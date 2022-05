Diósgyőri VTK tartalék – Füzesgyarmati SK 5–0 (3–0)

Diósgyőr, 100 néző. V.: Nazsa.

Diósgyőri VTK: Bánhegyi – Mrva, Ivánka (Csáki), Szeles (Jónyer), Csatári, Tóth B., Korbély (Girdán), Nagy Á., Oláh B., Karika (Benkő), Kispál (Sós). Edző: Zsivoczky Gyula.

Füzesgyarmati SK: Fildan – Nagy N. (Bartók), Achim Á., Cigan (Tóth B.), Pohl (Márkus), Popescu, Achim S. (Komáromi), Lippai, Pataki, Bukor, Hussein (Mazán). Edző: Szabados Tamás.

G.: Korbély (2), Ivánka, Tóth B., Sós. Jók: az egész csapat, ill. Calin.

Zsivoczky Gyula: – Volt mit törlesztenünk a Füzesgyarmattal szemben. Elégedett vagyok a látottakkal és a leadott teljesítménnyel egyaránt. A játékosok nagyszerűen ráhangolódtak erre a találkozóra, attól függetlenül, hogy ebben az időszakban egy héten belül három mérkőzést is le kell játszani. Jó ütemben rúgtuk a gólokat, a játék minden elemében felülmúltuk az ellenfelünket. A tempóból még a nagyobb előny birtokában sem vettünk vissza, végig domináltunk. Csupán egy hiányérzetem van, a kialakított helyzeteinknek ugyanis még így is csak egy részét használtuk ki. Egyáltalán nem vagyok telhetetlen, boldog vagyok a győzelem után. Annak is örülök, hogy öt akadémista a győztes csapatban játszott, közülük Sós gólt is szerzett. Készülünk a hétvégi találkozóra, mert a mind a négy hátralévő összecsapást meg akarjuk nyerni.

Szabados Tamás: – Ez a találkozó sajnos nem a mérkőzés közben dőlt el. Az eltiltások és a sérülések órási gondot okoznak, ezért erősen tartalékos kerettel tudtunk felállni. Ettől függetlenül arra nem számítottam, hogy nem tudunk partiban lenni a DVTK-val. A mezőny legjobbja így is a kapusunk volt, csak neki köszönhetjük, hogy nem szenvedtünk két számjegyű vereséget.

Putnok FC – Tállya KSE 4–1 (1–1)

Putnok, 100 néző. V.: Takács Á.

Putnok FC: Cserepka – Sághy, Riznicsenkó (Nádimov), Nagy Zs., Katona, Buda (Petrecsko), Szics, Laczkó (Csutora), Dobrovolszki (Hadházi), Juhos (Dlehány), Fülöp K. Edző: Szala Ákos.

Tállya KSE: Tarr – Tóth Sz., Mező (Lakatos), Demkó (Ondó), Nyitrai, Kiss B., Motkó (Bicsák), Kulcsár, Szegedi (Minczér), Baranyi, Bihari. Edző: Lasztóczi Péter.

G.: Nagy Zs., Katona, Dobrovolszki, Csutora, ill. Kulcsár. Jók: az egész csapat, ill. Baranyi, Kulcsár, Tarr, Motkó.

Szala Ákos: – Azt gondom, hogy az első perctől kezdve az valósult meg, amit szerettünk volna. Profin lehoztuk ezt a meccset, annyit tettünk bele, amennyit kellett. Dicséret illeti a csapatot.

Lasztóczi Péter: – Gratulálok a Putnoknak, sajnos mi csak egy hatvan­perces csapat vagyunk. A meccs végére fizikálisan, mentálisan is elfáradtunk.

Hidasnémeti VSC – Sényő-Carnifex FC 2–1 (1–0)

Hidasnémeti, 100 néző. V.: Nagy A.

