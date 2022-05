A labdarúgó NB II. 35. fordulójában vasárnap 17.00-tól a Budaörsi SC csapatának vendége lesz a DVTK. Utóbbi együttes háza táján tisztában vannak azzal, hogy a tabellán elfoglalt 3. helyről az előrelépést a feljutó pozícióba a győzelmek hozhatják meg, és nem utolsósorban a 2. helyen álló Kecskeméti TE Hufbau gárdájának botlása.

Voltak nehézségeik

A DVTK-t három hete új edző irányítja, Dragan Vukmir érkezése után előbb négy hátvéddel, legutóbb viszont három belső védővel állt fel a piros-fehér gárda. Elsőként arról kérdeztük a szakvezetőt: mi alapján dönt arról, hogy mikor mennyi védő legyen.

– Voltak nehézségeink, sérült játékosaink, két jobb oldali védőnk is kiesett legutóbb, ezért kényszerűségből is változtattam, de a csapatnak a három belső védős játék láthatóan jobban fekszik, így bíztam benne, hogy eredményesebbek is leszünk – mondta a vezetőedző, akinek felvetettük, hogy segédedző nélkül érkezett új vizekre, és ezen a héten a sportigazgatói támaszát is elveszítette, majd ezzel kapcsolatban arról érdeklődtünk, hogy mennyire fog hiányozni Benczés Miklós, illetve általában a sportszakmai vezető támogatása, amire Dragan Vukmir ezt felelte:

– A hír megjelenését megelőzően Miklós szerdán reggel személyesen köszönt el az öltözőben a szakmai stábtól, a csapattól, szerette volna személyesen közölni a hírt. Sajnáljuk a döntését, de a mindennapi munkánkat ez most nem befolyásolja, dolgoznunk kell tovább.

Örömmel nyugtázták

Szóba hoztuk a diósgyőri trénernek, hogy a szurkolók többsége messiásként várja Könyves visszatérését a pályára, és mindenki örömmel nyugtázta, hogy a házi gólkirály ezen a héten edzésbe állt.

– Mi is várjuk, hogy újra játszhasson, de a mostani hétvégén még biztosan nem lesz keretben, korai lenne. Jövő héten csatlakozhat majd a csapathoz, így bízom benne, hogy az utolsó három fordulóban segítségünkre lehet – jelentette ki Dragan Vukmir, akinél arról is érdeklődtünk, hogy Könyves mellett ki az, akire nem számíthat a Budaörs elleni meccsen, és miért nem. – Eppel szereplése kérdéses, viszont a múlt héten sérüléssel bajlódó Eperjesi és Polgár már bevethető lesz. A sérülteken kívül van két eltiltottunk is, Bárdos és Belényesi öt-öt sárga lap miatt kihagyni kényszerül a budaörsi mérkőzést.

Csak saját magukkal

Felvetettük a diósgyőri szakvezetőnek, hogy a DVTK szempontjából nem alakult jól a legutóbbi forduló rangadója, a Kecskemét – Szeged (4–0) összecsapás, és arról érdeklődtünk, hogy véleménye szerint mi dönthet egyik vagy másik csapat javára – túl a megszerzett pontokon – ebben a Kecskemét–Diósgyőr-versenyfutásban.

– Mi csak a saját csapatunkkal foglalkozunk. Meccsről meccsre haladunk előre, és természetesen szeretnénk mind a négy hátralévő mérkőzést megnyerni, a bajnokság végén pedig majd megnézzük a tabellát – mondta Dragan Vukmir.

Azt is szóba hoztuk a diósgyőri szakvezetőnek, hogy a Budaörs jó ellenfélnek tűnik, a baj csak az, hogy hiába állnak hátul a tabellán, elvileg élet-halál meccset vívnak majd a bennmaradás kiharcolásáért a bajnokság hajrájában. Ezzel kapcsolatban megkérdeztük, hogy látja ezt a kérdést.

– Tudjuk, hogy ellenfelünk a kiesés elkerüléséért harcol, ugyanakkor szerintem jobb csapat a Budaörs annál, mint ahol jelenleg áll a tabellán. Nyilván nem tudjuk most még, hogy milyen taktikával lépnek pályára ellenünk, de egy biztos, nekik is szükségük van a három pontra, ezért hazai pályán támadniuk kell majd, erre is fel kell készülnünk – felelte a DVTK edzője, akitől megkérdeztük, hogy legyőzheti-e csapata a Budaörsöt, és ha igen, akkor mivel, milyen erényekkel. – Minden meccs ugyanannyira nehéz, minden csapat pluszmotivációval lép pályára a DVTK ellen. Nekünk ezzel nem szabad foglalkozni, megvan a saját célunk és a saját feladatunk. A játékosokkal egyre jobban megismerjük egymást, kezdik elsajátítani az általam képviselt játékstílust. Mindenki nagyon jól dolgozott a héten, nem tudok panaszkodni, nagyon elégedett vagyok az elvégzett munkával. Bízom a csapatban!

A várható kezdő

A Diósgyőri VTK várható kezdőcsapata: Danilovic – Polgár, Hegedűs J., Szatmári – Eperjesi, Molnár G., Oláh B., Lucas, Keller – Jurek, Horváth Z.

(A borítóképen: A diósgyőrieknek mindenképpen győzniük kell. Fotó: ÉM-archívum)