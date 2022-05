Rövidesen a felnőtt- és az utánpótlás-bajnokságokban is befejeződik a küzdelem, a szezon a végéhez közeledik. A Putnoki VSE égisze alatt ez volt a negyedik évad, amikor a gyerekek szervezett keretek között sportolhattak. A szakosztály szépen lépdel előre, hiszen a megalakulás óta folyamatosan gyarapszik a létszám. Most még csak a kisebb korosztályokban, de a szakemberek abban bíznak, hogy nem lesz hiábavaló az utánpótlás-nevelés.

U8 és U11 között

– Őszintén megmondom, egy kicsit várjuk a szezon végét, mert nagyon megterhelő volt mindenki számára ez az időszak. Imádjuk a kézilabdát, szeretünk a gyerekekkel foglalkozni, ám most jól jön majd egy kis pihenő – mondta el érdeklődésünkre Ölschléger Krisztián, a PVSE szakosztályvezetője. – Fontos a feltöltődés, mert eredményes időszak után vagyunk, de a következő bajnokságban minden szempontból szeretnénk előrelépni. Most ugyanis a fiúkat és a lányokat U8 és U11 között versenyeztettük, ősszel azonban már U12-t is indítani kívánunk. Szerencsére egyre több gyerek kerül be a rendszerbe, jelenleg több mint 70 igazolt játékossal rendelkezünk, de bízunk benne, hogy ez a létszám tovább fog gyarapodni. Ebben a korban gyakori, hogy a gyerekek más sportot is űznek. Ezzel természetesen nincs semmi gond, de örömteli, hogy a kézilabdát egyre többen helyezik a másik elé.

A PVSE-nél igazolt gyerekek esetében néhány éven belül eljutnak oda, hogy kifutnak a rendszerből, vagyis előbb-utóbb szükség lesz idősebb korosztályok beindítására is. Ölschléger Krisztián azt is elárulta, hogy ezzel sem szeretnének túlságosan sokáig várni. A tervek szerint egy felnőttcsapattal már ősszel elindulnának a megyei bajnokságban. Azt egyelőre nem tudják, hogy ez férfi vagy női lesz, de szeretnék a régi idők kézilabdás életét visszahozni Putnokra.

Ismét becsatlakozni

– Egykoron nagyon jó csapata volt Putnoknak, most pedig az a törekvésünk, hogy ismét becsatlakozzunk a felnőtt kézilabdázásba – folytatta Ölschléger Krisztián. – Egyelőre még nem dőlt el, hogy ebből a szempontból a fiúk vagy a lányok élveznek prioritást, de a realitásokat nézve a női együttes indítására nagyobb az esély. A gyerekek szempontjából is fontos, hogy lássanak maguk előtt célt, legyen előttük később helyben is kifutási lehetőség. Néhány évvel ezelőtt leraktuk a sportág alapjait Putnokon, természetesen csak gyerekcsapatokkal. Mostanra eljutottunk odáig, hogy egy kicsit továbbgondoljuk a működésünket. A hátország biztosítva látszik, az önkormányzat teljes mértékben mellettünk áll, és reményeink szerint külső támogatóink is lehetnek. Amennyiben ez így lesz, akkor minden esély megvan arra, hogy ősszel ismét legyen felnőtt kézilabdacsapata Putnoknak.

Helyben megoldani

A PVSE kézilabda-szakosztályának vezetője szerint a felmenő rendszerű versenyeztetést a gyerekek számára helyben kell biztosítani. A szülők nagy része ugyanis nem teheti meg, hogy a gyerekeit Ózdra, Kazincbarcikára vagy még messzebbre vigye sportolás céljából. Ha viszont a PVSE égiszein belül újra lesz felnőttcsapat, akkor a minőségi sportolás a városon belül is biztosítva lesz a kézilabdázók számára.

(A borítóképen: Az U11-es leánycsapat | Fotó: Marosréti Ervin)