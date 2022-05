Egy ideje már véget ért a férfi röplabda Extraliga 2021–2022-es szezonja, amelyben a GreenPlan-Vegyész RC csapata a 4. helyet szerezte meg. A nemrégiben megtartott évzárón azt még nem lehetett tudni, hogy kik távoznak, távozhatnak az észak-borsodiak keretéből, azonban most már kezd valamelyest tisztulni a kép.

Mostanra kiderült, hogy távozik a VRCK-tól a bronzcsata utolsó felvonásán megsérült feladó, Csizmadia Tamás. A 22 esztendős „játékmester” 2019 szeptemberében igazolt a kék-sárgákhoz, ahol jobbára kiegészítő szerep jutott neki az első számú feladó, Carlos Páez mellett. Várhatóan egy másik extraligás csapatnál folytatja, információink szerint ez a klub a Kistext SE lesz.

Ugyancsak máshol kezdi meg a 2022–2023-as idényt Bibók Balázs. A 194 centiméter magas, 1999. március 6-án született átló 2017 ősze óta volt hivatalosan tagja nevelőegyesületének. A hírek szerint a fiatal röplabdázó a másodosztályt, az NB I.-et megnyerő és ezzel az extraligás szereplést kiharcoló MÁV Előre SC-Foxconn alakulatában folytatja pályafutását.

Fog még Barcikán játszani

Tóth Milán, a barcikai klub sportigazgatója az alábbiakat mondta el a játékosokkal kapcsolatban:

– Nem volt és jelenleg sincs az utánpótlásunkban olyan fiatal feladó, aki a felnőtteknél szóba tudna jönni, azonban úgy érezzük, hogy másnak kell lehetőséget biztosítani. Tamásra nem lehetett panaszunk, az elmúlt 3 évben mindig a csapat rendelkezésére állt, vártak rá nagy feladatok, bosszantó, hogy a búcsú egy sajnálatos sérülés után jön. Ahhoz képest, hogy Bibók Balázs milyen tudással érkezett az utánpótlásba, szépen és gyorsan fejlődött. Bőven abban a korban van, amikor meccseket kell folyamatosan játszania, s úgy ítélte meg, ez a VRCK-nál számára nem adott. Viszont annak örülünk, hogy olyan csapatba kerül, ahol első számú lesz ezen a poszton. Úgy váltunk el, hogy fog ő még nálunk játszani, hiszen ez a következő célja, hogy Barcikán is első számú legyen. Lengyel négyes ütőnkkel, Lukas Ciupával még nem történt komolyabb egyeztetés, ami elsősorban annak tudható be, hogy a következő szezontól az Extraligában egy időben csak három légiós lehet a pályán, és sok minden függ az új érkezőktől. Ez további alapos tervezést igényel. Most második számú feladót is kell keresnünk, illetve át kell gondolnunk, milyen poszton legyen még külföldi. Tervek vannak, egyeztetések zajlanak.

A maradókról

A Vegyésznél korábban bejelentették, hogy Carlos Páez biztosan, Rodrigo Moraes pedig vélhetően marad (amennyiben műtéte után megfelelő ütemben halad majd a rehabilitációja), miként a másik center, Juhász Péter is. Blázsovics Péternek élő szerződése van az egyesülettel, ahogyan Péter Benedeknek – ám a barcikai „maggal” is számolnak. Mellettük fiatalok is a felnőttekkel kezdik majd meg a felkészülést: Miklósi-Sikes Zétény, Együd Ádám, Garan Bálint és Cziczlavicz Dávid.

