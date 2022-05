A legutóbbi magyar bajnoki hétvége meglepetését szolgáltatták, Német Gábor és Adorján Szabolcs ugyanis az abszolút értékelés ötödik helyén zárta a II. Therwoolin Boldogkő Rallyt. Az R5-ös Skoda Fabiával az elsőtől az utolsó pillanatig kiegyensúlyozott, megbízható teljesítményt nyújtottak, ami elég volt ahhoz, hogy pályafutásuk egyik legjobb eredményét érjék el. A hajrában néhány tizeddel maguk mögött tartották az üldöző Tóth Tibort, így a teljes élmezőnnyel együtt pezsgőzhettek a díjkiosztó ünnepségen.

Meghatározó hétvége

– Ralis karrierünk során mindenképpen meghatározó volt ez a hétvége, nagyon boldogok voltunk, hogy odaértünk a pódiumra – tekintett viszsza az áprilisi eseményekre Német Gábor. – Talán csak egy-két vb-futamon elért kategóriagyőzelem vetekedhet ezzel a sikerrel, a magyar bajnokságban viszont abszolútban most értük el a legelőkelőbb helyezést. Minden szempontból egyben voltunk a zempléni szakaszokon, a felkészülés is remekül sikerült annak ellenére, hogy Szabival hosszú kihagyás után mentünk ismét együtt. Nagyszerűen sikerült a közös munka, jól éreztük magunkat az autóban, ami ugyancsak kellett ahhoz, hogy sikeresen zárjuk a bajnokság második hétvégéjét.

Minden ismeretlen

Azonban a páros ismét bizonyíthat, hiszen leadta a nevezését a Hídépítő Dunakanyar Rallyra is. A legutóbbi jó helyezés pedig kötelezi a kettőst arra, hogy ismét mindent megtegyen a jó szereplés érdekében. A helyzetüket kicsit nehezíti, hogy sokakkal egyetemben nekik is teljesen új rendezvénynek számít a váci megmérettetés.

– Kimaradt ralis karrieremből a túrabajnokság, ezért versenyzés szempontjából nem jártam ezen a környéken – folytatta Német Gábor. – Talán emiatt van bennem egy pluszvárakozás, izgatottan tekintek a következő futam elé. Kíváncsi vagyok a szakaszok vonalvezetésére, mégpedig azért, mert felvételeket már néztem a gyorsaságikról. Élőben azonban egészen más lesz mindezt megtapasztalni. Helyismeret szempontjából ezúttal nem fogunk akkora hátrányt szenvedni az élmezőnyhöz képest, mint máshol, ugyanakkor az autókezelés szempontjából jelentős a lemaradásunk.

Jó lenne a száraz

Német Gábor azt is őszintén bevallotta, hogy némi szerencse is kellett ahhoz, hogy Boldogkőváralján elcsípjék az ötödik pozíciót. Ugyanakkor a folytatásban is szeretnének ott lenni a legjobbak között.

– Nem vár ránk könnyű verseny, de mindent elkövetünk annak érdekében, hogy a lehető legjobban felkészüljünk – szögezte le a ralis. – Nem lenne baj, ha kiszámítható, száraz körülmények fogadnának minket a Dunakanyarban. Talán ebben az esetben kisebb lenne a lemaradásunk az élmezőnyhöz képest. Számunkra most még az fontos, hogy minden versenyt befejezzünk, hiszen az R5-össel csak úgy szerezhetünk tapasztalatot, ha minél többet benne ülünk. Az elsődleges célunk tehát a célba érkezés, ha pedig ez sikerül, akkor meglátjuk, hogy ez mire lesz elegendő.

(A borítóképen: Német Gábor és navigátora, Adorján Szabolcs sok kilométert tenne az R5-ösbe | Fotó: Marosréti Ervin)