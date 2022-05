A mindössze egy vereség, valamint a csupán huszonnégy kapott találat elég beszédes... Aki látott KBSC-­összecsapást az elmúlt 9 hónapban, az tanúja lehetett annak, hogy a védelem, különösen az Ur–Dvorschák (Heil) tengely nagyon összeállt.

– Nemcsak a bajnokikon, hanem a kupameccseken is bebizonyítottuk, hogy válogatott játékosok is nehezen játszottak át bennünket – tette hozzá Ur László. – ­Dvorschák Gáborral már két helyen is játszottam együtt, Kaposváron, illetve Nyíregyházán, Heil Valterrel előtte nem, de vele is öröm együtt futballozni. A széleken Szemere Balázs, illetve Süttő Attila helyi srácok, imádom őket, velük is nagyon jó volt a kapcsolat. Az, hogy nem kap ki egy csapat, vagy kevés gólt kap, nem csupán a kapus vagy a védelem érdeme, minden csapatrésznek nagyon együtt kell dolgoznia. Ráadásul nekünk van egy olyan futballunk, hogy már csírájában igyekszünk elfojtani az ellenfél akcióját. Sok mérkőzésen úgy levédekezte a csapat az ellenfelet, hogy nekünk hátul szinte alig jutott feladat. Néha kellett a rutin, irányítani a srácokat, de mindig megoldottuk a felmerült problémákat.

Már a hatodik

Ur László – dokumentálva, hivatalosan – 20 éve focizik, ami elég hosszú pályafutás, benne 17 NB I.-es meccsel. Vajon hová teszi a vitrinben ezt a harmadosztályú bajnoki címet? – megkérdeztük.

– Eddigi pályafutásom során hatszor jutottam fel különböző osztályokba – mondta a bekk. – Háromszor az NB I.-be, ebből kétszer a Nyíregyházával, egyszer a Kaposvárral, illetve a somogyiakkal volt egy NB II.-be való felkerülésem is. A második vonalba 2016-ban feljutottam a Cigánd SE-vel is, és ez a barcikai NB III.-as elsőség a hatodik. Ez a legfrissebb azért kívánkozik előre, mert bár mindenhol szerettem lenni, valahogy itt Barcikán kialakult egy jó kapcsolat a vezetéssel, a szurkolókkal, imádok edzésre jönni. Nincs alibizés, mindenki keményen dolgozik.

Arról is érdeklődtünk a védőnél, vajon a 2022/23-as évadban is KBSC-mezt visel-e.

– Őszintén bevallom, hiába vagyok 34 éves, jöttek ajánlatok, ugyanakkor Nyíregyházán lakom a családdal, és már nem igazán szeretnénk költözni – hangsúlyozta Ur László. – A klub még egyeztet velem, nincs lezárva a dolog, most úgy gondolom és látom, 70-80 százalék az esély arra, hogy maradok, hogy meg fogunk tudni egyezni.

Bennmaradás, középmezőny

Az NB II. következő szezonja igencsak keménynek ígérkezik, hiszen a létszámot 2023 nyarán 18 csapatra csökkentik. A 19-20. helyezett gárda kiesik majd az NB III.-ba, míg a 16-17-18. helyezett klub osztályozót fog vívni a három NB III.-as bajnokkal.

– Az alapcél bizonyosan az lesz Barcikán, hogy ne legyenek majd kiesési gondok – nyilatkozta Ur László. – Viszont jó lenne egy olyan csapat, amelyik még ettől is feljebb kacsingathat, és megcélozhatja a középmezőnyt, bár tény, hogy nagyon kemény bajnokság lesz. Amennyiben ezt a munkát tovább tudjuk vinni, amit ebben a szezonban beletettünk, amit Varga Attilával elkezdtünk, akkor ez megvalósulhat. Ez a közeg, ez a város, az itteniek megérdemlik az NB II.-es focit. Én – ha maradok – ezért biztosan mindent meg fogok tenni.



A tények

A bajnokcsapat tagjai

Kapusok: Fila Károly, Megyeri Gábor

Mezőnyjátékosok: Ádám Ferenc, Bartos Julian, Bognár Dávid, Dvorschák Gábor, Heil Valter, Kálmán Szilárd, Keményffy Máté, Kréti Gergő, Kristófi Sándor, Kovács Dávid, Laczkó Milán, Márton András, Nagy János, Pálinkás Gergő, Pinyaskó László, Rjaskó Viktor, Schildkraut Krisztián, Sinanovic Sinan, Süttő Attila, Szabó Balázs, Szemere Balázs, Székely Krisztián, Ur László, Vladul Stefan

Szakmai stáb

Vezetőedző: Varga Attila. Asszisztens edző: Sorin Cigan. Kapusedző: Botló Ádám. Erőnléti edző: Gudovics Attila. Technikai vezető: Zabos Attila. Masszőr: Gál Zsolt, Bodó Balázs. Fizioterapeuta: Rácz Anna.

(A borítóképen: Ur László kapja az aranyérmet)