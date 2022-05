Mád – Tokaj 2-3 (1-1)

Mád, 50 néző. V.: Tóth II. T.

Mád: Mata – Kádas, Simon, Ruszkai, Kerekes, Szárnya (Farkas M.), Kiss M., Godzsák, Szűcs, Juhász, Spéder. Edző: Szűcs Ádám.

Tokaj: Tóth Á. – Palágyi, Cseh A., Cseh K., Engel (Molnár), Posta (Tóth D.), Fazekas (Klaj), Gondos, Anda, Lukács B., Fabu. Edző: Tóth István.

G.: Szűcs, Juhász, ill. Anda, Lukács B. (11-esből), Gombos. Jók: Godzsák, Kiss M., ill. Cseh K., Fazekas, Posta, Tóth D., Fabu. Ifi: 0-1.

Szűcs Ádám: – 1-1-nél a játékvezető olyan büntetővel nyúlt bele a mérkőzésbe, amin még az ellenfél is nevetett. Sajnálom a fiúkat mert sokat tettünk a pontszerzésért.

Tóth István: – Magunknak tettük nehézzé a végét. Csak ez eredménynek örülhetünk. A továbbiakban sok sikert Mádnak.

Szerencs – Sárospatak 5-4 (2-3)

Szerencs, 300 néző. V.: Tiszóczki.

Szerencs: Kristóf – Sohajda, Jáger (Buri), Margitai, Ternyik, Fazekas, Rabócz (Suller), Haushel, Szabó L. (Soltész), Tímár (Braun), Kiss K. Edző: Nagy László.

Sárospatak: Nagy I. – Solymosi, Kerékgyártó K., Petercsák, Bacsi, Budai, Pásztor, Váradi, Köteles, Horváth Z., Kerékgyártó Cs. Szakosztályvezető: Kovács Gábor.

G.: Fazekas (2), Kiss K. (11-esből), Soltész, Suller, ill. Budai V. (4). Jók: Suller, Kiss K., Fazekas, Soltész, ill. az egész csapat. Ifi: 3-3.

Nagy László: – Gólokban gazdag, közönségszórakoztató mérkőzést játszottunk. Sajnálhatja, aki nem jött ki. Viszont az én idegrendszerem nem annyira bírja ezt. Gratulálok a pataki csapatnak, hogy több sérülttel és 11 játékossal így küzdötték végig a mérkőzést. Ismétlődik, ami 7 évvel ezelőtt történt: azonos pontszámmal utazunk a tokaji derbire. Reméljük ismét szép számú közönség előtt tudunk jó mérkőzést játszani.

Kovács Gábor: – Amikor elindultunk a mérkőzésre, 11 játékossal, csak a csodában bíztam. Meg is csináltuk a csodát, hiszen nem ugyanazért a célért küzdünk. A lelkes hazai csapatot nagyban segítette a játékvezetés. A hibáinkból mi is tanulunk, nekik is ezt kellene! Köszönjük szurkolóink biztatását!

Sátoraljaújhely – Gönc 2-3 (1-0)

Sátoraljaújhely, 100 néző. V.: Tiszóczki.

Sátoraljaújhely: Gyöngyösi D. – Petercsák, Nagy M., Grega (Veréb), Bilku, Kántor, Kovács L. (Kántor), Dienes T., Dienes L., Czipf, Farkas A. Edző: Nagy Zsolt Csaba.

Gönc: Holovnyák – Horváth M. (Batyi), Lehoczki, Galajda, Tóth B., Csernyiczki (Molnár J.), Mózes, Bodnár, Kiss L., Molnár I., Tahi (Horváth V.). Edző: Spisák Róbert.

G.: Dienes T., Dienes L., ill. Horváth M. (2, egyet 11-esből), Csernyiczki. Jók: senki, ill. Horváth M. (a mezőny legjobbja), és az egész csapat. Ifi: nincs.

Nagy Zsolt Csaba: – Saját magunkat vertük meg. Amíg ennyi helyzetet kihagyunk, addig másra nem is számíthatunk. Gratulálok a jó helyzetfelismeréshez a göncieknek.

Spisák Róbert: – Egy félidő kellett, hogy alkalmazkodjunk a műfűhöz. A második félidőt végig irányítottuk, az adódó helyzeteinket maximálisan kihasználtuk, így győzelmünk megérdemelt.

Mezőzombor – Pálháza 3-6 (1-3)

Mezőzombor, 50 néző. V.: Tóth I. T.

Mezőzombor: Czakó – Czimbalmos, Taksás, Rontó (Kiss B.), Vadász (Ladinszki), Lakatos (Tamás), Ötvös (Stefán), Tóth L., Nagy D., Varga K., Pajger (Lukács E.) Edző: Klenyár Péter.

Pálháza: Zelencz – Szemán, Erdei, Farkas T., Barna, Timkó (Dandás), Szabó I. (Muha), Csizmár, Kovács N., Farkas J. (Pandák), Petercsák. Edző: Jurkó Tamás.

G.: Varga K. (2, egyet 11-esből), Lukács E. (11-esből), ill. Barna (2), Erdei, Farkas, Kovács N., Timkó (11-esből). Jók: senki, ill. az egész csapat. Ifi: nincs.

