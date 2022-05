A licenc megszerzésére 44 jelenleg NB III.-as, 33 megyei I. osztályú és 11 NB I.-es tartalékcsapat, azaz összesen 88 sportszervezet nyújtott be kérelmet az MLSZ-hez.

Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből a DVTK tartalék, Tállya, Tiszaújváros, Hidasnémeti és Putnok, illetve a megyei I.-ből feljutásra esélyes Cigánd SE és a Gesztelyi FC nyújtott be kérelmet – utóbbi két negyedosztályú klub meg is felelt a támasztott követelményeknek, és úgy tudjuk, hogy a többi egyesület, csapat is.

A licenc elengedhetetlen feltétele az indulásnak, a harmadosztályú bajnokság 2022/2023-as évada majd július 31-én rajtol. Amint az köztudott, a megyei I.-es bajnokoknak osztályozót kell majd vívniuk a felkerülésért, bár lehet, hogy nem mindenki él a lehetőséggel, és akkor sorsolás révén, játék nélkül akár több együttes is felkerülhet. Az NB III.-ra a nevezési idő június 17., péntek, 12 óra.

Az MLSZ korábbi döntésének értelmében az NB III.-ban, 2023–2024-től, négy csoportban 16-16 együttes szerepelhet.

NB III.-as csapatok (44/30 jogosult indulásra): Vác, Kelen, Iváncsa, Debreceni EAC, Dabas, Győri ETO II., Nagykanizsa, Tállya, Kaposvár, Eger, Tiszaújváros, Dabas-Gyón, Gárdony, Sopron, Diósgyőri VTK II., Tatabánya, Hajdúszoboszló, Hódmezővásárhely, Törökszentmiklós, Szekszárd, Jászberény, Makó, Füzesgyarmat, Gerjen, ESMTK, Érd, Komárom, BKV Előre, RKSK, Monor, Andráshida, Mohács, Békéscsaba II., Hidasnémeti, Bicske, Cegléd, Salgótarján, Pápa, Balatonfüred, Tiszafüred, Veszprém, Balassagyarmat, Putnok, Sényő.

Megyei I. osztályú csapatok (33/10 jogosult indulásra): Cigánd, Dunaharaszti, Zsámbék, Balatonlelle, Pécsi EAC, Úrkút, Nyíregyháza II., Bonyhád, Bánk, Pénzügyőr, Sárbogárd, Szegedi VSE, Bácsa, Főnix, Gesztely, Szarvas, Kiskőrös, Szabadkikötő, Teskánd, Mór, Csorna, Csepel, Balmazújváros, Körösladány, Karcag, Pécsvárad, Szentlőrinc II., Király SE, Hatvan, Gödöllő, Majos, REAC, Nagyatád.

NB I.-es tartalékcsapatok (11/11 jogosult indulásra): Budapest Honvéd II., Kisvárda II., Paks II., Zalaegerszeg II., Fehérvár II., Ferencváros II., Gyirmót II., Újpest II., MTK II., Debreceni VSC II., Vasas II.

A jelenlegi NB II.-ben szereplő egyesületek közül a három leendő kieső nem szerepel a felsorolásban.