Interjú jelent meg a DVTK honlapján, amelyben dr. Magyar Mátyás a labdarúgócsapatot működtető gazdasági társaság, a Diósgyőr FC Kft. tulajdonosának, a Borsodsport Invest Kft.-nek a birtokában lévő Borsodi Sport Holding Kft. többségi tulajdonosaként értékelte az évadot, még a zárás előtt, illetve szót ejtett a jövőről. Előbbi kapcsán a tulajdonos leginkább a játékosok felelősségéről beszélt, utóbbival kapcsolatban többek között arról ejtett szót, hogy Dragan Vukmir irányítja vezetőedzőként a csapatot az új évadban is, aki felett nem lesz sport­igazgató, de dr. Bajúsz Endrével dolgozik majd együtt, aki a szakmai munka irányítója lesz a szakmai csapat vezetőjeként. Nem mellékesen új, teljesítményalapú javadalmazást kívánnak bevezetni. Az interjúból tallóztunk.

Az elejétől

Arra a kérdésre, hogy mikor észlelte először a baj jeleit, dr. Magyar Mátyás ezt felelte: „Tulajdonképpen már a legelejétől, mert hiányoltam azt a játékképet és azt a karaktert a csapatból, ami a mezőny elejére vezetett volna minket. Szolnokon sem az első vereség miatt mentem be az öltözőbe, hanem azért, mert nem láttam a mindent elsöprő akaratot. Az ősz második felében már jöttek az eredmények, sorra nyerte a csapat a mérkőzéseket, ám akkor sem mutatott meggyőző játékot. Valljuk be, többször szerencsénk volt, pedig ekkoriban jobban nézett ki a csapat, mint a tavasszal.”

A tulajdonos ebben a válaszában arról is szót ejtett, hogy a feljutás elmaradása mellett a legnagyobb szomorúságot az okozta számára, hogy nagyon sokszor azt látta, hogy a másik csapat sokkal jobban akarta a sikert, és ezzel meg tudta szorongatni a DVTK-t, majd erről még a következőket is nyilatkozta: „De nem láttam, hogy a mi játékosaink mindent megtettek volna a siker érdekében, a hozzáállásunkkal az esélyét sem teremtettük meg annak, hogy a riválisainknál jobb eredményt érjünk el. A tabellára nézve azt is mondhatnánk, hogy éppen csak lecsúsztunk a feljutásról, majdnem sikert arattunk, de az összes mérkőzést látva mégis az a véleményem, hogy a valóságban ennél sokkal távolabb voltunk a céljainktól.”

Erőnlét

Arra a kérdésre, hogy mit kellett volna másként csinálni, dr. Magyar Mátyás a következő választ adta: „Az idény elején egy erősnek nevezhető keretet állítottunk össze, ebből kellett a vezetőedzőnek a lehető legjobb csapatot pályára küldeni. Kondás Elemér koncepciója alapvetően arról szólt, hogy óvakodott attól, hogy hét közben túleddze a csapatot, amely így hétvégén frissen lépett pályára. Ez az elképzelés kis híján célt ért, mert ha hárommal több győzelmet arat a csapat, akkor feljutunk. Nincs szándékomban ezért bántani Elemért, a szakmai tudását sem vonom kétségbe, mert elképzelhető, hogy tavaly ezzel a koncepcióval feljutott volna a DVTK, és lehet, hogy jövőre is. Lehet. Az viszont tény, hogy idén nem sikerült. És az is tény, hogy erőnlét híján a játékosok nem tudják végrehajtani a taktikai utasításokat.”

Az edzőváltással kapcsolatban azt mondta, hogy csak azt bánta meg, hogy nem korábban történt, illetve erről még a következőket jegyezte meg: „Ugyanakkor egyetértek azzal a kijelentéssel is, hogy nem szerencsés időpontban váltottunk vezetőedzőt. Ettől függetlenül szükséges volt, és véleményem szerint a váltás nélkül sem értünk volna el jobb végeredményt.”

