A Tiszaújvárosi TK sportolói közül a lengyelországi junior- és U23-as triatlon-Európa-bajnokságon Kovács Gyula a juniorok, míg Kiss Gergely az U23-asok között végzett vb-indulást érő helyen.

A lengyel Olsztyn városa adott otthont az elmúlt hétvégén a junior- és U23-as korcsoportos Európa-bajnokságnak. A junioroknál, a 20 év alattiak mezőnyében Kovács Gyula a pénteki előfutamából a 3. helyen, magabiztosan jutott be a szombati fináléba. A szupersprint távon rendezett döntőben az úszás végén harmadik helyen haladt, a kerékpározás közbeni gyakori ritmusváltások, „rángatások” megviselték. Visszazárkózott ugyan az élbolyhoz, de a futás során nem tudott előrelépni, legjobb magyarként a 14. helyen végzett. Ez a helyezés a Magyar Triatlon Szövetség szabálya alapján indulási jogot ér az idei, montreali korosztályos világbajnokságra. Kovács Gyula vasárnap kezdőembere volt a magyar mixváltónak, mellyel az előkelő 7. helyet érdemelték ki.

Az U23-as korcsoport képviselői az elitekkel együtt versenyeztek, ami nem könnyítette meg a fiatalabbak dolgát. A nőknél a szintén tiszaújvárosi Putnóczki Dorka az elődöntőkből a „legjobb kiesőként” első helyen jutott a B döntőbe, ahol az esős időben, többedmagával bukásba keveredett. Ezután folytatta a versenyt, de meglehetősen nagy hátrányba került, így az összetettben a 29. helyen zárt.

Az U23-as férfiaknál azonos előfutamba került a két tiszaújvárosi, Kiss Gergely és Sinkó-Uribe Ábel, akik közül előbbi a 10. helyen jutott tovább az A döntőbe, utóbbi 18. helye pedig B döntőt ért. Kiss Gergely az A döntőben az abszolút 23. helyen ért célba, ami az U23-as listán a 12. helyet jelentette számára. Ez az eredmény indulási jogot jelent az Abu-Dzabiban rendezendő világbajnokságra. Sinkó-Uribe Ábel a B döntőt 11.-ként zárta, ami összesítésben a 26. helyhez volt elég.

Tizedik hely St. Pöltenben

Lehmann Bence – a Tiszaújvárosi TK színeit képviselve – a múlt vasárnap a „Chal­lenge St. Pölten We are ­Triathlon!” elnevezésű, klasszikus középtávú viadalon állt rajthoz. Az újvárosiak triatlonistája második helyen fejezte be az 1900 méter úszást. A 90 kilométeres, 1000 méter szint­emelkedéssel nehezített kerékpározás során gyakran változott a helyzet az élen. A tavaly ezen a távon is magyar bajnok Lehmann Bence végül is 40 km/órás átlagot tekerve a 14. helyről kezdhette meg a félmaratoni futást, melynek során jól mozgott, ennek köszönhetően négy helyet javítani tudott a pozícióján, tizedikként zárt a nagyon komoly létszámú és erősségű nemzetközi mezőnyben.

Triatlon: eredmények

Olsztyn, Európa-bajnokság

Leány junior (70 induló, 300 m úszás, 8 km kerékpározás, 3 km futás): 1. Tilda Mansson (svéd) 25:46, 2. Ilona Hadhoum (francia) 25:52, 3. Julia Bröcker (német) 26:11… 8. Kropkó Márta (magyar) 26:41… 19. Nádas Romina (magyar) 27:33.

Fiú junior (77 induló, 300 m úszás, 8 km kerékpározás, 3 km futás): 1. Léo Fernandez (francia) 23:35 perc, 2. Euan De Nigro (olasz) 23:36, 3. Gaspar Tharreau (francia)… 14. Kovács Gyula (magyar) 24:17… 24. Trungel-Nagy Kolos (magyar) 24:31.

Mixváltó (22 nemzet): 1. Németország, 1:39:37 óra, 2. Franciaország, 1:40:06, 3. Nagy-Britannia, 1:40:17… 7. Magyarország (Kovács Gyula, Kropkó Márta, Trungel-Nagy Kolos, Nádas Romina) 1:42:12.

Nők, U23 (35 induló, 300 m úszás, 8 km kerékpározás, 3 km futás): 1. Cathia Schar (svájci) 25:21 perc, 2. Angelica Prestia (olasz) 25:28, 3. Nóra Gmür (svájci) 25:31… 29. Putnóczki Dorka (magyar) 28:00.

Férfi, U23 (49 induló, 300 m úszás, 8 km kerékpározás, 3 km futás): 1. Simon Henseleit (német) 23:32, 2. Daniel Dixon (brit) 23:37, 3. Ricardo Batista (portugál) 23:39… 12. Kiss Gergely (magyar) 24:28… 26. Sinkó-Uribe Ábel (magyar) 25:22.

Challenge St. Pölten

Férfi felnőtt (1400 induló, 1900 m úszás, 90 km kerékpározás, 21 km futás): 1. Mann Nicolas (német) 3:45:17 óra, 2. Noble Caleb (ausztrál) 4:48:13, 3. Hollaus Lukas (német) 3:48:57… 10. Lehmann Bence (magyar) 3:57:14.

(A borítóképen: Kovács Gyula)