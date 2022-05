Nagyon sokat jelentett Sárospataknak az, hogy a Tour de Hongrie nemzetközi kerékpárosverseny egy szakaszrajtja a városból indult el – jelentette ki Aros János polgármester. Mint elmondta, világhírű csapatok és versenyzők fordultak meg a városban, ami kiemelt figyelmet eredményezett. Hozzátette: sokan látogattak ki a Makovecz térre a helybeliek közül a készülődés idején, főleg fiatalok és gyerekek, akiket motiválhat is az élsportolók példája a kerékpározás elkezdésére vagy versenyszerű folytatására. A polgármester kiemelte azt is: a nemzetközivé szélesedett televíziós közvetítés felvételei számos ország lakói számára mutatták meg azt, hogy Zemplén milyen szép vidék, ami a turizmusra is jótékony hatással lehet.

(A borítóképen: Készülődés a rajt előtt | Fotó: BSZA)