Hidasnémeti VSC: Málik – Illés R., Menou­gong (Bartha), Tóth K., Póti, Takács P. (Holló), Tóth D. (Szalóczy), Varjas, Gaal (Magyar), Molnár M., Markovics. Csapatvezető: Török András.

Sényő-Carnifex FC: Járvás – Bodó, Klepács, Fenyőfalvi (Orosz), Fabu (Balogh Gy.), Toldi, Phrakonkham (Schmidt), Farkas M., Páll (Kapacina K.), Tóth M., Kapacina V. Edző: Imrő László, Fiumei Viktor.

G.: Menougong (11-esből), Molnár M., ill. Schmidt. Jók: Tóth K. (a mezőny legjobbja) és az egész csapat, ill. Kapacina V., Bodó.

Török András: – 1–0 után lezárhattuk volna a meccset, több gólszerzési lehetőségünk akadt, de mivel ezeket kihagytuk, maradt az idegeskedés az utolsó percig. Játékban legalább olyan érett futballt mutattunk, mint a 6. helyen álló vendégcsapat. Győzelmünk teljesen megérdemelt, jó iramú meccsen, jó futballt játszva nyertünk.

Imrő László: – Az első félidőben a hazai csapat véleményes 11-esből szerzett vezetést. A második játékrészeben mindent megtettünk az egyenlítésért, de ez nem sikerült. A mai meccsen maximum egy döntetlenre lehettünk volna jók.

Eger SE – KC Kazincbarcika SC 0–0

Eger, 100 néző. V.: Kovács I.

Eger SE: Fedinsinec – Valkay, Farkas K., Vajda, Antal Zs. (Medveczki), Nagy-Kolozsvári, Pál Sz., Debreceni (Dobler), Juhász G., Lencsés, Hegedűs. Edző: Szekeres Adrián.

KC Kazincbarcikai SC: Fila – Szemere, Nagy J., Keményffy (Kréti), Süttő, Ádám F. (Pinyaskó), Ur, Márton A. (Kovács D.), Heil, Schildkraut (Rjaskó), Pálinkás. Edző: Varga Attila.

Jók: Hegedűs, Nagy-Kolozsvári, Farkas K., Pál Sz., ill. Ur.

Szekeres Adrián: – Gratulálok a Barcika bajnoki címéhez. Ahogy az elmúlt hetek meccseinek, úgy ennek a mérkőzésnek is győzelmi szándékkal vágtunk neki, szerettünk volna meglepetést okozni, és a játékosok nem ijedtek meg a feladattól. Tudtunk olyan támadásokat vezetni, amelyekkel veszélyt teremtettünk a vendégek kapuja előtt. A pontosság azonban hiányzott a játékunkból, de az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy a barcikaiaknak is voltak lehetőségeik a gólszerzésre.

Varga Attila: – Megnyertük a bajnokságot, öt fordulóval a vége előtt, büszke vagyok a játékosokra, az egész évükre. A lényegi kérdések eldőltek, de a hátralévő meccseinken is szeretnénk begyűjteni a megszerezhető pontokat. Ez ma nem sikerült. Eger szép város, ma viszont az volt az érzésem, hogy osztálykirándulásra jöttünk ide. Az eredmény 0–0, a teljesítményünk is az volt.

Termálfürdő FC Tiszaújváros – AG Hajdúszoboszló 2–0 (1–0)

Tiszaújváros, 100 néző. V.: Takács T.

Termálfürdő FC Tiszaújváros: Herceg – Mahalek, Gelsi, Pap (Bussy), Vitelki B. (Erős), Tóth S. (Géringer), Bartusz, Lőrincz, Molnár M., Nagy D. (Gottfried), Nagy P. Edző: Vitelki Zoltán.

AG Hajdúszoboszló: Mészáros – Kónya, Máté J., Csiki, Szathmári (Éles), Szabó L. (Fenyőfalvi), Berdó, Vincze, Lukács Zs. (Somogyi), Barnucz, Sütő (Kis). Edző: Csillag László.