Klenyár Péter: – Ha védelmünk nem Így játszik, akkor két számjegyű a vereség különbsége. Jó lenne, ha felébredne a többi csapatrészünk is...

Jurkó Tamás: – Végig irányítva a mérkőzést, ilyen különbséggel is megérdemelt győzelmet arattunk. Gratulálok a csapatnak.

Telkibánya – Abaújszántó 4-8 (1-4)

Telkibánya, 45 néző. V.: Balogh T.

Telkibánya: Szobota – Géczi, Boda (Verebélyi), Kundrák (Sontra B.), Pelles, Szabó B., Dudás G., Sontra P. (Kuti), Dudás T., Fekete, Balogh A. (Szendrey). Edző: Sontra Béla.

Abaújszántó: Bóni – Nagy L., Kovács V., Hankó A., Lencsés, Bortnyák, Sziránszki (Ferenczi), Galyas (Hankó N.), Kukta, Kádár, Gregó (Szakálos). Edző: Gregó Imre.

G.: Szabó B. (2), Balogh A., Verebélyi, ill. Nagy R. (4), Galyas (2), Hankó A., Gregó. Jók: az egész csapat, ill. Kádár, Galyas, Nagy R. Ifi: 5-6.

Szabóné Kiss Edit: – A nagyságrendekkel jobb csapat ellen sem vallottunk szégyent. A csapataink által lőtt gólokat Kovács Zoltánnak, leghűségesebb szurkolónknak a születésnapjára ajánljuk fel. Isten éltesse!

Gregó Imre: – A mai mérkőzésen a győzelem volt a fontos. Köszönjük a Telkibányának a sportszerű mérkőzést. A továbbiakban sok sikert nekik!

Garadna – Tiszaladány 3-8 (2-3)

Garadna, 100 néző. V.: Bodnár Á.

Telkibánya: Rohály – Szita (Beregi), Fülöp, Sabján, Feka, Kovács B. (Varga F.), Szabó N., Szabó M., Mika, Plavucsák (Szaniszló), Molnár D. Edző: Berencsi László.

Tiszaladány: Farkas – Fodor, Kiss T. (Venczel), Lakatos, Liszkai (Bodnár), Galambosi, Szabó B., Balogh R., Anderka (Kuknyó), Juhász, Szívós. Edző: Liszkai Attila.

G.: Sabján (2), Szabó M., ill. Szívós (4), Galambosi (2), Fodor, Szabó B. Jók: senki, ill. az egész csapat. Ifi: 1-0.

Berencsi László: – 35 percig tudtuk, hogy mit akarunk, de utána csak követtük az eseményeket. Gratulálok az ifi csapat győzelméhez!

Szívós Márk, csapatkapitány: – Egy sportszerű csapat ellen megérdemelt győzelem. Gratulálunk edzőnk újszülött unokájához! Jó volt a játékvezetés.

Pácin – Karcsa 5-5 (2-2)

Pácin, 400 néző. V.: Németh Z.

Pácin: Sütő G. – Rostás, Fodor, Horváth N. (Halász A.), Góré (Jóni), Vicickó, Petró, Tárkányi, Hogya, Dakos, Matisz. Edző: Paronai Tamás.

Karcsa: Bordás – Orosz, Vakles, Kovács J., Pásztor, Kelemen, Kovács M. (Rendes), Bódi (Egyed), Bodnár, Fedor, Lukács B. Edző: Balogh Péter.

G.: Tárkányi, Góré, Dakos, Vicickó, Petró, ill. Kelemen (2), Vakles, Kovács J., Orosz. Jók: senki, ill. az egész csapat. Ifi: 3-0.

Paronai Tamás: – Mindkét csapat érezhette magát a mennyben, és a pokolban is, de végül a földön maradtunk. A döntetlen igazságos. Köszönjük a szurkolók bíztatását.

Balogh Péter: – Rangadóhoz méltó mérkőzésen, igazságos eredmény született. Köszönjük a karcsaiak buzdítását. Gratulálok mindkét csapatnak. Hajrá Karcsa!

Erdőhorváti – Taktaharkány 2-1 (0-1)

Erdőhorváti, 250 néző. V.: Nagy L.

Erdőhorváti: Olajos – Bátkai, Tóth L., Bojtor, Molnár M., Mika, Horváth G., Kazsimér, Orosz, Horváth Á., Hochvárt (Lakatos). Edző: Rebecsák Norbert.

Taktaharkány: Lechner – Radics, Bokor, Szabó Zs., Vadász, Balázs Gy., Tóth V., Kajuha, Tóth B., Ungvárszky, Demeter. Edző: Hidegh Lajos.

G.: Mika, Horváth G., ill. Tóth V. Jók: Horváth Á., Bojtor, ill. az egész csapat. Ifi: 4-5.

Rebecsák Norbert: – Hiába törte fel a háló az ellenfél hátát, akkor is gyengén játszottunk. A mi helyzetünkben csak a 3 pontnak lehet örülni, amire nagyon nagy szükségünk volt már!

Hidegh Lajos: – A tavaszi szezon legjobb játékát nyújtva, közél álltunk a meglepetéshez. Csere nélkül négy fiatal 15-16 éves játékossal végig esélyünk volt akár a győzelemre is. Gratulálok a csapat odadó harcos játékához!