Vasárnap a Budaörsi SC otthonában (is) botlott a Diósgyőri VTK NB II.-es labdarúgócsapata. A piros-fehérek 2–1-es vereségükkel távol kerültek a céljuktól, ugyanis riválisuk, a Kecskeméti TE-Hufbau együttese könnyedén, 3–0-ra nyert a Dorogi FC otthonában, és nemcsak sokkal jobb gólkülönbségével áll jobban a Diósgyőrnél, hanem 3 ponttal többje is van. Ami azt jelenti, hogy az alföldi együttesnek a hátralévő három bajnokijából elég kettőt, mondjuk a két hazai meccset megnyernie ahhoz – a Tiszakécskei LC és a Szentlőrinc SE ellen –, hogy feljusson, és az idegenbeli bajnokiján, a Szombathelyi Haladás ellen akár ki is kaphat. De lehet, hogy ettől kevesebb is elég neki, mert a DVTK nem lesz képes a hátralévő három mérkőzésén (Soroksár SC itthon, FC Ajka idegenben, Budafoki MTE itthon) három győzelmet begyűjteni.

Csalódottság

A vasárnapi bajnoki után Dragan Vukmir csalódottan nyilatkozott, nem kímélte a játékosokat, arról beszélt, hogy a labdarúgók nem érezték át a meccs fontosságát, nem látott alázatot és küzdelmet a részükről.

A csapat fanatikusai a helyszínen is nemtetszésüknek adtak hangot, és szerették volna Miskolcon is a Budaörsön jártak tudomására hozni, hogy elégedetlenek a mutatott produkcióval. Ezért azon dolgoztak vasárnap este, hogy a diósgyőri stadionhoz érkező, a csapatot szállító busz közelébe kerüljenek. Ám túl közelre nem sikerült, mert a Budaörsről hazaérkező delegáció a rendőrségtől és a klub biztosítási partnercégétől védelmet kapott. Viszont a kordonos elszigetelés a hangot nem állította meg, így a fanatikusok üzenetét minden bizonnyal vették az érintettek.

Hétfőn a DVTK NB II.-es labdarúgócsapatát működtető céget (DFC Kft.) tulajdonló cég (Borsodsport Invest Kft.) tulajdonosának (Borsodi Sport Holding Kft.) a többségi tulajdonosa, dr. Magyar Mátyás nyilatkozata jelent meg a klub honlapján:

„Elfogadhatatlan produkciót nyújtott a csapat, és ez a jelző illik a hozzáállásra, a játékra és az eredményre is. A mérkőzés után bementem az öltözőbe, és ezt közöltem a játékosokkal is, illetve azt is hozzátettem, hogy ha nem sikerül a feljutás, akkor az hatalmas változásokkal jár majd a játékoskeretet illetően is. Nagyon nehezen éltem meg ezt a meccset, és borzasztóan sajnálom a szurkolóinkat, akik szinte végig buzdították a csapatot.”

Az Északnak is sikerült beszélnie a DVTK labdarúgócsapatának háttértulajdonosával, aki azt mondta, hogy ettől többet nem szeretne mondani a helyszínen megélt élményéről, és arra tett ígéretet, hogy a labdarúgóévad befejeződése után hosszabban nyilatkozik majd a szezon történéseitől.

A témák

Lesz miről, ugyanis az elmúlt egy hónapban sok érdekesség történt. Kezdődött azzal, hogy a feljutó helyen lévő – az akkor még 4. helyen álló Kecskeméti TE-Hufbaut 5 ponttal megelőző – DVTK-nál felmentették a munkavégzés alól Kondás Elemér vezetőedzőt, egy győzelemmel végződött bajnoki után két nappal. Majd még ugyanazon a napon, az egy nappal azelőtt – a DVTK akkori fő riválisának számító – Szeged-Csanád GA csapatánál felmondott, a Tisza-parti együttessel, Kondás Elemér eltávolítása előtt öt nappal, Diósgyőrben kiütéses győzelmet elért (5–0) Dragan Vukmirt nevezték ki szakvezetőnek. Utóbbi irányításával négy meccsen eddig csak négy pontot szerzett a DVTK, és a Budaörsi SC elleni vereséget már Benczés Miklós sportigazgató nélkül szenvedte el a csapat, ő ugyanis a múlt héten szerdán elköszönt a csapattól, távozott a klubtól, így két és fél év után, jelenleg nincs sportszakmai vezetője a Diósgyőrnek.

Jelöltek

A megüresedett poszt sokak érdeklődését felkeltette, a DVTK-ban is megfordult, két etapban három és fél évet a Diósgyőr játékosaként szerepelt, az aktív játéktól, a Videotonból nyáron visszavonuló Elek Ákos a Nemzeti Sportnak adott nyilatkozatában jelezte, hogy sportvezetői pályára készül, és újságírói kérdésre válaszolva azt mondta, hogy megtiszteltetés számára, ha a DVTK-nál szóba került a neve. Érdekesség, hogy a Budaörsi SC elleni bajnokin jelen volt a 33 éves, 48-szoros magyar válogatott. Persze volt válogatottból nem ő volt az egyetlen a lelátón, Huszti Szabolcs is helyszínen látta a diósgyőriek budaörsi vereségét. Vannak, akik szerint az 51-szeres magyar válogatott csak korábbi kollégájára, a Budaörsi SC edzőjére, Toldi Gáborra volt kíváncsi, akivel a Debreceni VSC-nél edzősködtek együtt 2021. október 28-ig, azok után, hogy 2021. február 16-án átvették az akkor az NB II.-ben élen álló együttest Kondás Elemértől, ám vannak, akik szerint a Diósgyőr miatt volt kíváncsi erre a bajnokira a 39 éves egykori labdarúgó, akinek első edzői állomáshelyén nem volt meg a szükséges edzői papírja, ezért (is) dolgozott párban Toldi Gáborral.

Új időpontok

A bajnokság utolsó három fordulójában két DVTK-meccs játéknapja, kezdési időpontja is megváltozott. A most következő, 36. körben és a 37.-ben is a forduló utolsó meccsét játssza a piros-fehér gárda, hétfői napokon 20.00-tól, élő televíziós közvetítés miatt. Ez azt jelenti, hogy május 9-én (hétfő) 20.00-tól rendezik meg a Diósgyőri VTK – Soroksár SC meccset, május 16-án (hétfő) 20.00-tól pedig az FC Ajka – Diósgyőri VTK találkozót. A 38. fordulóra kiírt Diósgyőri VTK – Budafoki MTE összecsapás jelen állás szerint május 22-én (vasárnap) 17.00-kor kezdődik.

(A borítóképen: A budaörsi vereséggel csökkentek a DVTK feljutási esélyei | Fotó: MW)