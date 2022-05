– 2017 óta dolgozom Magyarországon – árulta el a magyarul szinte már tökéletesen beszélő szakember. – Örülök, hogy itt vagyok Miskolcon és annak is, hogy idén már megnyertük az NB II.-es bajnokságot a lányokkal. A négyes kupadöntőbe rajtunk kívül három NB I.-es csapat jutott be, úgyhogy ez egy igen jó eredmény a részünkről. A Tolnát jól ismerem, hiszen az ottani játékosok közül többen velem nyertek U15-ös és U17-es bajnokságot. Nagyon jó náluk a fiatalok és a rutinosak aránya, és mellettük szól a több edzésszám és a nagyobb tapasztalat is. Kitaláltuk, mit szeretnénk játszani, bízunk abban, hogy működni fog.

Kovács Aliz csapatkapitány a Vénusz legrutinosabb játékosa a maga 26-szoros válogatottságával (is).

– Nagyon jó visszaemlékezni a 2012-es bajnoki aranyérmünkre, és jó arra gondolni, hogy most pedig ott vagyunk a legjobb négyben a kupában – nyilatkozta. – Egy kupadöntőnek megvan a maga hangulata, nem sokszor jut el ide egy játékos, és szeretnénk kihozni belőle, amit csak lehet. Ismerem a tolnai csapatot, a keretüket, a realitás azt mondatja velem, hogy 80 százalék az esély az ő javukra a fináléba jutásra, 20 százalék nekünk. A közeli és távoli múltban okoztunk már meglepetést nekik, velük szemben, ezt most sem zárom ki. Ehhez csapatként kell dolgoznunk, figyelni a meccsen mindenre, be kell majd tartani a taktikát és természetesen jó százalékban kell élni az adódó lehetőségekkel. Az utóbbi időben a lányok sokat fejlődtek, most egy komoly eseményen bizonyíthatnak.

A négyes döntő programja

Május 7., szombat (női elődöntők):

10.30: Miskolci Vénusz – 2F-BAU Tolna-Mözs

13.00: Budaörs-Endo Plus Service – DEAC

Május 7., szombat (férfi elődöntők):

15.30: Haladás VSE – Veszprém Futsal

18.00: Rubeola FC – DEAC

Május 8., vasárnap:

16.15: női döntő

19.45: férfidöntő

Eb-résztvevők

Az UEFA az oroszok kizárását követően a magyar válogatott számára biztosította az idei női futsal-Európa-bajnokság négyes döntőjében való részvételt. A magyar válogatott tavaly ősszel ugyan alulmaradt a házigazdákkal szemben a fehéroroszországi Eb-selejtezőtornán, de a hollandok és a fehéroroszok elleni mérkőzéseit megnyerte, így a második helyen zárta a viadalt.

(A borítóképen: Bravúr lenne a fináléba jutásuk | Fotó: Ádám János)