Harmadik alkalommal versenyez a Kanári-szigeteken Herczig Norbert. A ŠKODA Rally Team MRF Tyres Hungaria sportolója a 2022-es ERC szezon harmadik versenyén aszfaltos gyorsaságikon száll harcba az Eb pontokért.

2019-ben járt utoljára a Kanári-szigeteken Herczig Norbert és akkor egy nagyszerű negyedik hellyel mutatta meg, mennyire gyors az aszfaltos pályákon. A 46. Rally Islas Canarias-on Igor Bacigál navigátorral két murvás futam után aszfalton is debütálnak az MRF abroncsokkal. A versenyre kedden a szokásosnál hosszabb teszttel készült a duó.

Kihasználták a lehetőséget

- Nem is tudom mikor nyúlt ennyire hosszúra a tesztünk – fogalmazott a futam előtt a korábbi négyszeres magyar bajnok pilóta. - Este hétig volt szabad a pálya, és mi még tíz perccel a vége előtt is ott álltunk a rajtvonalnál. Az MRF abroncsaival ez lesz az első aszfaltos versenyünk, és a csapatból jelenleg nekünk nincs még versenytapasztalunk az MRF gumikkal. Ráadásul megérkeztek a 2022-es fejlesztésű gumik is, és nem csak ezekkel, hanem a régebbi specifikációjú abroncsokkal is teszteltünk. Érezhető a különbség, nagy a fejlődés. Azt viszont nem tudom, hogy többiekhez képest hol állunk, ez majd a versenyen derül ki. A beállítások jól sikerültek, felkészülten várjuk a versenyt.

A gumin kívül még egy újdonsággal találkozott pilóta és navigátor, megkapták az új overalljukat. Mostantól nem csak a ŠKODA Fabia Rally2 evo, hanem a kettős is piros-fehérben versenyez. A másfél hónapos kihagyás után a versenyzők alig várták már, hogy újra autóba üljenek, és a Kanári-szigetekre a szokásosnál is izgatottabban érkeztek.

- Elutazás előtt és az utazás alatt is a Giro d’Italia magyarországi szakaszait néztük. Fantasztikus volt látni a világsztárokat hazai környezetben, és óriási élmény volt, hogy nem csak minket nyűgözött le a verseny, hanem sok százezer ember szurkolt a pálya szélén. Büszkén jöttünk el, és nagyon bízom benne, hogy büszkén is utazunk haza a verseny után – mondta Herczig Norbert.

Együtt Patrikkal

Herczig Norbert számára plusz motivációt ad, hogy az Azori-szigetek után újra együtt versenyezhet fiával, Herczig Patrikkal. Sportszakmai szempontból egyébként különleges futam a Rally Islas Canarias. A gyorsaságik ugyan aszfaltosak, de a vulkáni eredetű alapanyag miatt speciális aszfalt. A rutin már megvan, az előző két indulásakor Herczig Norbert alaposan feltérképezte a helyszíneket.

Pontos itiner kell

- Lesznek ismert szakaszok és lesznek új gyorsaságik is. Itt pontos itinert kell írni, de ezzel nem lesz gond, és az aszfalt speciális összetétele miatt a gumikopás és a tapadás is más, mint a többi versenyen – tette hozzá a ralis. - A teszten meleg volt, ami nyaraláshoz ideális, de a versenyen ezzel is számolni kell majd. Okos taktikára lesz szükség, a többit pedig majd a versenyen meglátjuk. Eredmények tekintetében nincsenek konkrét elvárásaink, mert annyira új fejlesztésűek az MRF abroncsok, hogy tényleg majd a pályán látjuk meg, mire elég ez a csomag. Akkor leszek elégedett, ha olyan jó érzésekkel jutunk el a célig, mint ahogy a Rally Hungaryn éreztük magunkat.

A hétvégi versenyen 13 gyorsasági szakasz szerepel az itinerben. A legrövidebb a másfél kilométeres péntek esti szuperspeciál, a leghosszabb a 27,4 kilométeres Moya-Valleseco szakasz, amit vasárnap két alkalommal is teljesíteni kell. A Rally Islas Canarias össztávja 640 kilométer, ebből a gyorsaságik hossza 194 kilométer.

A Rally Islas Canarias programja (magyar idő szerint):

Május 12., péntek

13:15, Shakedown

16:03, Kvalifikáció – San Mateo - 3.09km

21:35, SSS1 – Las Palmas de Gran Canaria

Május 13., szombat

11:22, SS2 - Valsequillo 1 - 11.91 km

11:40, SS3 - Santa Lucía 1 - 14.82 km

13:25, SS4 - Tejada 1 - 20.78 km

16:37, SS5 - Valsequillo 2 - 11.91 km

17:55,SS6 - Santa Lucía 2 - 14.82 km

18:40, SS7 – Tejada 2 - 20.78 km

Május 14., vasárnap

11:00, SS8 - Moya-Valleseco 1 - 27.42 km

12:18, SS9 - Arucas 1 - 9.30 km

13:08, SS10 – San Mateo 1 - 12.04 km

15:28, SS11 - Moya-Valleseco 2 - 27.42 km

16:46, SS12 - Arucas 2 - 9.30 km

18:08, SS13 – San Mateo 2 - 12.04 km