Nem kérdés, hogy összességében remek szezont produkált a Diósgyőri VTK női kosárlabdacsapata. Annak ellenére, hogy a nemzetközi színtéren, az Európa-kupában nem élték meg az idei évet, ugyanis a csoportselejtezőt követő, egyenes kieséses szakasz első körében búcsúztak. Viszont hazai porondon, a bajnokságban érmet szereztek, a Magyar Kupát pedig megnyerték. A most véget ért, 2021/22-es évadot Völgyi Péter sportszakmai igazgatóként kezdte, de a megszerzett érmekben már vezetőedzőként (is) közreműködött, lévén a szezont szakvezetőként kezdő Földi Attilát menet közben ő váltotta a kispadon.

A négy közé

– Az alapvető célkitűzés az volt, hogy az élvonalbeli bajnokságban a csapat jusson be a legjobb négy közé – mondta Völgyi Péter. – Az Európa-kupában nem volt ilyen konkrét elvárás, csak annyi, hogy a lehető legtovább jusson a csapat. Azért volt ez a szezon előtti terv, mert az Ek egy picit lutri, a csoportbeosztás, a sorsolás szerencse kérdése, ugyanis kiszámíthatatlanok az erőviszonyok, nem lehet tudni, hogy egy régi vagy egy új szereplője a sorozatnak az adott idényre milyen erősségű csapatot rak össze. Az erős csoportból ugyan továbbjutottunk, de aztán a Brno személyében egy olyan együttes búcsúztatott minket, amelyik nem jobb, mint mi voltunk. Az ellenük elszenvedett vereségek közül a hazai különösen fájó, mert ha egy picit jobb állapotban lettünk volna a meccs idején, és nem tartalékosan kell kiállnunk, akkor másképp alakult volna a párharc. A magyar bajnokságban nemcsak az volt a cél, hogy elődöntőt játsszunk, hanem, hogy csökkentsük a különbséget a bajnoki cím fő várományosa, a Sopron, és a DVTK között. A Magyar Kupában az elsődleges cél az volt, hogy kapjuk meg a rendezés lehetőségét, és miután ez összejött, hazai pályán a maximumot akartuk nyújtani. A három frontból kettővel maximálisan elégedettek lehetünk. A bajnokságban, a rájátszásban extra teljesítményt mutattak a lányok, az MK-győzelem pedig szuper produkció, az új aréna első évadjának kiemelkedő sikere. Az Ek-szereplés ugyan csalódás, de összességében a csapat nagyon-nagyon jó szezont produkált.

Váratlan, szokatlan

Mondta mindezt egy olyan évad után Völgyi Péter, amelyben annyi szokatlan, váratlan dolog történt, ami korábban több szezonban sem.

– Alapvetően meghatározta a szezonkezdetünket az, hogy sok fordulót idegenben kellett játszanunk, pályaválasztói jogok felcserélésével, az új csarnok október végi átadása miatt – mondta a sportszakmai igazgató, vezetőedző. – Ennek idején becsúsztak olyan vereségek, amelyek az alapszakaszbeli végső helyezésünket is befolyásolták. Volt sérülés miatti kiesés is, Snezana Bogicevicet nagyon korán elveszítettük, így nem tudta megmutatni, hogy mitől lett az előző évadban a szlovén bajnokság legjobbja. Bogicevic sérülésével nagyjából egy időben Medgyessy Dóra bejelentette, hogy anyai örömök elé néz, és emiatt nem számíthatunk a játékára. Utóbbi játékos, a rutinos irányító kiesése nehéz helyzetbe hozta a csapatot. Új légiós érkezett Leslie Vorpahl személyében, illetve visszatért Keyona Hayes, akinek a tavalyi évadból volt egy áthúzódó eltiltása. Vagyis novemberben új csapatot kellett építenie Földi Attila vezetőedzőnek, és mivel ebben a helyzetben meglehetősen sok volt a bizonytalanság, és ez az eredményességre is kihatott, szükségszerű volt a váltás. Volt róla szó, hogy új edző érkezik, én ezt javasoltam, de végül az a döntés született, hogy vegyem át a csapat irányítását. A kaotikus helyzet ellenére az alapok rendben voltak, és az idő végül igazolta, hogy a játékoskeret tagjai jól lettek kiválasztva, de a csapat az edzőváltáskor csak a 7. helyen állt, innen kellett előre lépni.

Völgyi Péterrel az első két meccsén, a két euroligás csapattól , a Szekszárdtól és a Soprontól szoros meccseken vereséget szenvedett a DVTK, de aztán felszálló ágra kerültek a piros-fehérek.

