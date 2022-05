Olimpiai és világbajnokok részvételével kezdődik meg pénteken a nemzetközi kajak-kenu versenyszezon.

Felkészülési állomás

A racicei világkupára a 19 fős magyar kajak-kenu válogatott mellett a világ minden tájáról érkeznek komoly sztárok. A Nemzetközi Kajak-Kenu Szövetség (ICF) tájékoztatása szerint Racicében öt kontinens ötven országának több mint ötszáz sportolója vesz részt, köztük olyanok, akiknek – a tokiói olimpiát leszámítva – ez lesz az első nemzetközi versenyük a koronavírus-járvány kitörése óta. A magyarok számára a világkupa egy felkészülési állomás lesz a hónap végi első világbajnoki válogatóra. A háromnapos viadal majd vasárnap délután az 5000 méteres futamokkal ér véget.

Női C-2 500 méteren két magyar egység – Balla Virág, Takács Kincső és Nagy Bianka, Bragato Giada – vesz részt, utóbbiak a pénteki első előfutamra „kikapták” a szám regnáló olimpiai bajnokait, a kínai Shixiao Xu, Mengya Sun párost, valamint az aktuális világbajnok ukrán Liudmyla Luzan, Anastasia Chetverikova duót.

Először ezen a pályán

– Erőssége miatt a futamunkat kisdöntőnek is lehetne nevezni – mondta az Észak-Magyarországnak az elutazás előtt Bragato Giada, aki a Tiszaújvárosi KKSE lapátosa. – Biankával együtt örülünk annak, hogy lehetőséget kaptunk a csehországi indulásra, azt, hogy egy számban két egység is indítható, több nemzet is kihasználja. Sajnos a jövő heti válogató előtt nem volt betervezve sík vízi verseny, így jó ötletnek tartottuk, hogy ezen a vk-n ott legyünk, ott lehessünk. Az első három egység jut be automatikusan a döntőbe, és minden bizonnyal egy 1:55- 2:00 perc közötti időre lesz szükség. Ezen a pályán még nem versenyeztem, eddig valahogy kimaradt a körforgásból, de a csapattársaimtól, akik ott voltak az itt lebonyolított tavalyi ORV-n, azt az információt kaptam, hogy nem a legjobb pálya. Az előrejelzések szerint nagy szél várható, de hogy ez szembe-, oldal- vagy hátszél lesz, egyelőre nem tudjuk, mindegyik más helyzetet hoz.

Kemény csata lesz

Bragato Giadát nem kíséri, kísérheti el edzője, Krucsay József, ugyanis a szakember a hét végi, győri maraton magyar bajnokságra megy újvárosi versenyzőkkel.

– Most nem sajnálom, hogy nem tudok ott lenni Győrben ezen az ob-n, ami egyébként válogató a maraton-Eb-re – tette hozzá Bragato Giada. – Nekem a szeptember eleji, szegedi U23-as világbajnokság lesz az egyik fő versenyem, ahol egyesben és párosban is szeretnék jól szerepelni, tekintve, hogy ebben a korosztályban utolsó éves vagyok. Előtte, augusztusban Kanadában, Halifaxban rendezik a felnőtt-világbajnokságot, és cél, hogy oda is kijussak. Természetesen ehhez jól kell menni a válogatókon, jobban, mint a rivális egységek. Ez kemény csata lesz, de állok elébe.

A Tisza-parti klub kenusa az alábbiakat is megemlítette:

– Biankával 2017-ben együtt versenyeztünk ifiben, majd elmaradt ez a páros, de körülbelül egy éve ismét összeültünk – fogalmazott. – Minél jobban meg akarjuk mutatni magunkat a felnőttmezőnyben, az elmúlt hetekben jól mentek a páros edzések, most ezen a számon lesz a hangsúly. Igazából még szezon eleje van, de amiket eddig megcsináltunk, azok alapján elmondhatjuk, hogy jó úton járunk, szóval bízunk a legjobbakban.

A Tiszaújvárosi KKSE erőssége egy esztendeje, 2021- ben már indult világkupán, méghozzá a szegedin, ahol C-1 500 méteren bronzérmet szerzett.