A múlt héten hétfőn este végleg eldőlt, hogy a Diósgyőri VTK labdarúgócsapata a következő évadot is a másodosztályban kezdi. A klub történelmében legutóbb 2004 előtt volt példa arra, hogy egy évadnál is több ideig volt az élvonaltól távol a Diósgyőr, akkor, a 2000-es megszűnés után, a legalsó osztályból, a hetedik vonalból indulva – egy adminisztratív megoldás közbeiktatásának is köszönhetően – négy év kellett ahhoz, hogy ismét a legjobbak között szerepeljenek a piros-fehérek.

Megújuló keret

A mostani, újabb alsóbb osztályú korszak második felvonásának biztos, hogy megújuló kerettel vág neki a DVTK. A piros-fehéreknél – a klub többségi tulajdonosának bejelentése szerint –, mivel struktúraváltást terveznek, megszűnik a sport­igazgatói poszt, ami azt jelenti, hogy Benczés Miklósnak nem lesz utódja. Feladatainak egy részét dr. Bajúsz Endre vette át, aki néhány hónapja dolgozik a diósgyőri labdarúgásért, miután az Emberi Erőforrások Minisztériuma Sporttámogatási és Ellenőrzési Főosztályának főosztályvezetői posztját elhagyva a ­piros-fehérekhez szerződött. A korábbi NB I.-es labdarúgó, aki játékos-pályafutása során 144 élvonalbeli bajnokin lépett pályára a Győri ETO FC, a Pécsi MFC és az MTK Budapest csapataiban, a labdarúgás mellett szerzett jogi diplomát. Civil pályája során dolgozott jogászként a Hivatásos Labdarúgók Szervezeténél, valamint a Magyar ­Labdarúgó-szövetségnél mint a sportfejlesztési programok (taós kérelmek) ügyintézője. Ezek mellett menedzseri, játékos-adásvételi tevékenysége nem ismert, ezen a területen kezdőnek számít, és bizonyára segítségre, támogatásra szorul. Ez utóbbi érkezhet – a tulajdonosi kör kapcsolati tőkéjét felhasználva – akár Felcsútról is, és persze máshonnan, dr. Bajúsz Endre személyes kapcsolatai, egy jó mentor révén is.

Azon kevés közül, ami biztos a DVTK labdarúgócsapatának jövőjével kapcsolatban, az egyik legfontosabb az, hogy Dragan Vukmir vezetőedző folytathatja a munkát az NB II.-es csapat mellett, hiszen annak ellenére, hogy az ő irányítása alatt csúszott le a feljutást jelentő 2. helyről, a másodosztályt érő NB II. 3. helyére a csapat, a többségi tulajdonos bizalmát élvezi a szerb–magyar kettős állampolgárságú tréner.

Kölcsönösök

Dragan Vukmir az új évadban nem számít a Budaörsi SC elleni vereséget – a feljutást tulajdonképpen elbukó meccset – követően az első csapat keretéből kitett Molnár G.-re és Horváth Z.-re. A két bűnbak mellett a kölcsönjátékosoknak is vissza kell térniük a „gazdatesthez”, ami azt jelenti, hogy a fiatal kapus, Borsos Vilmos – aki az egész évadban mindössze három NB III.-as meccsen kapott lehetőséget a DVTK tartalékban – a Paksi FC felé veszi az irányt, Bokros Szilárd pedig Felcsútra, a Puskás AFC-hez megy, és azok után meglepetés lenne, ha itt folytatná, hogy ősszel szinte kihagyhatatlan volt, tavasszal viszont sokáig csak csereként jutott szóhoz, majd a Dorogi FC elleni kezdését követően a Budaörs ellen lejátszott meccse volt az utolsó. Igaz, számára jelentős konkurenciát jelentett a tavaszi szezon előtt Izraelből érkezett Rotem Keller, a Maccabi Netanya játékosa, aki – hazájának sajtóértesülései szerint – 50 ezer euróért jött kölcsönbe, június végéig, és akkor lehet végleg a DVTK labdarúgója, ha 350 ezer euróért (kb. 134 millió forintért) kivásárolják. A további kölcsönjátékosok közül Kocsis Dominiknak a Budapest Honvédnál kell jelentkeznie, Marcolini Dantes Bertucci Lucasnak pedig a Kisvárda MG-nél, de valószínűleg előbbi játékos a fiatal kora miatt érdekes lehet a Honvéd, illetve más ­csapatok számára is, míg a rutinos, ám kopóban lévő, 33 éves Lucast valószínűleg nem várják messiásként az Európa Konferencia Ligában is szereplő szabolcsi gárdánál, és a velük érvényben lévő, 2024 nyaráig tartó szerződése során egy újabb kölcsönadás jöhet szóba a játékosnál, akár ismét Diósgyőrbe.

