A Matyóvárosban rendezett Mezőkövesd Zsóry FC vs. Debreceni VSC NB I.-es labdarúgó-mérkőzést a pálya szélén tartott bensőséges hangulatú ünnepség előzte meg.

Róbert Pillárt, a sárga-kékek szlovák nemzetiségű védőjét Hagyacki József, az élvonalbeli együttest működtető gazdasági társaság, a Mezőkövesd Zsóry FC Kft. ügyvezető igazgatója köszöntötte.

A megbecsülés jele

– Robi százados lett nálunk, vagyis már ennyiszer lépett pályára az itthoni legjobbak között – mondta a funkcionárius, majd így folytatta: – Nálunk hagyomány, hogy megajándékozzuk a jubiláló futballistáinkat. A 100 kerek szám, örülünk, hogy a televízió nyilvánossága előtt rendezhettük a ceremóniát. Számomra nagy megtiszteltetés, hogy gratulálhattam kiválóságunknak, aki megkapta a saját nevére szóló mezt, amelyet biztosan bekereteztet, és otthon kiteszi a falra mint fontos ereklyét.

Hagyacki József megemlítette még a többi között azt is, hogy a megbecsülés jeleként szervezett jutalmazásaikról akkor sem feledkeztek el, amikor az NB II.-ben szerepeltek és a társaságok nem sugározták az ő összecsapásaikat:

– Szeretjük, ha a szurkolók is megtapsolják a mérföldkőhöz érkezett fiúkat – közölte az ügyvezető igazgató, végül hozzátette: – A labdarúgók érző emberek, őket is meg kell dicsérni, ha ezt megszolgálják. Az éppen sorra kerülők rendre odasúgják nekem, hogy Józsi bácsi, igazán jólesik nekünk a klub figyelmessége. Ennek jegyében leszögezem, hogy a jövőben is ragaszkodni fogunk a díjazásokhoz.