Arra a kérdésre, hogy ki a felelős a feljutás elmaradásért, ezt felelte dr. Magyar Mátyás: „Elsősorban a szakmai vezetés és a játékosok felelősségét kell kiemelni, erről beszéltünk eddig is. Sokan támadják Sántha Gergelyt, de Diósgyőrben a klubvezetés nem szól bele a szakmai munkába. A klubvezetés feladata a megfelelő háttér megteremtése, azt pedig senki nem állíthatja, hogy forráshiány, eszközhiány, a szervezettség hiánya vezetett volna a siker elmaradásához.”

A következmények között pedig azt említette, hogy elfogadták Benczés Miklós sportigazgató lemondását, illetve megváltak Kondás Elemér vezetőedzőtől – ami valószínűleg azt jelenti, hogy megtörtént a szerződésbontás, mert eddig a volt szakvezetővel kapcsolatban csupán annyit kommunikáltak, hogy felmentették a munkavégzés alól. Ezenkívül ebben a kérdéskörben a következőket is mondta: „Ami a játékosokat illeti, hivatásos sportolókról beszélünk, akik a labdarúgásból élnek. Ehhez képest az edzéshez, a mérkőzésekhez való hozzáállásuk nem volt professzionális. Aki az idény előtt elfogadta az ajánlatunkat, az pontosan tudta, milyen célért küzd a DVTK, milyen a közeg, mekkora szurkolói nyomás alatt kell teljesíteni. Tisztelet a kivételnek, mert ilyenek is vannak, őket nagy örömmel látjuk a megújuló DVTK-ban is, a többiek viszont kereshetnek új klubot.”

A jövő

A DVTK többségi tulajdonosa a jövővel kapcsolatos tervek között elsőként ezt említette: „Teljesen más alapokra helyezzük a keret kialakítását, és teljesítményalapra helyezzük a javadalmazást is. A jelenlegi keretet jelentősen átalakítjuk, a maradó játékosokkal is újratárgyalva a jelenlegi szerződésüket. Olyan módon kívánjuk ösztönözni a siker elérését, hogy alacsonyabb alapbért ajánlunk, viszont nagyobb összegű prémium jár az eredmény eléréséért.”

Azt is kijelentette dr. Magyar Mátyás, hogy a költségvetés alapvetően változatlan marad, majd arra a kérdésre, hogy marad-e Dragan Vukmir vezetőedző, a következőket jelentette ki: „Igen, hosszabb távon is vele képzeljük el a közös munkát. Ő az az edző, aki taktikailag és erőnlétileg is fel tudja építeni az új, sikeres csapatot.”

A klub többségi tulajdonosa azt is mondta, hogy a játékoskeretben és az edzői stábban is lesznek változások, illetve a szakmai irányításban is, Benczés Miklós sportigazgató távozását követően: „...megszűnik a klasszikus sportigazgatói pozíció, struktúraváltást tervezünk ezen a területen is. Dr. Bajúsz Endre veszi át a szakmai munka irányítását a szakmai csapat vezetőjeként. Az egykori NB I.-es futballista, aki jogász végzettséggel rendelkezik, a DVTK előtt az Emberi Erőforrások Minisztériumában dolgozott mint a Sporttámogatási és Ellenőrzési Főosztály vezetője.”

Dr. Magyar Mátyás arról is kifejtette gondolatait, hogy mi várható a következő évadban:

„Tisztában vagyok azzal, hogy a következő idény még nehezebb lesz, mert fentről érkezik az MTK és a Gyirmót, várhatóan erősít az ETO, szerintem harcba száll a Nyíregyháza, a Haladás idén is mutatott szép periódusokat, a pécsiekkel mindig számolni kell, és rendre feltűnik egy meglepetéscsapat is. A feladat nehézségét az idő hiánya csak növeli, mert bármilyen építkezés mindig időt igényel, az pedig nekünk nincs, az előttünk álló idény végén fel kell jutni az élvonalba.”

(A borítóképen: Dr. Magyar Mátyás a jelenről és a jövőről beszélt)