Dejan Karan, akivel 2020 tavaszán hosszabbított két évet a DVTK, de sem az előző, sem a mostani évadban nem tudott hasznára lenni a csapatnak (2020/21-ben 12 NB I.-es, 2021/22-ben 8 NB II.-es meccsen jutott szóhoz), a múlt héten bejelentette visszavonulását. De nemcsak neki, hanem Branislav Danilovic kapusnak, a védők közül pedig Polgár Kristófnak és Bárdos Bencének biztos, hogy lejár a szerződése a jövő hónap végén. Lapunk információi szerint több olyan játékosnak, aki a tavalyi évadban került a DVTK-hoz, olyan pont van a szerződésében, ami opciót kínál a folytatásra, elsősorban a klub részéről.

Hatan?

A keret eddig nem említett további 19 tagja közül több mint egy tucat játékosnak kérdéses a jövője. Nagy meglepetés lenne, ha az egész évadban szinte végig mellőzött Hornyák Marcell maradni akarna, marasztalnák, de Németh Márió sem lopta be magát játékával Dragan Vukmir szívébe, a 36. fordulóban a Soroksár SC ellen a szünetben becserélt középpályást 26 perc után lehívta a pályáról edzője. A diósgyőri nevelésű fiatalok, Bánhegyi Donát, Kispál Tamás, Csatári Gergő, Vajda Botond, Jurek Gábor ötös fogatából csak utóbbi, a 17 éves támadó lehet elégedett a kapott játékpercszámmal (15 NB II.-es meccsen 774 percet kapott, és 3 gólt is szerzett), de edzőpartnereknek jók voltak. Szűcs Kornél, Oláh Bálint és Eperjesi Gábor miskolci, diósgyőri kötődése miatt lehet értékesebb a Vukmir érkezését követően második számú kapussá vált Póser Dánielnél, illetve a DVTK-hoz élvonalbeli csapatból érkezett Szeles Tamásnál és Bertus Lajosnál, akik nem tudták igazolni szerződtetésük helyességét, hiszen előbbi mindössze 7, utóbbi pedig 8 bajnokin tudott a kezdőcsapat tagja lenni a piros-fehéreknél.

A DVTK jövő évi keretében nagyjából hat játékosnak lehetne biztos a helye, Könyves Norbertnek, Szatmári Csabának és Hegedűs Jánosnak a mutatott teljesítménye, hozzáállása alapján, Zsolnai Richárdnak azért, mert februárban szerződést hosszabbítottak vele, Eppel Mártonnak és Belényesi Csabának pedig azért, mert télen csatlakoztak a Diósgyőrhöz, és mert nem féléves szerződést kötöttek velük.

Van még egy csoport, a kikölcsönzött játékosoké: Makrai Gábornak Csákvárról, Zsemlye Balázsnak Pécsről, Orosz Marcellnek pedig az NB III.-as Debreceni EAC-tól kell visszatérnie, Diósgyőrben jelentkeznie, ami messze nem azt jelenti, hogy itt is fognak játszani az új évadban.

A DVTK jelenlegi keretének akár a kétharmada is kicserélődhet, és persze az sem biztos, hogy azok mindenképpen maradnak, akiket jelenleg élő szerződés köt a klubhoz. Nemcsak azért, mert lehet, hogy ­egyikük-másikuk távozni akar, vagy például azért, mert éppen a vezetőedző nem tart rájuk igényt, hanem azért is, mert a klubnál új bérezési rendszert kívánnak bevezetni. A klub többségi tulajdonosának, dr. Magyar Mátyásnak a nemrég megjelent nyilatkozata szerint teljesítményalapúra szeretnék helyezni a javadalmazást, a maradó játékosokkal is újratárgyalják a jelenleg érvényes szerződésüket (alacsonyabb alapbért ajánlanak majd, és nagyobb összegű prémiumot, a fő cél, a ­feljutás elérésére). Hogy a játékospiacon, a menedzserek, a magyar labdarúgók körében ez mennyire lesz népszerű (arra aligha van esély, hogy a magyar vonalat és az azért járó szövetségi támogatást, a több százmillió forintot elengedné a klub, és légiósokat is alkalmazna, ugyanis dr. Magyar Mátyás néhány napja azt nyilatkozta, hogy a költségvetés alapvetően változatlan marad), az hamarosan elválik, és ez eldöntheti az NB II. gólkirálya, a mostani évadban 25 találatot elért Lukács Dániel sorsát is. Ugyanis sokak szerint kérdéses az, hogy az idén januárban tett diósgyőri bejelentés szerint nyártól a ­DVTK-ban folytatja pályafutását a 26 éves támadó, ahelyett, hogy maradna a Kecskeméti TE-Hufbaunál, és lenne inkább NB I.-es játékos.

