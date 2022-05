A második negyed első szakaszában sem mentek túl olajozottan a hazai befejezések, közben a látogatóktól Hegedűs bevágta a harmadik gólt (1–3). Biros vesztett, majd szerzett labdát, Krasznai pedig pontosan fejezett be egy támadást (2–3). Moravcsik együtt élt a meccsel, de a társak néha bosszantó labdaeladást mutattak be, és az előnyöket is elpuskázták. Mindezzel együtt a felvonás utolsó pillanatában Seman harcolt ki büntetőt, amit Várkonyi ki is használt (3–3).

Tőzsér-átlövések

Az első félidő után az volt várható, hogy továbbra sem lesz sok gól, és nagyon döntetlennek nézett ki a mérkőzés. A harmadik negyedben Vismeget tüntette el Eppel a budapestiek kapuja előtt, a második miskolci ötméterest Sélley Rauscher használta ki, így 1–0 után ismét vezetett a hazai gárda (4–3). Ez azonban nem tartott sokáig, mert a szívós lila-fehérek mintegy két perc alatt fordítottak, ugyanis Ekler, Korbács és Korényi is betalált, különböző játékszituációban (4–6). Ebben a felvonásban még Krasznai és Szentesi jelentkezett góllal (5–7), így két „fás” hátránnyal várta a befejező játékrészt a PannErgy.

A negyedik negyed első része jobban sikerült a pályaválasztónak, amelynél Tőzsér két, remekbe szabott átlövéssel mutatta magát (6–7, 7–7). Nagy küzdelem folyt a vízben, mindkét kapu előtt nyíltak lehetőségek a gólszerzésre, ezekből Korbács (7–8) és Krasznai (8–8) használt ki egyet-egyet, és mivel a rájátszásban nincs döntetlen, jöhetett a ráadás, egyből az ötméteresek. Az első kör, öt-öt pólós után 4–4-re állt a csata, mivel Krasznai és Eppel rontott. A folytatásban, a 7. körben ismét Eppel vállalkozott, és kapufát durrantott, utána viszont Várkonyi bedobta, és ezzel a PannErgy-MVLC megnyerte a mérkőzést és a párharcot is, így a 2021/22-es szezonban a 11. helyen végzett.

PannErgy-Miskolci VLC – Újpest VSE-Hunguest Hotels 8–8 (1–2, 2–1, 2–4, 3–1) – ötméteresekkel: 6–5

Miskolc, 130 néző. V.: Csizmadia, Kovács S.

PannErgy-MVLC: MORAVCSIK – Sélley Rauscher (2), Seman (-), Böröczky (-), Tanczer (-), Molnár B. (-), Biros (-). Csere: Hoferica (kapus), TŐZSÉR (2), Nagy N. (-), KRASZNAI (3), Csiszár (-), Várkonyi (1), Vismeg Zs. (-). Vezetőedző: Vidumanszky László.

Újpest VSE-Hunguest Hotels: Korom – Korényi (1), Seeler (-), Ekler (1), KORBÁCS (2), BENCZ (1), Szentesi (1). Csere: Bisztritsányi (kapus), Eppel (-), Ionescu (1), Hegedűs Cs. (1), Csapó (-), Barics (-), Vámosi (-). Vezetőedző: Vincze Balázs.

Gól/emberelőnyből: 1/8, ill. 2/3.

Gól/büntetőből: 2/2, ill. 0.

Vidumanszky László: – Van egy mondás: ha a vége jó, minden jó. Gratulálok a csapatomnak és az Újpestnek is. Az első és a mostani, vagyis a második meccsen összesen két negyedben játszottunk jól, a többi hat elég feszült volt. Tudtuk, hogy az nyer, aki kevesebbet hibázik, ma a büntetőknél szerencsénk volt. Köszönöm mindenkinek az évet, sok szerencsét, jövőre más felállásban más célokért fogunk küzdeni.

Vincze Balázs: – Egy jó meccset láthatott a közönség, egészen jól tartotta magát a csapat, talán a Miskolc sem számított arra, hogy ilyen élesek leszünk. A negyedik negyedben át tudott bennünket lőni a hazai együttes, és egy mozgalmas, fárasztó meccs végén elvesztettük a büntetőpárbajt. Gratulálok a Miskolcnak a 11. helyhez, nekünk az alapcélunk az volt, hogy ne essünk ki, ezt elértük.

Az egyik fél 7. pontjáig tartó párharc végeredménye: 9–3, a PannErgy-MVLC javára.

