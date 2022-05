A négy magyar női elődöntős közül hárman jutottak be a szombati döntőbe a bulgáriai Albena városában zajló öttusa-világkupán. Az idei év harmadik vk-megméretésén a keddi selejtezőt mind a négy magyar hölgy sikerrel vette, ám a csütörtöki elődöntőben egyikük, Erdős Rita elvérzett, így „csak” hárman jutottak be a szombati fináléba. Közülük a legjobb eredménnyel a miskolci Swimming PC sportolója, Guzi Blanka, aki mellett Réti Kamilla és Simon Sarolta küzdhet a folytatásban a minél jobb helyezésért. Érdekesség, hogy a 18 fős elitben a magyarok „csak” a második legnépesebb náció lesznek, mert a britek 4 versenyzővel képviseltetik majd magukat szombaton.

Guzi az ötödikkel

Maradva még az elődöntő eseményeinél: a keddi selejtező 49 indulójából a csütörtöki napon még 36 sportoló volt érdekelt a döntőbe jutásért zajló megméretésben, akik két darab, 18-18 fős csoportban versenyeztek. A magyarok fele az A csoportba került, itt Erdős Rita és Réti Kamilla is halványan úszott, előbbi a 15., utóbbi a 17. helyen zárt. A bónuszvívásban egyikük sem szerzett pluszpontot, de mivel a szerdai rangsoroló vívásban Réti 16 győzelmet ért el, Erdős pedig csak 9-et, így Rétinek volt esélye arra, hogy a kombinált számban előrelépjen a 15. helyről. Ez olyannyira sikerült neki, hogy a legjobb lett a futás-lövészetben, és ezzel felküzdötte magát a 7. helyre, ami finálét ért. Erdős a záró számban ugyan az 5. lett, de a rangsoroló vívás már szerdán megpecsételte a sorsát, csoportjában az utolsó előtti, vagyis a 17. helyen végzett, így a szombati döntőben nem lesz érdekelt.

Ahogy az A-ban, úgy a B csoportban is két magyar indult, akik úszásban nem csapták szét a medencét, Simon Sarolta az utolsó, vagyis 18. lett, Guzi Blanka pedig – 2:19.55 perces idővel (ami jobb volt, mint amit a selejtezőben elért) – a 14. helyen zárt. A bónuszvívásban, a sűrű mezőnyben Simon két, Guzi egy asszót nyert, utóbbi két helyezési számmal a 6. pozícióból, két másodperccel hamarabb kezdhette meg a futást, mint honfitársa. A Swimming PC versenyzője jól „tekert”, két előtte indulót is beért, és a mögüle rajtolók közül csak egy előzte meg, így a futás-lövészetbeli 4. legjobb ideje a csoport 5. helyét és továbbjutást eredményezett számára. Simon, közvetlenül Guzi mögött célba érve, az 5. legjobb időt produkálta a futás-lövészetben, és ezzel maradt ugyan 8., de ez is döntőt jelentett. Ugyanis mindkét csoportból a legjobb 7-7 versenyzőn kívül, a mögöttes versenyzők közül a négy legtöbb pontszámot gyűjtött öttusázó kerülhetett a fináléba, és Simon ebbe „beleesett”.

A pénteki pihenőnap után a szombati fináléba – amelyben már lovaglás is lesz –, a döntőbe jutott sportolók magukkal viszik a szerdai körvívás eredményeit is, ami Simon esetében 22 győzelem, Guzinál pedig – ami élete eddigi legjobbja – 20 siker.

Értékelés

Guzi Blanka így nyilatkozott az elődöntő után: „Szerdán szárnyaltam a boldogságtól a vívásom miatt, amit megkoronázott a mai bónuszvíváson elért plusz egy szúrt tusom. Végre a hátam mögött hagytam azt a negatív hullámot a bónusz tekintetében, hogy nem sikerül pontot szereznem. A mostani találatnak kifejezetten örültem, hiszen egy jó vívóval szemben sikerült nyernem. Az úszás már egy fokkal jobban ment ma, csak ismételni tudom magam, napról napra szeretnék erősödni ebben a számban, de még mindig harmatgyengének érzem. A kombinált számon belül a futás az fájt, mert ez a derékfájdalom elég jelentősen megvan, és a pálya sem kedvez a sérülésemnek. A lövészetemről pedig ki kell mondjam, hogy magamhoz képest katasztrofálisan sikerült, ez felidegesít. A döntőben újra az a célom, hogy bebizonyítsam magamnak, hogy tudok lőni, mert ez így nincsen rendjén.”

(A borítóképen: A csütörtöki lövészetével nem volt megelégedve Guzi Blanka)