Dragan Vukmir bejelentése szerint a jelenlegi keret tagjaival a hét elején tárgyalnak, és mivel ő már a múlt héten is tudta, hogy kiket szeretne megtartani, néhány kérdésre talán hamarosan választ kapunk.

(A borítóképen: Dragan Vukmir építi fel az új DVTK-t is | fotó: ém)

Emlékeztető: a DVTK keretéről

Az előző évadból maradtak (8 fő): Asmir Suljic (bosnyák–magyar), Hegedűs János, Dejan Karan (szerb–magyar), Molnár Gábor, Polgár Kristóf, Szűcs Kornél, Danilovic Branislav (szerb–magyar), Orosz Donát.

Tavaly nyáron érkeztek (19 fő): Hornyák Marcell (Nyíregyháza SFC), Eperjesi Gábor (Mezőkövesd Zsóry FC), Németh Márió (Szombathelyi Haladás), Oláh Bálint (Budafoki MTE), Szatmári Csaba (Debreceni VSC), Póser Dániel (Budafoki MTE), Szeles Tamás (Mezőkövesd Zsóry FC), Bokros Szilárd (Puskás AFC, kölcsönbe), Könyves Norbert (Zalaegerszegi TE FC), Borsos Vilmos (Paksi FC, kölcsönbe), Bánhegyi Donát (DVTK Akadémia), Jurek Gábor (DVTK Akadémia), Kispál Tamás (DVTK Akadémia), Zsemlye Balázs (DVTK Akadémia), Horváth Zoltán (Kisvárda MG), Kocsis Dominik (Budapest Honvéd, kölcsönbe), Bertus Lajos (Paksi FC), Bárdos Bence (kölcsönből vissza, Szolnoki MÁV FC), Zsolnai Richárd (kölcsönből vissza, FC Ajka).

Télen érkeztek (6 fő): Belényesi Csaba (Kecskeméti TE-Hufbau), Rotem Keller (Maccabi Netanya – kölcsönbe), Marcolini Dantas Bertucci Lucas (Kisvárda MG – kölcsönbe), Eppel Márton (Budapest Honvéd), Csatári Gergő (DVTK Akadémia), Vajda Botond (DVTK Akadémia).

Télen távoztak (3 fő): Orosz Donát (DVTK tartalék), Zsemlye Balázs (Pécsi MFC – kölcsönbe), Asmir Suljic (bosnyák–magyar – FK Sarajevo).

Tavaly nyáron távoztak (21+3 fő): Marko Malenica (horvát, NK Osijek, kölcsönből vissza), Alen Grgic (horvát, NK Osijek, kölcsönből vissza), Vinko Soldo (horvát, GNK Dinamo Zagreb, kölcsönből vissza), Luka Marin (horvát, NK Osijek, kölcsönből vissza), Odise Roshi (albán, Akhmat Grozny, kölcsönből vissza), Gheorghe Grozav (román, MTK Budapest), Stefan Drazic (szerb, Mezőkövesd Zsóry FC), David Vanecek (cseh, SK Sigma Olomouc), Sergiy Shestakov (ukrán, NK Veres Rivne), Artur Pikk (észt, FK RFS), Diego Zivulic (horvát, Bregalnica Stip), Goran Milovic (horvát, NK Olimpija), Hysen Memolla (albán, olasz, FC Lahti), Augusto Max (argentin, Cerro Largo), Mirko Ivanovski (északmacedón, FC Dinamo Bucuresti), Antal Botond (Mezőkövesd Zsóry FC), Márkvárt Dávid (Vasas FC), Iszlai Bence (lejárt a szerződése, nem szerződött sehova), Bukrán Erik (Pécsi MFC), Farkas Marcell (Szentlőrinc SE), Makrai Gábor (Aqvital FC Csákvár – kölcsönbe), Orosz Marcell (Debreceni EAC-tól kölcsönből vissza, Debreceni EAC – kölcsönbe), Korbély Kristóf (KC Kazincbarcika SC-től kölcsönből vissza, DVTK tartalék), Tóth Borisz (KC Kazincbarcika SC-től kölcsönből vissza, DVTK tartalék).