Tállya KSE – Jászberényi FC 3-1 (1-0)

Tállya, 100 néző. V.: Berényi.

Tállya KSE: Tarr – Baranyi, Bihari, Tóth Sz., Mező (Tőkés), Nyitrai, Minczér, Kiss B. (Lakatos Dániel), Motkó (Bucsák), Kulcsár H. (Árvai), Szegedi (Ondó). Edző: Lasztóczi Péter.

Jászberényi FC: Papp N. – Micskó (Izsold), Németh N. (Nagy Sz.), Erdős, Borics, Balla Z., Palcsó, Tóth O., László K. (Uram D.), Kurunczi (Lakatos Dávid), Szanku (Varga). Edző: Németh Gyula.

G.: Kiss B., Minczér, Lakatos, ill. Borics. Jók: az egész csapat, ill. senki.

Lasztóczi Péter: – Gratulálok a csapatnak az első tavaszi győzelemhez. Minden tekintetben ellenfelünk fölé nőttünk, egy hiányérzetem van, hogy több gól bennünk maradt. De amin keresztül mentünk eddig, ezért nem vagyok telhetetlen. Külön gratulálok Lakatos Dániel saját nevelésű U19-es játékosunk élete első felnőtt NB III-as góljához.

Németh Gyula: – Gratulálok a hazai csapatnak, minden szempontból teljesen megérdemelten nyerték meg a mérkőzést.

Sényő-Carnifex FC – Putnok FC 0-5 (0-3)

Sényő, 200 néző. V.: Kovács T.

Sényő-Carnifex FC: Járvás – Fenyőfalvi, Toldi, Kapacina K. (Balogh Gy.), Phrakonkham, Farkas, Schmidt (Mányi), Tóth M., Kapacina V., Vámos (Páll), Orosz. Edző: Imrő László, Fiumei Viktor.

Putnok FC: Cserepka – Gellén, Sághy, Nadimov, Nagy Zs., Katona (Riznicsenkó), Buda (Petrecsko), Csutora (Laczkó), Dobrovolszki, Juhos (Dlehány), Fülöp (Hadházi). Edző: Szala Ákos.

G.: Katona, Buda, Nagy Zs., Nadimov, Hadházi. Jók: senki, ill. az egész csapat.

Imrő László: – Jó csapat a Putnok, ezt tudtuk, a mai nap pedig mindenben felülmúltak minket. Ezúttal is sokgólos mérkőzést játszottunk ellenük, csak most „rossz” elosztásban voltak a gólok, hiszen mindet mi kaptuk, a végére abszolút leírtuk magunkat. Amit az elmúlt hat hétben felépítettünk, azt most szerdán és vasárnap leromboltuk.

Szala Ákos: – Amire készültünk, azt maximálisan véghez tudtuk vinni a mérkőzés során. Ami nekünk az erősségünk, az kidomborodott a meccsen, ebből szereztünk gólokat. Maximális dicséret illet minden játékost! A legutóbbi 25 forduló alapján dobogós helyen vagyunk, ezt kevesen hitték volna.

Salgótarjáni BTC – Hidasnémeti VSC 1-2 (0-1)

Salgótarján, 100 néző. V.: Altorjay.

Salgótarjáni BTC: Szalay – Köböl, Szabó B., Sárközi (Bata), G. Bíró, Bakos, Tarlósi (Csifó), Nagy M. (Horváth), Érsek, Kócsa (Boros), Gazdag. Edző: Vízteleki János.

Hidasnémeti VSC: Málik – Varjas L., Póti, Markovics, Tóth K., Takács P., Molnár M. (Holló), Tóth D. (Illés R.), Gaal (Magyar), Zsiga, Menougong (Bartha). Csapatvezető: Török András.

G.: Horváth, ill. Varjas L., Holló. Jók: Gazdag, Kócsa, Horváth, Köböl, ill. Takács P., Póti, Menougong, Holló, Málik.

Vízteleki János: – Az első félidőben eldönthettük volna a mérkőzést, gólokkal kellett volna vezetnünk, majd az ellenfél az első támadásából gólt rúgott. A második félidő elején egalizálni tudtunk, aztán a meccs helyzetét kihagyva mentünk a győzelemért, az ellenfél egy jól eltalált lövéséből kaptunk egy gólt, ami a vereséget okozta.

Török András: – Nagyon örülünk annak, hogy egy hét alatt 9 pontot szereztünk, az NB III-ban ilyen még nem volt Hidasnémeti történelmében. Nehéz, küzdelmes mérkőzés volt, de ilyen büszke még soha nem voltam a csapatomra.

További eredmények

Újpest FC tartalék – Debreceni EAC 0-1 (0-0)

Békéscsaba 1912 Előre tartalék – Eger SE 2-1 (0-0)

Füzesgyarmati SK – AG Hajdúszoboszló 0-2 (0-1)

Kisvárda MG tartalék – Tiszafüredi VSE 4-1 (2-1)

Debreceni VSC tartalék – BKV Előre 3-1 (1-0)

A labdarúgó NB III Keleti csoport állása

1. KC-Kazincbarcikai SC 35 30 4 1 98-18 94

2. Debreceni EAC 35 23 7 5 80-30 76

3. BKV Előre 35 22 4 9 58-39 70

4. AG Hajdúszoboszló 35 19 8 8 65-33 65

5. Termálfürdő FC Tiszaújváros 35 19 6 10 71-52 63

6. Kisvárda MG tartalék 35 17 8 10 60-44 59

7. Sényő-Carnifex FC 35 17 6 12 60-55 57

8. Putnok FC 35 15 10 10 57-44 55

9. Békéscsaba 1912 tartalék 35 14 8 13 78-61 50

10. Újpest Fc tartalék 35 14 8 13 62-51 50

11. Debreceni VSC tartalék 35 13 6 16 59-58 45

12. Füzesgyarmati SK 35 10 15 10 43-49 45

13. Tiszafüredi VSE 35 12 7 16 53-56 43

14. Diósgyőri VTK tartalék 35 12 7 16 65-69 43

15. Eger SE 35 11 4 20 42-63 37

16. Jászberényi FC 35 10 5 20 43-61 35

17. Hidasnémeti VSC 35 7 6 22 36-98 27

18. Salgótarjáni BTC 34 4 10 20 28-58 22

19. Tállya KSE 35 5 6 24 27-95 21

20. Törökszentmiklós-Veteriner 34 3 9 22 31-82 18

A korábban elmaradt Törökszentmiklós-Veteriner – Salgótarjáni BTC mérkőzést május 11-én rendezik.