e erről beszélni. Önnek mit mondott?

Konkrét indokot nem tudok mondani. Amikor az edzőváltás történt, benyújtotta a lemondását. Szerintem sok minden rakódott rá az elmúlt években, és meg akart szabadulni egy nagy tehertől, hogy máshol, kevésbé frusztrált körülmények között végezhessen munkát. Korrekt körülmények között váltunk el egymástól, és nem csak a felnőttcsapatot illetően, ugyanis más területen sem marad a DVTK-nál.



És mi a helyzet Kondás Elemérrel? Vele már bontottak szerződést?

Neki a mostani hónap végén lejár a szerződése.



Pedig egy éve nagyon jó választásnak tűnt...

Több jelölt volt akkor, emlékeim szerint öt opció volt, és akkor ő tűnt a legjobbnak.



Dragan Vukmir nem volt benne az ötben?

Ősszel került képbe, és az már tavaly a tudomásunkra jutott, hogy olyan szerződése van, hogy ő abból az egyik napról a másikra ki tud lépni.



Néhány perccel ezelőtt emlí­tette a klubszintű menedzsmentet, igaz, nevek nélkül. A foci mellett mennyi ideje jut a többi sportágra, a többi sportág tekintetében kire támaszkodhat?

Jóval kevesebb időt tudok fordítani a labdarúgáson túli sportágakra. Azzal azonban tisztában vagyok, hogy a többi szakosztály, nem számítva a női kosárlabdát, nem ért el fényes eredményeket. Első körben, aminek még nem sikerült a végére érni, a labdarúgást szeretnénk rendbe tenni, hiszen ez a legnagyobb fajsúlyú sportág a DVTK-n belül. Ha ez jól működik, akkor ez magával fogja majd húzni a többit.



Néhány hónapja zajlott egy belső vizsgálat, egy átvilágítás a klubnál. Mit lehet erről tudni? Mindent rendben talált a vizsgálóbizottság?

Megismertük a pontos struktúrát, a működést a teljes DVTK-nál. Pár helyen fogunk változtatni a hatékonyabb működés érdekében, és azért is, mert sok fejlesztést tervezünk, infrastrukturális területen is. Kollégium és bevásárlóközpont épül, utóbbinak egy része sportcélokat is szolgál majd.



A hírek szerint az évad utolsó bajnokiján a diósgyőri stadion egy sky boxában azt mondta, hogy négy játékos marad csak a 2021/22-es évad keretéből.

Pontosabban azt, hogy ha rajtam múlik, akkor ennyien maradnak. De ebben elsősorban az a mérvadó, hogy mit gondol erről a vezetőedző. Jelen állás szerint Dragan Vukmir nagyjából a keret felét megtartja, megtarthatja. Nem a szám a lényeges, hanem az, hogy kiben van meg az a szándék, akarat, hogy egy sikeres csapat tagja legyen.



A korábbi közönségkedvenc Molnár Gábor nem tartozhat közéjük...

Tudom a részleteket arról, hogy miért került ki az első csapat keretéből, de inkább csak annyit mondanék, hogy olyan dolgokat tett, melyek sem a csapategységet, sem az öltözői hangulatot nem erősítették, ezenkívül nem követte a vezetőedző utasításait.



Ki az, akivel kapcsolatban biztosra veszi, hogy marad?

Könyvesnek élő szerződése van, és számítunk rá. Lukács Dániel, az NB II. gólkirálya biztos, hogy jön. Danilovic kapusra is számítunk, és a nálunk szerepelt kölcsönjátékosok közül kettőt is szeretnénk megtartani. De szó van egy szerb–magyar kettős állampolgárságú labdarúgó érkezéséről is.



Esetleg arról is, hogy elengedik azt a koncepciót, hogy csak magyarokkal vágjanak neki az NB II.-es idénynek?

Nem vetettük el annak a lehetőségét sem, hogy külföldieket hozzunk, ha esetleg nem találunk annyi magyar játékost, aki nekünk megfelel, illetve olyanokat, akik el is tudják fogadni azt, amit mi kínálunk, például a teljesítményalapú bérezési rendszert. A megfelelő mentalitás számunkra fontosabb az állampolgárságnál.



Ez esetben elesnének a szövetség több mint százmillió forintos juttatásától, ami a magyar labdarúgók szerepeltetéséért jár, viszont feljutás esetén megspórolhatnának egy újabb jelentős csapatépítést, mert az NB I.-es tagságot esetlegesen kivívó magyar keretet szinte biztos, hogy légiósokkal kellene megerősíteni a bennmaradáshoz.

Messzire visz ez a felvetés, mi most az NB II.-re készülünk, erre az osztályra akarunk megfelelő játékosokat szerződtetni. Nem életszerű, hogy valaki az NB II.-ben NB I.-es szintű csapattal indul, majd azt megnyerve, változtatás nélkül folytatja az NB I.-ben.



Nem bánta még meg, hogy a DVTK-ba fektetett? Egyszer sem jutott az eszébe a másfél év alatt, hogy kár volt ebbe belevágni?

Nem volt még ilyen. Kalkuláltam azzal is, hogy egy-két éven belül nem tudunk csodát tenni, hogy hosszabb kifutású lesz az, hogy felszálló ágra kerüljön a DVTK. Bízom Dragan Vukmirban, abban, hogy össze tudja rakni a csapatot, és rendben is tudja majd tartani. Ez a klub valóban sokkal jobb csapatot érdemel, olyat, amely méltó módon tudja képviselni és kiszolgálni azt a rengeteg szurkolót, akik ezt a klubot szívvel-lélekkel szeretik, bíznak benne és támogatják!

(A borítóképen: Dr. Magyar Mátyás, a DVTK többségi tulajdonosa)