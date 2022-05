Az NB I.-es bajnokság 31. fordulója keretében ritka időpontban, kedden délután a fürdővárosban mérte össze tudását a Mezőkövesd Zsóry FC és a Debreceni VSC gárdája.

A bennmaradás szempontjából fontos találkozón a felek matematikailag is pontot tehettek „ügyük” végére, a felek ennek szellemében készültek, és a szakvezetők nyilatkozataikban is erről beszéltek. A hazaiak számára jó előjel volt, hogy ebben az idényben eddig kétszer verték meg ellenfelüket, és a papírforma most is a sikerüket ígérte. A sárga-kékeknél a legutóbbi, Puskás Akadémia FC-vel szemben elveszített mérkőzés után két poszton változtatott Supka Attila vezetőedző, aki Karnitskit Cserire, Churkót Jurinára cserélte, ez pedig 4–4–2-es hadrendet ígért.

Mozgalmas volt a játék

A 6. percben egy lehetséges büntetőt vizsgáltak a DVSC javára, de gyorsan elvetették. A vendégeket természetesen az egykor szebb napokat látott Dzsudzsák mozgatta, míg a hazaiak magyar hangja Cseri volt. Mozgalmasan alakultak az első percek, mert szuper benzint tankoltak a felek. Rohantak a játékosok, és amikor csak tehették, lőttek. A lecsorgó labdák a debreceni kaput veszélyeztették, de rendre mellémentek. Kiugratási kísérletek is akadtak, és üdítőleg hatott, hogy az akciók a széleken gördülve okoztak veszélyt. A középpályán helyenként tetszetős adogatás folyt, csupán a beívelések nem jöttek be, köszönhetően a védők jó helyezkedésének. Az iram húsz perc elteltével csökkent, következett a küzdelem, pontatlan átadásokkal. A két tizenhatos között pattogott a labda, a csapatok mint a birkózók, fogást kerestek, és arra vártak, hogy lecsapjanak a hibákra. A párharcok közül kiemelkedett Lukic és Tischler többszöri fejpárbaja, amelyet rendre az MZSFC védője nyert meg. A mozgalmas foci ellenére a kapusoknak kevés dolguk akadt: csak a beadásokat és a hazaadásokat kellett tisztázniuk. A 35. percben a vendégek ötösén addig pattogott a labda, amíg nagy nehezen felszabadítottak a védők, majd Vadnai elterült, a tarkóját fájlalta, majd összedrótozták és visszatért. Első komoly helyzetét gólra váltva a látogatók vonultak előnnyel a félidőre.

A szünet után rögtön Sós B. egészen a kapuig vágtathatott volna, de ballal, 8 méterről, elhamarkodottan méterekkel a kapu bal oldala mellé tüzelt, a másik oldalon Jurina fejelt kecsegtető pozícióból fölé. Rálépett a gázpedálra a dél-borsodi tizenegy, amely fölénybe került, a debreceniek pedig egymás után kétségbeesetten vágták ki a labdát a büntetőterületükről. Erőszakoskodott a fürdővárosi csapat, amely Jurina révén majdnem egalizált. A beszorult DVSC amikor tehette, tartotta a labdát, egyébként pedig rombolással töltötte az időt. Korhut ziccerből taccsra rúgta a labdát, aztán Supka Attila védőt támadó középpályásra cserélt, Babatinak szavazott bizalmat. Jurina újabb zúgó kapufát lőtt, igaz, lesről tette. Egyoldalú volt a hajrá: a Mezőkövesd támadott, a Debrecen védekezett és elvitte a három pontot. A látottak alapján azonban a döntetlen lett volna a reális.

Percek, események

45. perc: Sós B. balról, ballal középre gurított. Pávkovicsra senki nem vigyázott, és a fedezetlenül maradt védő egyből, ballal védhetetlenül emelt a keresztléc alá, 0–1.

61. perc: Farkas D. labdáját Drazic 12 méterről a felső lécre lőtte.

Mezőkövesd Zsóry FC – Debreceni VSC 0–1 (0–1)

Mezőkövesd, 900 néző. V.: Bognár T. (Garai, Csatári).

Mezőkövesd Zsóry FC: Tordai (5) – Farkas D. (5), Pillár (6), Lukic (5), Vadnai (5) – Cseke (5), Cseri (6), Madarász (5), Vajda S. (5) – Drazic (5), Jurina (6). Vezetőedző: Supka Attila.

Debreceni VSC: Gróf (6) – Kusnyír (6), Pávkovics (7), Deslandes (6), Korhut (6) – Varga J. (5) – Dzsudzsák (6), Baráth (5), David Babunski (5) – Tischler (5), Sós B. (6). Vezetőedző: Joan Carrillo.

Csere: Sós B. helyett Bódi (5) az 50., Madarász helyett Besirovic (5) a 64., Drazic helyett Churko (5) a 64., Tischler helyett Dorian Babunski (–) a 69., Baráth helyett Bényei (–) a 69., Farkas D. helyett Babati (–) a 71., Korhut helyett Ferenczi (–) a 77., Dzsudzsák helyett Bévárdi (–) a 77. percben.

Sárga lap: Madarász az 58., Carrillo (reklamált a pálya szélén) a 77., Babati a 86., Pávkovics a 87. percben.

Gólszerző: Pávkovics (0–1) a 45. percben.

Supka Attila: – Az történt a pályán, amit előre elterveztünk, viszont a Debrecen rúgott egy gólt, és ezzel eldöntötte a meccset. Nekünk adódtak helyzeteink az első félidőben, amikor többször is bevehettük volna a debreceni kaput. A szünet után is mentünk előre, de hiányzott egy jó megoldás. Át kell értékelni a történteket, a fiúk ugyanis az MTK elleni siker után elégedettségre váltottak és mentálisan leeresztettek. Két meccs van hátra, és még szerezhetünk pontokat.

Joan Carrillo: – Nehéz kilencven perc volt. Harcos Mezőkövesddel találkoztunk, készültünk a beadásaikra és a pontrúgásaikra. Mi győzni akartunk, és valóra is váltottuk ezt a tervünket. Úgy gondolom, hogy az első félidőben a gólunkon kívül is akadtak lehetőségeink, de rossz döntéseket hoztunk. Sikerünk nagyon értékes.

(A borítóképen: Nem a hazaiak szerezték azt az egy találatot | Fotó: MW)