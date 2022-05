Dr. Bajúsz Endre, a DVTK szakmai vezetője: "Hamarosan érvénybe lép Lukács Dániel, a Merkantil Bank Liga gólkirályának télen megkötött diósgyőri szerződése, és június 15-én csatlakozik a felkészülést orvosi és fizikai tesztekkel kezdő DVTK keretéhez. A támadó személyesen is megerősített minket arról, hogy hosszú távon is Diósgyőrben képzeli el a pályafutását. Egyúttal azt is kijelenthetjük, hogy Könyves Norbert biztosan Diósgyőrben marad, mert a játékjoga nem eladó, azaz a támadósor erős alapokról indul, hiszen ketten 40 gólt szereztek az előző idényben.

Ami a távozókat illeti, a keretből két játékosnak futott ki a szerződése: Dejan Karan visszavonult, Polgár Kristófét pedig nem újítjuk meg, további pályafutásához sok sikert kívánunk!

Rajtuk kívül ketten már távoztak a DVTK első csapatától: Molnár Gábor és Horváth Zoltán érvényes szerződéssel rendelkezik, de megfelelő ajánlat esetén elengedjük őket. Amennyiben nem érkezik ilyen, akkor ősszel a DVTK tartalékcsapatában folytatják."