Késve ugyan, de megérkezett Bodolai László és Deák Attila új Ford Fiestája. A miskolci páros az MK II-es R5-öst Boldogkőváralján avatta fel, és a jó eredmény sem maradt el. A zempléni gyorsokon ugyan óvatosan kezdtek, de később egyre inkább felvették a tempót az élmezőnnyel. A megbízható, de pokolian gyors versenyzésnek köszönhetően sikerült felkapaszkodniuk a pódiumra, az abszolút értékelésben megszerzett negyedik helyezés jó alapot jelenthet a folytatásra.

– A vizes körülmények között óvatosan kezdtünk, így az első néhány szakaszon volt időnk összebarátkozni az autóval – fogalmazott a premierrel kapcsolatban Bodolai László. – Korábban is Forddal mentünk, ezért viszonylag gyorsan belaktuk, utána már egyre komfortosabban éreztük magunkat benne. Fokozatos építkezésbe kezdtünk, ami nem volt feltétlenül tudatos, de egyáltalán nem bánjuk, hogy így alakult. A futam végére már az időeredményeink is sokat javultak, úgyhogy összességében elégedettek lehetünk a bemutatkozással. Igaz, mehettünk volna keményebb beállításokkal és más abroncsokkal is, de az eredményünkben és a riválisokkal szembeni különbségek terén akkor sem lett volna számottevő változás. Úgyhogy összességében ez így rendben volt.

Tovább csiszolják

A korábbiakhoz viszonyítva a gázpedál, a difi és a kézifék terén is van némi változás, amit Bodolai Lászlónak még meg kell szoknia. Éppen ezért a Híd­építő Dunakanyar Rally előtt még tartottak egy néhány tíz kilométeres tesztet, hogy tovább csiszolják az össz­hangot a páros és a technika között. Aztán jöhet egy újabb komoly erőfelmérő az új versenyautóval, teljesen új környezetben.

– Én még soha nem raliztam a Dunakanyarban, úgyhogy most ennek is eljön az ideje – folytatta Bodolai László. – Természetesen nem csak én vagyok így ezzel, az élmezőny döntő többsége hasonló cipőben jár. Újak lesznek a pályák, amelyek komoly hatással lesznek a beállításokra. Addig, amíg korábbról bevált helyszíneken ezekkel abszolút tisztában vagyunk, a Dunakanyar esetében ez is tartogathat meglepetéseket, váratlan dolgokat. Egyáltalán nem lesznek rutinmechanizmusok, minden apró részletre nagyon oda kell figyelni. Pozitív érzéssel zártuk az előző versenyt, ezért még magabiztosabb teljesítményt várok magunktól. Azt remélem, hogy erőből leszünk ott az abszolút harmadik-negyedik helyen, nem pedig úgy, hogy a többiek hibájának köszönhetően érünk oda a dobogóra. Ezt nem csupán a kincstári optimizmus mondatja velem, hiszen ehhez megvan a lendületünk, a tudásunk, ugyanúgy kell teljesíteni, mint Boldogkőváralján az utolsó körben. Az autó kész, a fiúk nagyszerűen felkészítették, úgyhogy innentől kezdve rajtunk a sor.

A jövővel kapcsolatban Bodolai László azt is kiemelte, hogy a csapattársának egyelőre nem fixek az idei tervei. A négyszeres magyar bajnok Hadik András néhány hete jelentette be, hogy külföldi versenyek felé veszi az irányt, de a programja még nem állt össze. Az R5-ös MK II-est az eredeti tervek szerint mindketten használnák, de az is elképzelhető, hogy az esztendő második felére Hadik András autója is megérkezik az M-Sporttól.

A Hídépítő Dunakanyar Rally programja

Május 27., péntek

8.00–18.00, Adminisztratív átvétel itiner és GPS kiadása – versenyiroda

Május 28., szombat

7.00–12.30, Technikai átvétel – Lukács és Tamás Kft.

13.30, Rajtceremónia – Vác, Fő tér

Gyorsasági szakaszok

14.37, GY1 - Márianosztra – Nagymaros/1

15.20, GY2 – Gombás – Sejce/1

16.58, GY3 - Márianosztra – Nagymaros/2

17.41, GY4 – Gombás – Sejce/2

Május 29., vasárnap

Gyorsasági szakaszok

8.13, GY5 – Galgaguta – Nógrádsáp – Legénd/1

8.46, GY6 – Felsőpetényi elágazás – Felsőpetény – Bánk/1

9.44, GY7 – Nagymaros – Márianosztra/1

12.27, GY8 – Galgaguta – Nógrádsáp – Legénd/2

13.00, GY9 – Felsőpetényi elágazás – Felsőpetény – Bánk/2

13.58, GY10 – Nagymaros – Márianosztra/2

16.41, GY11 – Galgaguta – Nógrádsáp – Legénd/3

17.54, GY12 – Nagymaros – Márianosztra/3 – Power Stage

18.59, Céldobogó – Vác, Fő tér

(A borítóképen: Bodolai László érdeklődve várja a hétvégi futamot | Fotó: Marosréti Ervin)