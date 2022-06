Az elődöntőkkel folytatódott csütörtökön a török fővárosban az öttusavilágkupa-sorozat fináléja. Szerdán a rangsoroló vívást rendezték meg Ankarában az idei vk-versenyeken elért eredményei alapján a világkupa-fináléban induló, limitált számú sportoló részére. A nemenkénti 36-36 versenyző között 3-3 női és férfi magyar induló is volt.

A napot a női mezőny A csoportba sorolt 18 versenyzője kezdte, köztük Gulyás Michelle és a miskolci Swmming PC öttusázója, Guzi Blanka. Előbbi a rangsoroló vívásban elért 21 győzelmének köszönhetően a csoport 4. helyéről, utóbbi az utolsó, vagyis a 18. pozícióból kezdte a csütörtöki küzdelmeket, a 10 nyert asszójával összefüggésben.

Emiatt Guzinak nagyon kellett igyekeznie az elődöntőben, hogy továbbjutást érő helyen végezzen (ehhez a csoport első hét helyének egyike kellett), vagy hogy döntőbe jutásért érő pontszámot hozzon össze (a helyezések alapján döntőbe jutott sportolókon kívül, a mögöttük végzettek közül, a négy legtöbb pontot termelt sportoló lett az elit mezőny tagja). A miskolci klub öttusázója lovaglásban a maximális 300-ból 290 pontot gyűjtött be egy hiba miatt, a Baran nevű pacival, és ezzel ebben a számban a 10. volt, míg Gulyás tökéletes pályát ment, nyolcadmagával. Ebben a számban 5 versenyző is elhasalt, mert nem boldogult a neki kisorsolt lóval, és ezzel Guzi továbbjutási esélye javult. A borsodi versenyző a bónuszvívásban nem szerzett pontot, ahogy Gulyás sem, majd az úszásban 2:21,35 perccel a 11. lett, és 268 pontot gyűjtött. Gulyás 2:16,54-et ment a medencében, ami a 4. legjobb idő volt. Mindezek azt eredményezték, hogy a kombinált számot, a futás-lövészetet Gulyás a 3. helyről kezdte 12 másodperc hátrányban az első rajtolóhoz képest, Guzi viszont csak a 13. pozícióból, a lovaglásban kiesetteket megelőzve, 1:26 percre az elsőtől. Előbbi sportoló a kombinált számban nem hajtotta ki magát, és így is, harmadmagával holtversenyben, az első helyen ért célba, ami döntőt ért. Guzi viszont keményen nyomta, a legjobb időt hozta össze, az előtte indulók közül négyet is megelőzött, és a 9. helyen ért célba. Mivel közvetlen döntőbe jutást csak az első hét hely ért, és ehhez a 11:56,90 percesre sikerült kombinált számban 12 másodperccel jobbnak kellett volna lennie, a Guzi által gyűjtött 1317 pont után várakozás kezdődött, hogy a B döntőben az első hét helyezett mögött végzők ­közül ki mennyi egységgel zár.

A B csoportban egy magyar, Réti Kamilla küzdött, aki a körvívásban elért 20 győzelmével jó helyzetből várta a tegnapi startot. Azonban a lovas száma nem sikerült jól, csak egyvalakit tudott megelőzni, aki ebben a tusában „elszállt”. A bónuszvívásban egy találatot bevitt, majd úszásban szintén a 17. lett. A kombinált számban ugyan jól ment, az 5. legjobb időt futotta, de ezzel is csak a 11. lett ebben a mezőnyben, 1309 ponttal. Mivel azonban az előtte állók több pontot gyűjtöttek, mint Guzi, így ebből a csoportból a 8–10. helyezettek is bejutottak a fináléba, az A-ból pedig a 8. helyezett, vagyis a miskolci klub öttusázója 3 pont különbséggel a cseh Karolina Krenkova mögött éppen lemaradt a szombati döntőről, mert a 36 versenyző összesítésében csak a 19. helyet szerezte meg, egy hellyel megelőzve Rétit.

Junior-Eb

A Barcelonában megrendezett junior öttusa-Európa-bajnokságon Erdős Rita aranyérmet szerzett, és mivel a döntőbe jutott további két magyar lány közül Bauer Blanka a 9., Eszes Noémi pedig a 12. helyen zárt, így csapatban Magyarország szerezte meg az első helyet.

