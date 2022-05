Első helyezést ért el a helyi Harc és Táncművészet Sportegyesület május elején az International Dance Open Európa-bajnokságon. A nemzetközi sikerről Horváth Rita, a Miskolci Állatsegítő Alapítvány (MÁSA) telephelyvezetője értesítette lapunkat, akinek a 11 esztendős lánya, Rozmán Lia is a győztes csapat tagja.

Profi koreográfiák

– Magyarországon kvalifikáltuk magunkat a nemzetközi versenyre. Ott is elsők lettünk, és a második, harmadik helyezettel együtt jutottunk ki az Európa-bajnokságra, ahol négy napot töltöttünk – mondta Toronya Alexandra vezetőedző. – Már 2019-ben szerettünk volna kijutni, de akkor még nem tudtuk megvalósítani. Úgyhogy nagyon vártuk a következő lehetőséget. Idén szeptembertől készültünk a versenyre. A gyerekek ilyenkor mindig egy mesét vagy egy kis történetet adnak elő a táncukkal. Kilenc show-tánc-koreográfiát vittünk ki balett-, torna- és jazztáncalapokkal ötvözve, és mindegyikkel aranyérmesek lettünk. Négy szólistánk indult, a többiek csoportban, illetve formációban versenyeztek. Kislányom még csak 5 éves, és most debütált, de nagyon élvezte az egészet. A legnagyobb versenyző pedig 18 éves, akit kivittünk, és egy fiú is velünk tartott. A járványhelyzet alatt nem rendeztek versenyeket, de az edzéseket akkor is megtartották.

– A siker a legjobbkor jött, mert a táncosaink már kezdték elveszíteni a lelkesedésüket a pandémia alatt. Legutoljára 2018-ban jutottunk ki ugyanerre az Európa-bajnokságra, de akkor valamelyest más volt a csapat összetétele. A kicsik akkor még nem tartottak velünk. Viszont ez azok számára is hatalmas élményt nyújtott, akik már többedik alkalommal vettek részt a versenyen. Az egész egy nagyszabású megnyitóval kezdődött, ahol népviseletben képviseltük hazánkat – emlékezett vissza a Harc és Táncművészet Sportegyesület vezetője.

Heti több edzésen vesznek részt a táncos gyerekek, akik Miskolcon és környékén élnek.

– Az edzések között klasszikus balett, akrobatika, ­csoportos és magánórák is szerepelnek. Azok számára, akik újként csatlakoznak, egyszerűen csak azért, hogy mozogjanak, hobbicsoport működik Gál Fruzsina edző vezetésével. Később közülük a legjobbak átkerülhetnek a korosztályos és tudásuknak megfelelő versenycsoportokba.

– A nagyobbak közül néhányan táncművészeti pályára készülnek. A kisebbeknél ezt még nem lehet tudni, de nekik is nagyon sokat ad, hogy sportolnak. Jó a csapatnak a hangulata, és nagy az összetartás is. Nyáron edzőtáborokat tartunk. A Magyar Táncművészeti Egyetem budapesti edzőtáborába fognak még menni táncosaink, és egyik versenyzőmmel egy olaszországi edzőtáborba is meghívást kaptunk. Szeptembertől nehezebb elemekkel átszőtt koreográfiákat szeretnénk tanulni – osztotta meg a vezetőedző.

