G.: Nagy P. (2), Géringer L. (2), Gelsi, Pap Zs. Jók: az egész csapat, ill. senki.

Vitelki Zoltán: – Szép és magabiztos győzelem volt. Így a bajnokság vége felé már a motiváció fenntartása a legfontosabb, és ebben ma is nagyok voltak a srácok. A sérülések azért eléggé átírtak jó pár dolgot, mert ebben a nagy melegben a fáradtság miatt tudtam volna még cserélni, de nem volt így sem gond. Gratulálok mindenkinek.

Mészáros Márk: – Vannak ilyen napok, amikor se egyénileg, se csapat szinten nem megy a játék. Ami edzőként fájó, hogy az akarati tényező sem volt meg, ezt is bele kell tenni a mérkőzésbe. Ennek a hozadéka a vereség.

Putnok FC – Salgótarjáni BTC 1-2 (1-2)

Putnok, 100 néző. V.: Virág A.

Putnok FC: Cserepka – Sághy, Petrecsko (Hadházi), Nagy Zs., Buda, Szics (Riznicsenkó), Csutora, Laczkó (Dlehány), Dobrovolszki, Juhos (Sramkó), Katona. Edző: Szala Ákos.

Salgótarjáni BTC: Szalay – Köböl, Sárközi (Orosházi), G. Bíró, Tarlósi (Csáki), Nagy M., Érsek (Constantino), Kócsa (Filkor), Csifó (Szabó B.), Boros, Gazdag. Edző: Sebestyén Szilárd.

G.: Nagy Zs., ill. Csifó, Tarlósi (11-esből). Jók: senki, ill. az egész csapat.

Szala Ákos: – Először is leszögezném, hogy nem játszottunk jól. Másodszor, ami a pályán folyt ma, az vérlázító volt. Sok futballmeccsen vettünk már részt a kollégáimmal, a játékosaimmal, de ilyennel még nem találkoztunk. Sajnálom a játékosainkat, mert nem ezt érdemelték, a nem jó játék ellenére. Mély gyomros volt ez, amit nem lesz könnyű megemészteni.

Sebestyén Szilárd: – Az egész meccs folyamán próbáltunk szervezettek és fegyelmezettek maradni, a három pont az akarat és a szív diadala volt.

AG Hajdúszoboszló – KC Kazincbarcikai SC 2-2 (0-1)

Hajdúszoboszló, 150 néző. V.: Gál.

AG Hajdúszoboszló: Mészáros D. – Barnucz (Lénárt G.), Vincze Á., Kónya, Sütő, Szathmári, Berdó, Kis Sz. (Fenyőfalvi), Szabó L., Máté J. (Domonkos), Lukács Zs. (Drobina). Edző: Csillag László.

KC Kazincbarcikai SC: Megyeri – Kréti (Pinyaskó), Ur, Márton, Heil, Szemere, Nagy J., Székely, Kovács D. (Kristófi), Ádám F., Pálinkás (Sinanovic). Edző: Varga Attila.

G.: Lénárt G., Máté J., ill. Ádám F. (2, az elsőt 11-esből). Jók: Lénárt G., Máté J., ill. Ur, Ádám F.

Csillag László: – A bajnokcsapattal találkoztunk, őket nem igazán kell bemutatni, hisz a teljes NB III-as mezőny legerdeményesebb klubja. Jó mérkőzés volt. Az első félidőben hátrányba kerültünk, de a második játékrészben, nyolc perc alatt fordítani tudtunk. Szerettünk volna legalább egy pontot szerezni, ezt elértük, gratulálok a csapatnak.

Varga Attila: – Nehéz mérkőzés volt, erre is számítottunk, de még jobban is megizzadtunk, mint szerettünk volna. Ennek a pályának a talaja nem segítette a játékosokat, és a csapatot abban, hogy minőségi foci alakuljon ki. Nem szeretnék tanácsot adni, de vizet, hengert és nyírást megérdemelt volna a mérkőzés. Szörnyű volt. Büszkék lehetünk arra, amit elértünk, mert az említettek miatt nagyon nehéz volt, a játékosok jól harcoltak.

Debreceni EAC – Tállya KSE 8-0 (4-0)

Debrecen, 100 néző. V.: Nagy A.

Debreceni EAC: Deczki – Sárosi, Spitzmüller (Gaczella), Szabó L. (Varga B.), Al-Sheraji, Lakatos, Újvárosi, Bidzilya (Trencsényi), Virág Á., Orosz (Jankelic), Székely (Sidibe). Edző: Sándor Tamás.

Tállya KSE: Kosztyu – Mező, Szegedi, Baranyi, Bihari, Demkó, Minczér, Kiss B. (Tőkés), Motkó (Bucsák), Kulcsár H., Árvai (Ondó). Edző: Lasztóczi Péter.

G.: Jankelic (2), Orosz, Bidzilya, Szabó L., Székely, Gaczella, Sidibe. Kiállítva: Szegedi (69.). Jók: az egész csapat, ill. Kosztyu, Bihari, Mező, Árvai.

Sándor Tamás: – Tudtuk, hogy nagyon sok hiányzója van a vendégcsapatnak, ez nem volt egyenlő erők küzdelme. Annak ellenére, hogy nyolc gólt tudtunk rúgni, sok helyzetet is kihagytunk. További sok sikert kívánunk a Tállyának!

Lasztóczi Péter: – Gratulálok az ellenfélnek, nem kifogás, de a 11 felnőtt korú alapjátékosunkból is még további kettő hiányzott. Pozitívum talán ebben a mérkőzésben, hogy ezekről a posztokról gólt nem kaptunk, valamint, hogy mi már most bőven eleget tettünk az MLSZ új fiatal szabályának. Sok tanulsága volt ennek a mérkőzésnek is, amit a jövőben ki kell küszöbölni.

További eredmények

Kisvárda MG tartalék – Debreceni VSC tartalék 4-1 (3-0)

Jászberényi FC – Sényő-Carnifex FC 0-2 (0-0)

BKV Előre – Újpest FC tartalék 2-3 (1-2)

Eger SE – Tiszafüredi VSE 2-1 (1-1)

Törökszentmiklósi FC-Veteriner – Füzesgyarmati SK 0-1 (0-0)

Az NB III Keleti csoport állása

1. KC-Kazincbarcikai SC 36 30 5 1 100-20 95

2. Debreceni EAC 36 24 7 5 88-30 79

3. BKV Előre 36 22 4 10 60-42 70

4. Tiszaújvárosi FC 36 20 6 10 77-52 66

5. Hajdúszoboszló 36 19 9 8 67-35 66

6. Kisvárda tartalék 36 18 8 10 64-45 62

7. Sényő-Carnifex FC 36 18 6 12 62-55 60

8. Putnok FC 36 15 10 11 58-46 55

9. Újpest tartalék 36 15 8 13 65-53 53

10. Békéscsaba tartalék 36 14 8 14 78-67 50

11. Füzesgyarmat 36 11 15 10 44-49 48

12. Diósgyőri VTK tartalék 36 13 7 16 69-69 46

13. Debreceni VSC tartalék 36 13 6 17 60-62 45

14. Tiszafüred 36 12 7 17 54-58 43

15. Eger SE 36 12 4 20 44-64 40

16. Jászberényi FC 36 10 5 21 43-63 35

17. Salgótarjáni BTC 36 6 10 20 32-60 28

18. Hidasnémeti VSC 36 7 6 23 36-102 27

19. Tállya 36 5 6 25 27-103 21

20. Törökszentmiklós 36 3 9 24 32-85 18