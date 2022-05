A szettvesztés nem szegte kedvét a Diósgyőrnek, a harmadik menetben Kiss E. remekelt a hálónál (4–1). A szünet után lassan felébredt a vendégcsapat is, de nem zökkent ki a ritmusból a DVTK (6–3). Kalmár kiszerválta ellenfelét (10–4), majd Berényi vonalbíróra zúdult a népharag, hogy hol is landolt a labda a vendégek ütése után. 12–9 volt az állás a játszma közepén, de rövidesen ­egalizált az MTK, és a vezetést is átvette (12–13). Amit a hazaiak jó játékkal visszavettek (17–13). A fővárosi oldalnak volt szüksége pihenőre, maradt a nagy és szoros küzdelem (20–19). Két sánccal lépett el a DVTK (22–19), 23–21-nél kiadta a feladatokat Gaitanakis edző, kemény harcban lett ­együtteséé a pont és ezzel együtt az újabb szettsiker ­(25–23).

Drámai

Kiválóan kezdték a negyedik játszmát a piros-fehérek, már 4–0-nál időt kért a fővárosi szakvezető. A vendégek zárkóztak, de a mezőny legjobbja, Sylejmani jól meglátva a helyet, a szabad sarokba küldte a labdát (7–4). Nagyon akarta a sikert a DVTK, tettek is érte a pályán lévők (16–11), de a „kékek” sem adták fel (16–14). Hosszú menet után 20–17 lett az állás, a hazaiak tartották az előnyt, ami nem volt jelentős. Egállal, 22–22-vel indult a végjáték, Gaitanakis időkérését követően, az utolsó pont kiélezett csatában az MTK-é lett (23–25).

Az ötödik felvonásban, 5–2-nél Leiszt Máténak kellett időt kérnie, térfelet 8–3-nál cseréltek a csapatok. Kiss E. duplázott centerhelyen, 10–4-nél ismét pihenőt „fújtak” az MTK-sok. Később, 12–7-nél a hazai szakvezető nyugtatta játékosait, majd 12–9-nél ismét. Technikai hibák jöttek az MTK-nál, egy a házigazdánál, és több hazai meccslabdát követően egyenlítettek a fővárosiak (14–14). Rendkívül izgalmas pillanatok következtek, egy ideig senki sem tudta befejezni a meccset, egészen húszig mentek a csapatok, ahol a látogatók begyűjtötték a szükséges két pontot (20–22).

A kék-fehérek ezzel megnyerték a meccset, a párharcot is, a Diósgyőr utolsóként, 8.-ként elbúcsúzott az Extraligától, amit a hazaiaknál páran sírva vettek tudomásul. A bejáratnál az ultrák még várakoztak, ezért rendőri erősítés érkezett a létesítményhez

Diósgyőri VTK vs. MTK Budapest 2:3 (19, -19, 23, -23, -20)

Miskolc, 350 néző. V.: Varjasi, Halász.

Diósgyőri VTK: SZAJKÓ 11, KISS E. 18, Kalmár 4, Egri 3, SYLEJMANI 31, BAIDIUK 14. Csere: Kundrák (liberó), Godó 6. Vezetőedző: Leonidas Gaitanakis.

MTK Budapest: TATÁR 12, Tettamanti 10, Berkó 3, SZILÁDI 14, KILYÉNFALVI 23, WINDISCH 29. Csere: Szalai (liberó), Borsos, Weidemann, Boskó 1. Vezetőedző: Leiszt Máté.

Leonidas Gaitanakis: – Nagyon nehéz mérkőzés volt, az MTK megérdemelte, hogy extraligás maradjon. Az utolsó két meccsen túlszárnyaltuk magunkat, nagyon jól játszottunk, és ma nem volt szerencsénk. Nagyon büszke vagyok mindenkire, az együtt töltött tíz hetünk fantasztikus volt, de fantasztikus volt mindenki a klubnál.

Leiszt Máté: – Fantasztikus küzdelem volt, elképesztő, honnan jöttek vissza a lányok, csak szuperlatívuszokban tudok beszélni a csapatról. Az egész éves munka gyümölcse kijött ezen a mérkőzésen. Köszönöm a lányoknak, a stábnak az egész éves munkát, az MTK jövőre is az Extraligában szerepel.

Az egyik fél harmadik sikeréig tartó párharc végeredménye: 3-1, az MTK Budapest javára.