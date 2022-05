– Ezúttal is hatalmas munkát végzett a rendezői gárdánk, mindenki nagyon-nagyon odatette magát. Rendkívül büszke és hálás vagyok, hogy tagja lehetek ennek a csapatnak. A pályát kitűző Németh Csaba, az 1999-es győztes, ebben az évben is a terepen segítette a gördülékeny lebonyolítást. Szűcs Máté versenyigazgató Kassáról Miskolcig kerékpárral kísérte végig a mezőnyt, így testközelből követte a futókat és irányította a versenybírói csapatot. Óriási segítség volt az útvonalon a szlovák és magyar települések, a Kassai Maraton Klub közreműködése, a rendőrség, a megyei polgárőrség, a Miskolci Önkormányzati Rendészet, a Zemplén Mentőszolgálat nélkülözhetetlen támogatása. Megtiszteltetést jelentett számunkra, hogy ellátogatott a versenyre Branislav Koniar, Európa legrégebbi maratonjának, az 1924 óta megrendezendő Kassai Békemaratonnak a főrendezője, a Kassai Maraton Klub elnöke, aki elismerően nyilatkozott úgy az előkészületekről, mint a helyszínen tapasztaltakról. És hogy mennyire érzik magukénak az útvonalon érintett települések a versenyt, azt jelzi, hogy az esti díját­adóra eljött Miskolcra Kéked, Gönc, Vizsoly, Abaújszántó, Hernádkércs, Szikszó, Sajóvámos önkormányzatának vezető képviselője. Ők Lucia Gurbálovának, Kassa főpolgármester-helyettesének, Veres Pálnak, Miskolc polgármesterének, Marian Svekusnak, a kassai önkormányzat sportreferensének, Borkuti Lászlónak, a szervezőbizottság elnökének a társaságában adták át a díjakat.

4. Kassa–Miskolc ultrafutás (115 km), eredmények

Egyéni

Női (5 induló): 1. Varga Dóra (Miskolc) 12:08:19 óra, 2. Pap-Csákvári Judit (Tiszaújváros) 13:01:44, 3. Kersner Krisztina (Veszprém) 14:15:10, 4. Repei Csilla (Sajószentpéter) 15:19:43.

Férfi (22 induló): 1. Bódis Tamás (Budapest) 8:55:08 óra, 2. Bojtay Szabolcs (Vác) 10:09:33, 3. Belej-Fekete Bálint (Budapest) 10:28:42, 4. Csuja Gábor (Hajdúnánás) 11:59:09, 5. Mészáros Roland (Budapest) 12:19:14, 6. Gabri Lóránt (Nagykapos) 12:32:19.

10 fős váltók

Férfi (8 induló): 1. BK Spartak Medzev (Mecenzéf) 9:24:14 óra, 2. Miskolc Police (Miskolc) 10:10:17, 3. Sajó-Vámos Chicos (Sajóvámos) 10:29:22.

Vegyes (10 induló): 1. Ámokfutók (Tiszaújváros) 9:56:39 óra, 2. It Girls (Kassa) 10:00:15, 3. Kis Csapat (Sajóbábony) 11:01:16.

5 fős váltók

Férfi (6 induló): 1. Trónfosztók (Miskolc) 8:24:29 óra, 2. Márton Team (Budapest) 9:54:27, 3. Todajuvisz (Nyíregyháza) 10:14:27.

Vegyes (2 induló): 1. Bükki Alakulat (Miskolc-Hejőcsaba) 9:52:50 óra, 2. Running Free (Hajdúböszörmény) 11:01:18.

Páros (7 induló): 1. RIOL Running is Our Life (Miskolc) 10:01:32 óra, 2. Issimoduo (Budapest) 10:17:32, 3. ­Extreme Trail (Mályi) 10:32:11.

(A borítóképen: A miskolci Városház téren volt a befutó | Fotó: Vajda János)