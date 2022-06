Vele együtt voltak 28-an az első edzésen. A keret létszáma azonban többször változott az első napon. Az érkező oldalon Holdampf Gergőt jelentették be, negyedik új játékosként. A Szombathelyi Haladástól érkezett 27 éves középpályás 10 NB I.-es és 214 NB II.-es meccsen lépett eddig pályára.

A távozók lészáma viszont 12+1-nél tart. Az előző szezonban a DVTK-ban szerepelt 5 kölcsönjátékos mellett 2 lejáró szerződésű labdarúgó távozott, valamint a múlt héten a „vissza a feladónak” utat bejáró Belényesi, aki bő négy hónap után ismét a Kecskemét játékosa lett. Zsolnai is elköszönt, ő is visszatér korábbi klubjához, az FC Ajkához. Azok után, hogy az idén februárban szerződést hosszabbított a DVTK-val. Azt nem tudni, mennyi időre, mert erről nem számoltak be, a közlemény eleje viszont így szólt 2022. február 3-án: „A DVTK szerződéshosszabbítást ajánlott Zsolnai Richárdnak, amit a technikás középpályás elfogadott, így eldőlt, hogy hosszabb távon is Diósgyőrben folytatja a karrierjét.” (Zsolnai Richárd 2019 nyarán lett a DVTK labdarúgója, fél év után a Budafoknak adták kölcsön, hat hónapra, majd egy évre az Ajkának, és tavaly nyártól volt ismét a diósgyőri keret tagja). Diósgyőrből származó hír szerint Zsolnaiért fizet az ajkai klub. De nem csak utóbbi játékos nem húzott szerelést hétfőn, Hornyák Marcell sem, ő is távozik, és nem kizárt, hogy szintén visszatérő játékos lesz, és a Nyíregyháza SFC-ben folytatja pályafutását. És az is lehet, hogy Molnár Gábor is ilyen lesz, ugyanis vele szerződést bontottak hétfőn, és immár szabadon döntheti el, hogy hol folytatja, nem lenne meglepő, ha a Mezőkövesd Zsóry FC-nél tűnne fel. Korábbi sorstársa, Horváth Zoltán azonban be van ragadva a DVTK-hoz, a májusban az NB III.-as tartalékcsapathoz irányított támadó helyzete egyelőre változatlan.

A plusz egy játékos Makrai Gábor, aki a Csákvár FC-nél volt kölcsönben, és bár visszatért Diósgyőrbe, de nem itt folytatja a pályafutását, és nem is állt edzésbe, másik két visszatérő kölcsönössel szemben, ugyanis Zsemlye Balázs (ex-Pécsi MFC) és Orosz Marcell (ex-Debreceni EAC) ott volt az első tréningen.

A DVTK keretéről Akik az első tréningen részt vettek Kapusok: Póser Dániel, Bánhegyi Bogdán, Branislav Danilovic.

Mezőnyjátékosok, régiek: Bárdos Bence, Bertus Lajos, Hegedűs János, Eperjesi Gábor, Eppel Márton, Könyves Norbert, Németh Márió, Oláh Bálint, Szatmári Csaba, Szeles Tamás, Szűcs Kornél, Kispál Tamás, Csatári Gergő, Vajda Botond.

Kölcsönből visszatérők: Orosz Marcell, Zsemlye Balázs.

DVTK tartalékból: Korbély Kristóf.

DVTK utánpótlásból: Benkő Péter, Illés Bálint, Mrva Patrik, Oláh Balázs.

Új igazolások: Lukács Dániel (Kecskeméti TE-Hufbau), Csirmaz István (Puskás AFC), Viczián Ádám (Vasas FC), Holdampf Gergő (Szombathelyi Haladás).

Jurek Gábor (később csatlakozik, az utánpótlás válogatott program utáni szabadságát tölti). Akik távoztak, távoznak a DVTK-tól Dejan Karan (visszavonult), Polgár Kristóf (lejárt a szerződése, ?), Borsos Vilmos (kölcsönből vissza, Dorogi FC), Bokros Szilárd (kölcsönből vissza, Puskás AFC), Rotem Keller (kölcsönből vissza, Maccabi Netanya), Kocsis Dominik (kölcsönből vissza, Budapest Honvéd), Lucas Marcolini Dantas Bertucci (kölcsönből vissza, Kisvárda MG), Belényesi Csaba (Kecskeméti TE-Hufbau), Zsolnai Richárd (FC Ajka), Hornyák Marcell (?), Molnár Gábor (szerződésbontással, Mezőkövesd Zsóry FC?), Horváth Zoltán (DVTK tartalék), Makrai Gábor (a Csákvár FC-től kölcsönből vissza, ?).

(A borítóképen: Huszonnyolc játékos öltött szerelést a DVTK első edzésére)