– Hayes érkezésével újraosztódtak a szerepek, ami egy kis időt igénybe vett, aztán megint történt két váratlan esemény – mondta Völgyi Péter. – Az egyik, hogy két hónap játék után, a novemberben érkezett amerikai kosaras csuklója eltört, és emiatt számára befejeződött az idény. A másik, hogy a koronavírus utolért minket. Leálltunk az edzésekkel, nagyon precízen betartottuk az egészségügyi protokollt, szabályokat, pontosan kivártunk minden határnapot. Közel egy hónapon át nem játszottunk meccseket, és ha nem is nulláról indultunk a többhetes szünetet követően, de nagy visszaesés volt a csapat játékában, fizikai szintjében. Ilyen előzmények után vártuk a Magyar Kupa-döntőt, és a hazai pályán kívül nem sok minden szólt mellettünk... Hayes kiválása azonban nem a közvélemény által várt gyengülést hozta, éppen az ellenkezője történt ennek, ugyanis még jobban összekovácsolta a csapatot. Az egység, az együtt, az egymásért olyan erősre sikeredett, hogy Magyar Kupa-győzelem lett a jutalma. Ami után még történt egy és más, például, hogy megérkezett Kuster, akit a rájátszásra kellett beépíteni...

Matek

Arra a kérdésre, hogy számolta-e, hogy az évad során hány alkalommal kellett csapatot építeni a DVTK-nál, Völgyi Péter nemmel felelt, míg egy másik „matekos kérdésre”, arra, hogy hányszor nézte vissza az MK-győzelmet, a meccs utolsó 1 percét, ezt felelte az edző:

– Sokszor. De nem csak én, mások is. Volt olyan férfi edzőkollégám, aki nem szokott női meccseket nézni, ám elmondása szerint a mérkőzés éjjelén háromszor is újrajátszotta a felvételt, mert fel kellett dolgoznia, hogy ez megtörténhetett. Abban a bő fél percben minden apróságnak jelentősége volt, de nem jutottunk volna el oda, ha a negyeddöntőben nem nyerünk némi szerencsével a Csata ellen, ha a Sopron és a Szekszárd nem egymás elleni döntőre készült volna az MK-ban. Ez segített nekünk az elődöntőben, a Szekszárd ellen, és az akkor elért győzelem óriási energiákat szabadított fel a játékosokban. A döntőben végig hittek a győzelemben. Nemcsak az utolsó bő fél percben, hanem végig. De kétségtelen, hogy az utolsó másodpercekben minden öszszejött. Akkor még nem tudtuk, amit most már igen, hogy a későbbi Euroliga-győztest sikerült legyűrnünk. És ez hatalmas fegyvertény, olyan, ami örökké emlékezetes marad.

Nem csak az MK-ban, a bajnoki rájátszásban is aratott bravúrgyőzelmeket a piros-fehér gárda.

– A Magyar Kupa-győzelem végigkísért minket, ugyanis friss címvédőként nem engedhettük meg magunknak, hogy gyengén teljesítsünk. Nem voltunk minden meccsen a csúcson, de a rájátszás minden körében végrehajtottunk egy-egy bravúrt. Nyertünk Győrben a negyeddöntőben, az elődöntőben idehaza felülmúltuk a Sopront, ezzel is bizonyítva, hogy nem kizárólag a véletlen műve volt a kupasikerünk. És nem utolsósorban a bajnokság végén, Pécsett is győzni tudtunk a bronzéremért zajló csatában. Ez volt a csattanó, a csapat a bajnokságban is kihozta magából a maximumot – mondta Völgyi Péter.

Euroliga-selejtező?

A sportszakmai igazgatónak, vezetőedzőnek szóba hoztuk a jövőt is.

– Óva intenék attól mindenkit, hogy egy ilyen fantasztikus évad után azt gondolja, hogy jövőre is biztosan tud így szerepelni a csapat. Erre semmiféle garancia nincs. Viszont van egy értéke ennek a közösségnek, ennek a csapatnak, az, hogy egységes – mondta Völgyi Péter. – Ezt szeretnénk megőrizni jövőre is, ezért a csapat magját jelentő játékosokkal már túl vagyunk a megegyezésen, azon, hogy lesz közös folytatás. Kiss Angelikának a következő évadra is érvényes szerződése van, Milica Jovanoviccsal pedig egy éve olyan megállapodást kötöttünk, amelyben opcionális elemként szerepel az egyéves hosszabbítás. Keretet hirdetni azonban még korai lenne, már csak azért is, mert nem tudjuk, hogy milyen kihívások várnak ránk a nemzetközi porondon. Ugyanis nem elképzelhetetlen, hogy Euroliga-selejtezőn vehetünk részt, egyrészt az orosz csapatok kizárása miatt, másrészt pedig azért, mert azzal, hogy a Sopron megnyerte az idén az EL-t, az országok rangsorában előreléphet Magyarország, ami azt hozhatja, hogy az NB I. bronzérmese selejtezőt játszhat a legrangosabb európai sorozatban.

Arra a kérdésre, hogy kinek az irányításával, nem tudott konkrét választ adni Völgyi Péter. Ugyanis azt még nem lehet tudni, hogy visszatér-e a sportszakmai igazgató poszthoz, vagy marad vezetőedző. Az biztos, hogy a szakember nem fog unatkozni a nyáron, ugyanis június 6-tól az U17-es vébére készülő korosztályos magyar leány kosárlabda-válogatottal dolgozik, a világbajnokságot követően pedig az U18-as magyar leány kosárlabda-válogatottat készíti fel az Európa-bajnokságra.

