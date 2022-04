A férfi röplabda Extraliga két elődöntőjének vesztese, a GreenPlan-VRCK és a MAFC-BME egymás között dönti el, hogy ki lesz a 2021/22-es bajnokság harmadik helyezett csapata. Ezen párharc első felvonására csütörtök este a kazincbarcikai Don Bosco Sportközpontban került sor. A házigazdánál nem melegített az első számú feladó, Carlos Páez, aki számára sérülés miatt pár napja véget ért az idény. Emiatt váltótársa, Csizmadia Tamás lépett elő főszereplővé.

Rögtön egy maratoni

Az első szett rögtön egy maratoni labdamenettel, és hazai sánccal indult, majd kétszer kétpontos előnyre tett szert a budapesti együttes. A VRCK jól reagált a helyzetre, mindig jött egy-egy olyan mozzanat (Blázsovics-szerva, Szabó D.-ütés), amely lendített a Barcikán. 10–10-nél együtt voltak a csapatok, Csizmadián nem látszódott a feszültség, igyekezett megfelelően leosztani a labdákat. Bár kívülről úgy tűnt, nincs gond, azért 15–14-nél időt kért Nagy Péter, a vendégek mestere. Szabó D., ahogyan kell, magára vállalta a vezérszerepet, azonban a másik oldalon Krupánszkiék sem maradtak el a Vegyésztől (17–17). Kivédekezett egy borsodi akciót a MAFC, és 18–19 lett, amikor Toronyai-edző is szünetet kért. Nem változott a helyzet, ezért ezt 19–21-nél is meg kellett lépnie a házigazda vezetőedzőjének, majd 21-22-nél bejött Árva és Bibók, egy pillanat, egy pont erejéig. 22-23-nál Csizmadia rontott nyitást, az első szettlabdát hárította a VRCK. Csoma hibázott, 24-24-ről folytatták a csapatok, a szükséges két pontot végül a látogató tette közé (25-27).

A folytatásban

Ciupa kapott tapsot a második felvonás kezdetén, majd egy jó sánccal jelentkezett a lengyel légiós (3-1). 4-1-nél máris belenyúlt a szett menetébe Nagy Péter, de aztán ideges volt egy kicsit, mert nem jól helyezkedtek játékosai (6-2). Elkapta a ritmust a VRCK, de kétszer, egy labdameneten belül nem tudtak nagyot menteni. Nyitásokat rontott a MAFC, de amikor nehézkes volt a helyzet, Csomára építhettek (10-8). A hazai csapat is tudta, mit kell lépnie, amivel tartotta előnyét, és egy olyan dupla blokk is jött, ami igazán ragyogó volt (13-8). Odafigyelt a házigazda, ennek egyik jele volt Blázsovics és Moraes közös sánca (17-12). 20-14-nél közel volt az egyenlítés, és a Barcika végig diktálva a játszmát, el is érte ezt (25-20).

A harmadik menetben 3-3 volt az állás, ekkor Blázsovics volt a mezőny legeredményesebbje (14 pont), a vendégeknél még senki sem járt tíz egységnél. 7-5-nél hosszú volt egy hazai szerva, de Ciupa következett, egy okos, nem erős ütéssel. Fordított a MAFC, reagált erre Toronyai Miklós (8-9), majd kollégája lépett, 11-9-nél. A hazaiak vitattak egy bírói döntést, hozzáért-e barcikai kéz egy vendégütéshez, vagy nem, Árpás játékvezető szerint igen. Ez érdemben nem befolyásolta a játszmát, nagyon egálban volt a két együttes (14-13). Jelentősen nem tudott elszakadni ellenfelétől a Barcika, de 19-16-nál már három volt közte, jött is a fővárosi időkérés. Csomára számítottak Blázsovicsék (22-18), ezután a BME újított, ami miatt 22-21-nél a VRCK kért pihenőt. A vendégek az első játszmalabdát még hárították, de Szabó D. bombája ellen nem volt ellenszer (25-23).

Jól kezdett

A negyedik szettben jól kezdett a VRCK (5-2), ebben volt ellenféltől kapott pont is, de a szurkolók ezt cseppet sem bánták. A budapestiek szerettek volna ötödik játékot és 6-6-nál, időt kért Toronyai Miklós. Hibákat gyűjtött a MAFC, ezért nekik kellett megbeszélésre menniük edzőjükhöz (9-6). Ez megtörte a házigazdát (9-9), aztán Szabó D. gyenge feladásból hozott egységet. A játszma közepén 13-13 volt az eredmény, aztán egy Szabó D.-Blázsovics összjáték volt tanítani való. Fővárosi széles ütést követően 18-15-re módosult az állás, időzött is Nagy Péter. Hibás fogadással jelentkezett a MAFC, de ez egyben Árva ászértékű nyitása is volt, majd a vendégek blokkoltak (20-18). A Vegyész jó játékkal tartotta fórját, amivel megnyerte a játszmát és a mérkőzést is (25-20).