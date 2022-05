A férfi röplabda Extraligában a 3. helyért a GreenPlan-VRC Kazincbarcika, valamint a MAFC-BME csapata harcol egymással. Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc 2–2-re áll azok után, hogy az első két meccset megnyerték az észak-borsodiak, majd a következő két összecsapás a fővárosiak javára dőlt el.

– A nem jókor hozott ­döntések és a nem jó döntések vezettek elsősorban ahhoz, hogy kedden kikaptunk Budapesten. Megvolt a harcosság, a küzdés és az akarás, viszont ez nem bizonyult elégségesnek – mondta Toronyai Miklós, a ­GreenPlan-VRCK ­vezetőedzője. – Az első szettel nem volt gond, azonban azt követően jött a kapkodás, a nem megfelelő megoldások, sokszor nincs szükség a dolgok túlbonyolítására, a kevesebb, az egyszerűbb néha több. A felsoroltak egy ilyen hőfokú meccsen azt is hozzák magukkal, hogy a játékunk kiismerhetőbb lesz. Nem egyszer a MAFC blokkja már ott volt a négyes ütőnkön, pedig a labda még nem is került hozzá. Fejben nem szabad kiengedni, mert akkor nehéz visszajönni, igaz, mi a ­negyedik játszmában felálltunk, és az ötödik szettben volt esélyünk a sikerre. Egy állásban azonban beragadtunk, és ezzel el is dőlt a meccs sorsa.

Már mindenki fáradt

A csata mindent eldöntő ötödik meccsét ma 19 órától rendezik Kazincbarcikán, a Don Bosco Sportközpontban. Ahol a szövetség képviselői már a kezdés előtt kipakolják a bronzérmeket, ahogyan tették azt korábban is a vegyészvárosban, majd pár napja Budapesten.

– Ennek, az érmek látványának semmilyen köze nincs a mérkőzés kimeneteléhez, nem ezen fog eldőlni a találkozó sorsa – tette hozzá Toronyai Miklós. – Elérkeztünk az évad utolsó meccséhez, tudom, látom, hogy mindenki fáradt, de még erre a találkozóra mindenkinek össze kell kapnia magát, minden tekintetben és téren. Az ellenfélben, a MAFC-ban is ugyanúgy benne vannak a mérkőzések, hozzánk hasonlóan ők is akarják a harmadik helyet. A győztes, de vesztes meccseken is bebizonyítottuk, hogy ha összeszedettek vagyunk, és betartjuk a megbeszélt játéktervet, akkor jönnek a szettsikerek és a meccsek is. Fel kell tennünk a pályára a stabil alapjátékunkat, valamint szükséges az is, hogy mindenkinek hozzá kell tennie a magáét a győzelem érdekében. Az utóbbi időszakban sokat javult a csapat és a szurkolók viszonya, ami eddig sem volt rossz, csak még közelebbi lett. Vagyis a lelátóról adott a bizalom. Ugyanakkor nem lehet alibizni, félvállról venni a mérkőzést, mert mindenki szeretné a bronzérmet. Reménykedem egy bátor csapatban, ez ugyanis hozza, hozná az önbizalmat és a jó játékot is.

(A borítóképen: Juhász jó centerjátéka is kell | Fotó: ÉM)