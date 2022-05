A Tiszaújvárosi Triatlon Klub sportolói a hétvégén a lengyelországi junior- és U23-as Európa-bajnokságon, valamint az ausztriai középtávú challenge versenyen is képviselik egyesületüket. Mint arról korábban beszámoltunk, ezen a hétvégén, Olaszországban kezdi meg a párizsi olimpia kvalifikációs sorozatát Lehmann Csongor, a tiszaújvárosiak U23-as világbajnoka. Klubtársai közül – szintén ezen a hétvégén – Putnóczki Dorka, Kiss Gergely és Sinkó-Uribe Ábel Lengyelországban, Olsztyn városában az Európa-bajnokság U23-as mezőnyében, míg Kovács Gyula ugyanitt, a junioroknál próbál szerencsét.

Az egyéni elődöntőket pénteken rendezték meg, ahol szupersprint táv (300 méter úszás, 8 km kerékpározás, 3 km futás) várt a résztvevőkre, míg a női és férfidöntő szombaton lesz. Az U23-asoknál Kiss Gergelynek esélye van a top 10-es helyezésre. Putnóczki Dorka betegség miatt kihagyásra kényszerült, és Sinkó-Uribe Ábel formája is volt már jobb, de minden bizonnyal őket is komolyan motiválja majd az a tény, hogy a szövetség döntése értelmében, akik az első 15-ben végeznek, ott lehetnek a novemberi, Abu-Dzabiban rendezendő korosztályos világbajnokságon. A junioroknál az idén már Európa-kupa bronzérmet nyert Kovács Gyulától várhatunk top 10-et, ami repülőjegyet jelenthetne számára a montreali világbajnokságra. Jó szereplése esetén Gyula vasárnap, a mixváltóban is rajthoz állhat Lengyelországban.

Középtávon, Ausztriában

A három héten át magaslaton, a bulgáriai Belmekenben edzőtáborozó középtávú magyar bajnok Lehmann Bence május 29-én, vasárnap a „Challenge St. Pölten We are Triathlon!” elnevezésű, klasszikus középtávú versenyen áll rajthoz. 1900 méter úszás után 90 km kerékpározás és 21 km futás vár az erős nemzetközi mezőnyre. A Lehmann testvérek jó formát mutató idősebb tagja természetesen Ausztriában is szeretné bizonyítani tehetségét.