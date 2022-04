Korábbi bajnokhoz méltó visszatérés. Vincze Ferenc a szezonnyitón hozta azt a szintet, amit korábban megszoktunk tőle. Pokolian gyorsan és stabilan versenyzett, ami hazai környezetben kifizetődött. A világbajnok Mads Østberg mögött másodikként zárt, ami a folytatásra nézve kellő önbizalmat adhat a szécsényi versenyzőnek. 16.4 másodperc. Bő száz kilométer alatt ekkora volt a hátrány, ami összességben nem tűnik soknak. Pláne, ha azt nézzük, hogy Vincze ezúttal hibázott is, amit a norvég kiválóság kegyetlenül kihasznált.

Volt hibája

- A Salgó Rallyn volt rontásom, nem tagadom. A szerencsével sem álltunk hadilábon, hiszen könnyen defektet kaphattunk volna, mégis megúsztuk – emlékezett vissza március utolsó szombatjára Vincze Ferenc. – Ekkor alakult ki az a különbség, ami a futam végéig megmaradt. Természetesen tudtuk, hogy milyen hírességgel harcoltunk, ezért azzal is tisztában voltunk, hogy nagyon hamar felveszi a tempót. A jövőben nekünk is ezt kell tennünk, hiszem, hogy fel tudunk nőni a feladathoz. Egyáltalán nem írtam le magunkat az első verseny után. Visszatértünk, versenyképesek voltunk, előjöttek azok az érzések, amelyek korábban megvoltak. A második helyezés jó alapot jelenthet a folytatásra, hiszen mi a szezon végén szeretnénk a pontverseny élén állni. Az odáig vezető út szinte mindegy, azt viszont látni, pontos, koncentrált és hibamentes teljesítményre lesz szükségünk a következő hónapokban.

Ugrás az ismeretlenbe

Vincze Ferenc feladatát nehezíti, hogy a II. Therwoolin Boldogkő Rally pályáin még nem versenyzett. Pontosabban ez így teljesen nem fedi a valóságot, mert hat-hét évvel ezelőtt Szemerénél egy rövid szakaszon már igen. Ettől függetlenül úgy kell készülnie a Mercarius Rally1-es Bajnokság második hétvégéjére, mintha egy teljesen új helyszín, egy teljesen új futam várna rá.

- Csupán a szakaszok elnevezése ismert előttem, de természetesen a korábbi időkből belső kamerás felvételeket már néztem – tekintett előre a 2019-es esztendő magyar bajnoka. – Ez alapján jónak tűnnek a gyorsaságik, tempós, részeken fogunk versenyezni. Bőven van még bennünk tartalék, amit szeretnénk már most elővenni. A többiekben is benne van a hiba lehetősége és technikai sport lévén ez is közbeszólhat. Hosszú a bajnokság, az a legfontosabb, hogy ott legyünk az élmezőnyben és gyűjtögessük a pontokat. A tavalyi kihagyás kapcsán úgy érzem, hogy leginkább az autóval történő kapcsolatom kopott meg, de Salgótarjában a második körre ezek a dolgok is kezdtek visszajönni. Egyáltalán nem éreztem, hogy rosszabb ralis lennék, mint korábban. Bízom benne, hogy ez a jövőben is így marad. Mindenkinek vannak jobb és gyengébb napjai. Nekünk a GY2-n történtekből tanulni kell, ha így teszünk, akkor előbb-utóbb ismét futamot tudunk majd nyerni. Bízom benne, hogy ez az időpont már áprilisban elérkezik.

A II. Therwoolin Boldogkő Rally programja

Rally1, Rally1-ORC, Historic

Április 22. (péntek):

8:00 – 10:00, Adminisztratív átvétel, itiner kiadása

Boldogkőváralja, Boldogkői vár

16:00 – 21:00, Technikai átvétel

8:00 – 20:00, Pályabejárás

Április 23. (szombat):

Gyorsasági szakaszok

8:28, GY1 – Hernádvécse – Kányi elágazás/1

9:11, GY2 – Rakaca – Meszes/1

9:59, GY3 – Bódvalenke – Viszló/1

12:32, GY4 – Hernádvécse – Kányi elágazás/2

13:15, GY5 – Rakaca – Meszes/2

14:03, GY6 – Bódvalenke – Viszló/2

16:36, GY7 – Hernádvécse – Kányi elágazás/3

17:19, GY8 – Rakaca – Meszes/3

18:07, GY9 – Bódvalenke – Viszló/3

19:17, Ünnepélyes díjkiosztó - Boldogkőváralja