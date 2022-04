Az NB I.-es női bajnokság rájátszása keretében a 3. helyért csatázik a DVTK és az NKA Universitas Pécsi EAC. A múlt héten pénteken vívott első meccset a baranyaiak nyerték, így a hazaiak abban a tudatban készülődtek a találkozóra, hogy a két győzelemig tartó párharcot csak akkor folytathatják, ha kiegyenlítenek. Ettől függetlenül az idény utolsó hazai mérkőzése várt rájuk.

Fej fej mellett

A kezdés előtt húsz perccel a két szakvezető kedélyesen beszélgetett egymással: a kosárlabda helyett valószínűleg vicceket meséltek egymásnak, mert nagyokat nevettek. A hangulat már-már a Magyar Kupa ugyancsak a diósgyőri arénában rendezett fináléját idézte.

Első támadását addig variálta a Pécs, amíg megszólalt a duda, lejárt a műsoridejük. Öt célzás siklott ki, majd Bernáth beverte az első triplát, de Dudásová visszaadta a kölcsönt. Kiss V. pumpálta a labdát, de olyan sután tette, mintha a „nyelét” fogta volna. A labda párszor kiszédült a gyűrűből, Nelsonnak meg nehezére estek a büntetők. Mozgás volt, vállalkozókedv is, az aprónak számító Bernáth a toronydaruk között szaladt egészen a palánkig, majd három az egy ellen csináltak szép kombinációt a piros-fehérek. A 6. percben Green futballozott, magát szöktetve kirúgta a játékszert az emelvény alól (12–10). Aho két ziccert tolt el, így ringben maradt a PEAC (14–16). Völgyi edző magasított, beküldte Kiss A.-t, de mínusz négynél kihívta magához a sajátjait, és nagy rajzolásba kezdett. Kuster és Kányási is bement, ikszre azonban nem tudták kihozni a negyedet (18–19).

A kilók is számítottak

A folytatásban is kergetőztek a párok, közben a felek megkaparintották a védőlepattanókat. Egy vendég­ütésfélét visszanéztek a síposok, a sima hibát viszont nem súlyosbították. Kuster tempója elveszett a homályban, Kiss V. pedig célba vette a palánkot tartó szerkezetet. A bejátszásokból nem sült ki semmi, így ment az egyenlősdi (20–21). Kányási félholdat írt le a pályán, és pompásan csuklózott (22–21). Miután remegtek az Universitas tagjai, hárommal megtollasodott a Diósgyőr. A festékes részen a hatalmas adok-kapokban a kilók is számítottak, a hosszú szünet előtt Vorpahl labdája már a levegőben repült, amikor megszólalt a sziréna, így a hármasát megadták (34–29).

A harmadik szakasz elején Kiss V. légszerelése közben csaknem öngólt vétett, Aho vágtatása után (39–29) Csirke Ferenc meg időkéréssel próbált rendet teremteni. A kétméteres Kiss V. idegességében olyan ziccert puskázott el, amit a százharminc centisek is magabiztosan betermelnek. A futóverseny az NKA gárdájának kedvezett, ezért Völgyi Péter biztosan némi lassítást kért lányaitól (42–37). A kierőszakolt dobóhelyzetekből nem születtek pontok, pedig előfordult, hogy a DVTK egy akcióját négyszer is megismételhette. Némi kuszaság folyt a parketten, ezt Kuster és Bernáth a célzóvíz elfogyasztásával zárta le (49–39).

Ötperces rövidzárlat

A negyedik negyedben az itthoniaknak csak arra kellett vigyázniuk, hogy tartsák az egyensúlyt. A PEAC-nak két ellenfele volt: a DVTK és az óra, ennek szellemében kockáztatott, mindent egy lapra tett fel, és a 34. percre 49–47-re alakította az eredményt. Kányásiék is segítettek nekik, mert öt percig hátradőltek a foteljükben, kosárcsendet tartottak. A hajrá az idegek mérkőzését hozta, még az is megtörtént, hogy egy holt labdáért egyszerre öten birkóztak. Aho az alapvonalon „szemtelenkedett”, Kiss V. elterülését pedig tíz szempár figyelte. Izgalmas harcot produkáltak a hajrában a hölgyek, a lelátó népe viszont a játékvezetőket vette a szájára. A büntetőknek is nagy jelentőségük volt, akárcsak a diósgyőriek letámadásának, és terület védekezésének (54–54). Az utolsó pillanatokban megítélt büntetőket 56–57-nél Green dobhatta, és mindkettőt célba érkeztette.

Folytatás: vasárnap 19 órától Pécsett.